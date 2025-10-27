En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 27 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en distintos barrios de la capital este lunes 27 de octubre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 al Canal Guaymaral.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Club Los Lagartos.Lugar: De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 127A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.