Dorado Mañana resultados 27 de octubre 2025: números ganadores

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Por Armando Montes

El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

Si buscas una de las loterías más jugadas en Colombia, El Dorado Mañana es la respuesta. Cientos de personas participan diariamente en este emocionante juego de azar, con la esperanza de ganar premios que pueden cambiarles la vida. 

El sorteo de la mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 horas, ofreciendo una oportunidad perfecta para quienes desean probar suerte temprano.

Lo que hace única a esta lotería es la amplia gama de premios que ofrece, dependiendo del número de aciertos y la modalidad de juego que elijas.

Puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes oficiales de la lotería o por Canal 1. Es importante que cuides bien tu boleto, ya que es la única forma de reclamar el premio si ganas. A continuación, te presentamos los resultados del sorteo de esta mañana.

Resultados El Dorado Mañana último sorteo

  • Número: 6872
  • Tres últimas cifras: 872
  • Tres primeras cifras: 687
  • Quinta: 5

Cómo se juega El Dorado Mañana

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante forma de apuesta que depende de los números y el orden de los mismos. A diferencia de otros juegos donde se eligen los billetes con un número de serie y cifras predefinidas, aquí los participantes tienen la oportunidad de elegir hasta cuatro dígitos.

El premio va a depender directamente de la cantidad apostada y tiene dos modalidades de juego: apuesta directa y combinada. En la primera el jugador selecciona un número de uno a cuatro cifras y el número elegido tiene que coincidir exactamente al número ganador del sorteo. La apuesta combinada el número a elegir es el mismo, sin embargo, no importa el orden del mismo.

La lotería El Dorado Mañana entrega seis diferentes premios que van a depender de la cantidad de cifras acertadas:

  • Premio para 4 cifras (apuesta directa): recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Premio para 4 cifras (apuesta combinada): recibirás 208 veces el valor de tu apuesta.
  • Premio para 3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el valor de la apuesta.
  • Premio para 3 últimas cifras (apuesta indirecta): 83 veces tu apuesta.
  • Premio para 2 cifras: 50 veces lo apostado.
  • Premio para la última cifra: cinco veces tu apuesta.

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

Cómo jugar la Lotería del Dorado. Créditos: Infobae México.

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego.

La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

