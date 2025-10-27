David Luna dijo que el Pacto Histórico “sigue vivo” tras la consulta: “No podemos celebrar una derrota”

El aspirante presidencial subrayó que, aunque la alianza política mantiene su presencia, la jornada electoral no representa una victoria, en medio de cuestionamientos por la cantidad de votantes - crédito @SenadoGovCo/X

El domingo 26 de octubre de 2025 se realizó la consulta interna del Pacto Histórico, en la que participaron más de dos millones de ciudadanos, sin requerir afiliación partidaria. El proceso definió al candidato presidencial de la coalición y el orden de las listas cerradas para el Congreso de 2026.

Frente a la jornada, el precandidato presidencial David Luna expresó en su cuenta de X que el Pacto Histórico “sigue vivo” tras la consulta, y agregó: “No podemos celebrar una derrota”. Luna publicó este mensaje después de que varios opositores calificaran como baja la participación ciudadana en la votación.

David Luna afirmó en su publicación que la consulta interna del Pacto Histórico dejó un mensaje relevante para el panorama político. Aseguró que no se puede subestimar la movilización lograda, pese a las dificultades, e hizo un llamado a reflexionar sobre el estado de la democracia en Colombia.

“Lo de hoy es un mensaje claro: el Pacto sigue vivo. No podemos celebrar una derrota ni subestimar a quienes, a pesar del caos y la decepción, siguen organizados y movilizados. Este resultado tiene que ser un llamado de atención para todos los que creemos en la sensatez, en la democracia y en el futuro de Colombia”, escribió el excongresista en su mensaje.

David Luna afirmó en su publicación que la consulta interna del Pacto Histórico dejó un mensaje relevante para el panorama político - crédito @lunadavid

Luna también se refirió a la forma de enfrentar a la izquierda en el escenario político, resaltando la importancia de la coherencia y el sentido común para construir alternativas. Señaló que continuará sumando aliados y reconoció la labor del registrador Hernán Penagos durante la jornada.

“La única forma de derrotar a la izquierda no es con odio ni con extremos, sino con la unión de la extrema coherencia: una unión basada en el sentido común, en las ideas y en la capacidad de construir. Junto con @MauricioCard @juanmanuelgalan seguiremos invitando a más demócratas a que hagan parte de este equipo. Un reconocimiento al registrador Hernán Penagos por garantizar la jornada de hoy”, opinó el precandidato presidencial en su cuenta de la red social X.

Luna también se refirió a la forma de enfrentar a la izquierda en el escenario político, resaltando la importancia de la coherencia y el sentido común para construir alternativas - crédito @lunadavid

El exsenador acompañó su mensaje en X con un video, en el que se refirió a la percepción sobre los resultados de la consulta del Pacto Histórico. Señaló que quienes consideran la jornada un fracaso están equivocados, argumentando que la coalición inicia con una base sólida de votos y una nueva candidatura, aunque calificó la promesa de esta como un intento de mejorar la imagen del presidente Petro.

“Francamente siento que quienes creen que su votación hoy fue un fracaso, están equivocados. Arrancan con dos millones trescientos mil votos, con un candidato único y con una promesa que genera ilusión, pero que además, lo único que busca es lavarle la cara a todas las equivocaciones y barbaridades que ha cometido el presidente Petro”, opinó en el metraje.

En ese sentido, tras la consulta interna del Pacto Histórico, el precandidato Mauricio Cárdenas, mencionado por David Luna, se pronunció sobre el rumbo político y las próximas elecciones. Cárdenas aseguró que el Pacto Histórico y el Frente Amplio serán derrotados por una alternativa que respalde las instituciones, la seguridad y una economía basada en la inversión privada, criticando la situación económica actual.

Mauricio Cárdenas habló de derrotar al Pacto Histórico luego de la consulta - crédito @MauricioCard

Cárdenas enfatizó que la victoria no se logrará por medio de discursos triunfalistas, sino a través de propuestas, argumentos sólidos y un enfoque constructivo. Subrayó que la confianza es clave para contrarrestar el temor generado por ciertos mensajes, como los difundidos por Gustavo Petro.

“Al Pacto Histórico y al Frente Amplio los vamos a derrotar. Propongo una alternativa que defienda nuestras instituciones, la seguridad y una economía sana impulsada por la inversión privada, que está postrada. No los vamos a derrotar con falsos triunfalismos. Les ganaremos con argumentos, propuestas y con el corazón. La confianza triunfa sobre el miedo que generan mensajes”, escribió el precandidato presidencial en un mensaje de su cuenta de la red social X.