Colombia

Sectores del uribismo pidieron a los colombianos abstenerse de votar en la consulta por el Pacto Histórico: “Promociona el petrismo”

Los opositores del Gobierno nacional señalaron que el proceso electoral tiene varios vicios e irregularidades

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Sectores del uribismo pidieron a
Sectores del uribismo pidieron a los colombianos abstenerse de votar en la consulta por el Pacto Histórico - crédito Vannessa Jiménez/Reuters y @hernancadavidma/Instagram

El debate en torno a la consulta interna convocada por la coalición de izquierda Pacto Histórico para definir sus candidaturas de cara a las elecciones de 2026 escaló en intensidad, especialmente por el elevado costo de la jornada y las dudas jurídicas que la rodean. La controversia se vio alimentada por la renuncia de la Unión Patriótica y el Partido Comunista a participar en la consulta presidencial, así como por la permanencia de la imagen de Daniel Quintero en el tarjetón electoral, a pesar de su retiro como precandidato.

El proceso, que tendrá lugar el 26 de octubre de 2025, contempla la participación de 144 precandidatos al Senado, 373 a la Cámara de Representantes y dos aspirantes presidenciales: Carolina Corcho e Iván Cepeda. No obstante, la figura de Daniel Quintero seguirá presente en la papeleta, lo que generó inquietud entre los sectores políticos y la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El 26 de octubre se
El 26 de octubre se realizará la consulta del Pacto Histórico - crédito Cristian Garavito/Presidencia

Desde la oposición, especialmente en el sector uribista, se promovió la abstención como forma de protesta, por lo que consideran un gasto innecesario y una muestra de debilidad del gobierno. El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, instó a la ciudadanía a no acudir a las urnas, argumentando: “Ni un solo voto a todas las familias, los amigos, no se acerquen a las urnas este domingo. Nos hicieron perder 200 mil millones de pesos en este ridículo que ellos armaron y que va a ser un fiasco total”.

En la misma línea, Hernán Cadavid, representante a la Cámara, expresó que la mejor respuesta de la población sería ignorar la consulta. Cadavid afirmó: “Más de 150 mil millones de pesos se gastarán en un ejercicio que hubieran podido resolver internamente dentro de su movimiento político”. Además, subrayó que la consulta carece de propósito más allá de promover el petrismo, y anticipó una baja participación ciudadana:

Hernán Cadavid, representante a la
Hernán Cadavid, representante a la Cámara, mostró su desconfianza en la consulta del Pacto Histórico - crédito @CamaraColombia - Juan Diego Cano/Presidencia

“Lo mejor que puede hacer el pueblo colombiano es invisibilizar esa consulta del próximo domingo, que además nació muerta, que no tiene ningún propósito diferente a la promoción del petrismo y los colombianos rechazamos y repudiamos esa decisión. El domingo los colombianos no asistirán de manera masiva a esa decisión”, señalo el representante Cadavid.

La organización de la consulta también enfrenta cuestionamientos legales. El exregistrador Nicolás Farfán manifestó su intención de presentar una acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, así como otras acciones legales, con el objetivo de proteger los recursos públicos. Farfán argumentó que la renuncia de la Unión Patriótica y el Partido Comunista no resuelve los problemas de fondo, ya que el tarjetón electoral incluye el logo del Pacto Histórico, una organización que, según él, carece de personería jurídica.

“La renuncia del Partido Comunista y Unión Patriótica no soluciona los vicios insubsanables en la organización de este mecanismo de participación, en la medida en que la problemática está en la tarjeta electoral, ya que contiene el logo símbolo del Pacto Histórico, organización que no cuenta con personería jurídica. Es decir, los colombianos creerán que estamos votando en una consulta del Pacto, cuando en realidad, según se han avizorado de los documentos que se han publicado, esto sería una consulta interpartidista”, sostuvo Farfán.

Los opositores del Gobierno nacional
Los opositores del Gobierno nacional señalaron que el proceso electoral tiene varios vicios e irregularidades - crédito Registraduría General de la Nación

El análisis del exregistrador señala que el diseño de la papeleta podría vulnerar el artículo 258 de la Constitución, que exige igualdad de condiciones para los candidatos y logos de los partidos convocantes. Además, advirtió sobre un posible engaño al elector:

“El instrumento de votación que va a configurar la voluntad popular no está conteniendo la realidad jurídica de la inscripción de las candidaturas y pues habría no sólo una transgresión al artículo 258 de la Constitución, que establece que las tarjetas electorales deben contener en igualdad de condiciones los nombres de los precandidatos o candidatos y los logosímbolos de los partidos que las convocan, sino adicionalmente sería un engaño al elector porque está votando por una consulta que cree que es de un partido y en realidad no lo es”.

Otra preocupación expuesta por Farfán se refiere a la formulación de la pregunta en la tarjeta electoral, que plantea la selección directa de un candidato presidencial. Según el experto, esto podría impedir que el ganador participe en una consulta posterior, como la del Frente Amplio.

Temas Relacionados

Consulta Pacto HistoricoUribismoPetrismoHernán CadavidCNEElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Al parecer, los azules prepararían la contratación de un jugador que sirve como extremo y para reemplazar a David Mackalister Silva en el mediocampo

Millonarios tendría a su primer

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: los azules sufrieron la expulsión de Victoria en El Campín

En la edición número 324 del clásico de la capital, Cardenales y Embajadores buscan los tres puntos con urgencia para clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO Santa Fe vs.

Super Astro Sol: estos son los resultados ganadores de este 25 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Super Astro Sol: estos son

Rochi Stevenson reveló su lucha contra la depresión: “No quería vivir más”

La reconocida presentadora de televisión abrió su corazón sobre los momentos más oscuros de su vida, revelando cómo la pérdida de su padre y la presión laboral la llevaron a una crisis emocional

Rochi Stevenson reveló su lucha

Gustavo Bolívar se pronunció con nostálgico mensaje después de que Petro y su familia fueran incluidos en la Lista Clinton

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social sostuvo que actuar correctamente otorga libertad y felicidad, incluso en medio de la adversidad

Gustavo Bolívar se pronunció con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Video: Shakira calentó el ambiente

Video: Shakira calentó el ambiente previo a sus conciertos en Cali a ritmo de Grupo Niche

Marcos Rojo habría intentado conquistar a creadora de contenido para adultos colombiana: “Llega a Miami”

Juliana Calderón recordó a Baby Demoni y reveló audio llorando por comentarios de su pareja hacia ella: “¡Puso a mi hija a decirle eso!”

Nicolás Arrieta se refirió a las comparaciones que recibe con Melissa Gate: “Yo soy el papá”

Martina La Peligrosa volvió recargada a la música con su nuevo LP ‘Caribeña’: “A uno se le olvida que hay que vivir para poder crear”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: los azules sufrieron la expulsión de Victoria en El Campín

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Video: Linda Caicedo y su bonito gesto con una de sus admiradoras luego del partido de la selección Colombia femenina

Selección Colombia tendría su primera baja para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Hora y dónde ver FC Barcelona contra Real Madrid, El Clásico por el liderato de LaLiga