Colombia

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Cali)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Cali este lunes.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Cali habrá un 98% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 29 centígrados y una mínima de 22°. La nubosidad será del 98% y por la noche habrá una probabilidad del 55% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Cali?

Al encontrarse al norte del Valle de Cauca, Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las noches hasta los 19 y 20 grados centígrados.

Cali se caracteriza por tener lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

La ciudad de Cali
La ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Cali mañanaClima para hoy en CaliEl Clima en CaliComo esta el clima en Calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Procuraduría procesa 547 quejas presentadas durante la consulta del Pacto Histórico

Las autoridades resaltaron el acompañamiento institucional y la vigilancia permanente en todos los puestos de votación

Procuraduría procesa 547 quejas presentadas

Denuncian el asesinato de Israel Rubio Roa y piden protección urgente para comunidades indígenas del Casanare

El homicidio llevó al Centro Nacional de Memoria Histórica a cancelar actividades conjuntas y a exigir que se refuercen las medidas de seguridad

Denuncian el asesinato de Israel

Petro responde a críticas por la consulta del Pacto Histórico: “Que bestias, no entienden al pueblo colombiano”

El presidente defendió la participación de más de dos millones de votantes, destacó que el proceso se realizó fuera de una jornada electoral y criticó los análisis que comparan los resultados con los de 2022

Petro responde a críticas por

Barbosa tras resultados de la consulta del Pacto Histórico: “Su gobierno acabó, Petro solo vale el 12%”

El exfiscal general instó a los sectores opositores a unirse frente al petrismo, señalando que los resultados representan una oportunidad para enfrentar al actual gobierno en las elecciones presidenciales de 2026

Barbosa tras resultados de la

Evita sanciones en Bogotá: consulta si puedes circular con tu automóvil

<p>El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse informado </p>

Evita sanciones en Bogotá: consulta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Deportes

Atlético Nacional goleó e hizo

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor

Wilmar Roldán tuvo que ser escoltado luego de llegar en taxi a pitar el clásico paisa: hinchas de Nacional buscaron lincharlo

Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”

Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”