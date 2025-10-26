Colombia

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Iconos de la música nacional e internacional se hicieron notar con estrenos durante la semana

Daniel Ospina

Shakira reversionó varias de sus canciones en 'Spotify Anniversaires', sumando a Ed Sheeran y Beéle como invitados - crédito @shakiranechile/IG

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Martina La Peligrosa presentó su LP ‘Caribeña’

Conformado por 11 canciones y producido junto a su exesposo Jairo Barón, mezcla ritmos tradicionales como la cumbia y la champeta, con influencias del afrobeats, zouk africano y sonidos electrónicos, ofreciendo así un diálogo entre lo local y lo global, lo alternativo y lo popular.

El LP incluye colaboraciones con su hermana Adriana Lucía en No eres bueno para mí, con el músico español Muerdo en Florecer y con el colombiano Ramón Chicharrón en Magdalena, que se propone reflejar la energía de la mujer caribeña.

“No es tan fácil tampoco hacer música y vivir de la música en Colombia. Y realmente no sentía la necesidad de un disco hasta este año, que yo dije: ‘Ok, ya he hecho de todo, ya he cantado de todo, ya he cantado con todo el mundo, ya he estado aquí, allá, pero ahora necesito consolidar ese sonido’, todo eso que he ido recolectando en el camino de estos años. Así que el alma me pidió un disco”, expresó la cordobesa en diálogo con Infobae Colombia.

Iván Villazón y Willy García unen fuerzas en “Solo me importas tú”

una de las voces más emblemáticas del vallenato, celebra su cumpleaños con un lanzamiento muy especial, acompañado de un ícono de la salsa colombiana.

La canción, compuesta por José Luis Daza, es una historia romántica que une dos universos musicales llenos de sentimiento: el alma del vallenato y la cadencia de la salsa.

Con esta fusión, ambos artistas rinden homenaje al amor y a la diversidad musical del Caribe colombiano, demostrando que los géneros pueden encontrarse en un mismo compás.

Shakira reinterpretó algunos de sus clásicos en Spotify Anniversaires

La barranquillera fue noticia internacional luego de sumarse a la lista de invitados ilustres a las sesiones de la plataforma de streaming. Rindiendo tributo a temas de Pies Descalzos y los dos volúmenes de Fijación Oral, la cantante demostró su madurez artística, también su intención de arriesgarse. Prueba de ello es que reinterpretó su clásica Hips Don’t Lie con Ed Sheeran y Beéle como invitados.

Mon Laferte lanzó su LP ‘Femme Fatale’

La cantante chilenomexicana presentó su noveno larga duración, oscilando entre ideas pop y jazz que se desenvuelven de un modo que oscila entre la seducción y lo confesional.

La producción incluye colaboraciones con Esto Es Amor junto a Conociendo Rusia, La Tirana con Nathy Peluso, el cantautor brasileño Tiago Iorc en Hasta Que Nos Despierte La Soledad y una largamente esperada con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en My One And Only Love.

Foo Fighters se pone pesado en “Asking For A Friend”

Lento pero seguro, la banda liderada por Dave Grohl se viene preparando para volver al ruedo con nueva música. Su más reciente sencillo pone las guitarras al frente con un ritmo más lento y pesado de lo que acostumbran. Eso sí, sin sacrificar la melodía ni por un instante.

"Es una canción para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte aparezca. Buscando “pruebas” cuando cuelgas de un deseo hasta que el sol brille de nuevo. Una de las muchas canciones que vienen...“, expreso el cantante en sus redes sociales.

