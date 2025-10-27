Colombia

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

El creador de contenido se convirtió en el primer confirmado para el ‘reality’ y sus seguidores lo convirtieron en tendencia

Jenny Alejandra Bustos Granados

El rostro de Nicolás Arrieta
El rostro de Nicolás Arrieta se convirtió en tendencia tras confirmarse su participación en la televisión nacional

Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026, por lo que sus seguidores estaban a la espera de su reacción tras confirmarse su elección para el popular concurso que, desde ya, está dando de qué hablar en las redes sociales.

Precisamente, en la tarde del domingo 26 de octubre de 2025, luego de la publicación del Canal RCN que verificó su participación en el concurso, el creador de contenido publicó una imagen en la que aparecen Macaulay Culkin y Robert Downey Jr., lo que fue tomado por sus seguidores como una respuesta a este nuevo proceso en su vida.

La publicación está acompañada de la frase: “Recuerden que las segundas oportunidades sí existen”, así que entre sus seguidores fue visto como una celebración y símbolo de superación, respecto a su historia de vida, puesto que ha compartido abiertamente su experiencia con las adicciones y su proceso de recuperación.

El joven compartió una historia
El joven compartió una historia que causó revuelo

El anuncio de la participación de Nicolás Arrieta en la tercera temporada del popular reality se produjo después de una semana de votaciones, en la que el bogotano de 34 años obtuvo el mayor porcentaje entre los aspirantes, según informó Noticias RCN.

El grupo de candidatos incluía a Javier Gómez, Juanhi Brodie, Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque, pero fue Arrieta el que se posicionó como el favorito del público para ingresar a la competencia.

Las adicciones de Nicolás Arrieta

En un video publicado el 14 de mayo de 2025, Nicolás Arrieta relató que llevaba meses sin subir contenido y explicó los motivos detrás de su ausencia: “Hace 11 meses que no subo un video. No me gustan los story times, pero creo que esta vez es necesario contar lo que pasó. Hace un año terminé una relación larga y los que me conocen saben que me pongo mal cuando termino una relación”, expresó Arrieta en su mensaje.

El creador de contenido detalló que su ruptura con la modelo y también influencer Loren Esteban lo sumió en una etapa especialmente difícil, agravada por un consumo problemático de drogas y alcohol que, según confesó, se había extendido por más de siete años: “Estuve ocho meses en la mierda”, reconoció en el mismo video.

La referencia a Robert Downey Jr. y Macaulay Culkin en la imagen compartida por Arrieta no es casual, teniendo en cuenta que los actores han atravesado procesos públicos de adicción y posterior recuperación. Robert Downey Jr. creció en un entorno vinculado al cine. Tras alcanzar el éxito en los años 90, su carrera se vio interrumpida por problemas legales y periodos de rehabilitación, hasta que en 2007 logró un resurgimiento profesional con su papel de Tony Stark en Iron Man.

Por su parte, Macaulay Culkin, que alcanzó la fama mundial como estrella infantil, también enfrentó dificultades relacionadas con el consumo de drogas, pero consiguió recuperarse tras años de lucha.

Nicolás Arrieta venció a otro
Nicolás Arrieta venció a otro creadores de contenido

La experiencia personal de Nicolás Arrieta con la rehabilitación ha sido reconocida por él mismo como un posible recurso valioso para afrontar los desafíos del reality.

El propio Arrieta comentó en tono humorístico que “lo más raro que podría pasar es que se porte bien” durante su estadía en el programa, por lo que todos sus seguidores están ansiosos por verlo en el formato.

El bogotano sorprende con cada
El bogotano sorprende con cada una de sus intervenciones públicas

La elección de Nicolás Arrieta como primer concursante de La casa de los famosos Colombia 2026 no solo representa un cambio de exposición, de las redes a las cámaras de televisión, sino que lo posiciona como un referente de segundas oportunidades, de acuerdo con su más reciente publicación.

