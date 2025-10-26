Uno por uno, Gustavo Petro contestó a aquellos que lo criticaron por entrar en la Lista Clinton: “No, amiguito”

"Colombia está dispuesta a participar en el esfuerzo de desmantelamiento de pandillas en Haití para superar la violencia y permitir la libre expresión del pueblo haitiano", afirmó el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue incluido en la Lista Clinton. Esta decisión surge después de analizar su papel en las políticas vinculadas al enfrentamiento contra el narcotráfico.

La noticia desató todo tipo de reacciones y comentarios en distintos sectores. Frente a esto, el presidente Gustavo Petro respondió de manera individual a figuras políticas y usuarios de X que lo cuestionaron por su inclusión en la Lista Clinton, dirigiendo mensajes directos a varios críticos a través de esa plataforma.

Entre las primeras respuestas de Gustavo Petro destacó la dirigida a Enrique Gómez, que criticó fuertemente la situación. Gómez cuestionó la gravedad de aparecer en la Lista Clinton y aludió a las consecuencias políticas asociadas, señalando al presidente y a su grupo como responsables de la crisis del país.

“A veces pareciera que Petro no dimensiona lo que significa estar en la Lista Clinton y además tenemos que aguantarnos las amenazas de Benedetti diciendo que si no gana el Pacto Histórico nos jodemos. No señores, los que llevaron al abismo al país fueron el presidente y sus socios”, comentó el contradictor del Gobierno.

Gustavo Petro respondió señalando que no comparte la visión de Enrique Gómez sobre el significado de estar en la Lista Clinton y subrayó su distancia respecto al mundo de los negocios, así como su respaldo a valores republicanos.

En sus palabras: “No amiguito y faltón al pensamiento de Álvaro Gómez el republicano de verdad, no dimensiono que es estar en esa lista, porque nunca he sido hombre de negocios, prefiero la vida y la libertad que la mercancía”.

La senadora María Fernanda Cabal también lo criticó publicando en X una imagen en la que aparecen Álvaro Uribe y Gustavo Petro, donde Uribe sostiene un cartel con la frase “Lista al Senado” y Petro otro con “Lista Clinton”. Cabal acompañó la imagen con el comentario: “¡Muy verdad!”.

Gustavo Petro respondió a la publicación de María Fernanda Cabal refiriéndose al polémico caso de Epstein y planteando una crítica directa. En su mensaje afirmó: “Que no aparezcas en la lista Epstein, con eso basta para ser una buena mujer”.

Por su parte, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón manifestó su descontento frente a la situación, calificando la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton como una vergüenza para Colombia y señalando que esto refleja un fracaso y hechos de corrupción. Además, aseguró que el país recuperará su reputación internacional.

“Colombia no merece la vergüenza que @petrogustavo nos ha traído. Su inclusión en la lista Clinton es la prueba de su fracaso y corrupción. Recuperaremos el respeto y el lugar que nuestro país debe tener”, escribió en su cuenta de la red social X el aspirante presidencial.

El primer mandatario del país le respondió a Juan Carlos Pinzón, defendiendo una postura de dignidad y soberanía para el país, y haciendo referencia a los ideales del Libertador. En sus palabras: “Colombia no merece la vergüenza de tener presidentes de rodillas y obedientes, cuando el Libertador gritó libertad y república soberana”.

Sergio Fajardo se pronunció en respaldo al presidente Gustavo Petro y desestimó las acusaciones en su contra. “Yo no creo que el presidente sea narcotraficante, ni creo que sea una persona involucrada en el mundo ilícito. A pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”, dijo.

En respuesta al respaldo de Sergio Fajardo, el presidente Gustavo Petro elogió su actitud y subrayó los motivos por los cuales fue incluido en la lista, descartando cualquier vínculo con el narcotráfico.

“Me parece bien de Sergio, un hombre decente, no me meten en la lista OFAC por narco, que detesto, me meten porque me opongo a las tiranías que asesinan pueblos”, señaló Petro.