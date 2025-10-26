“Me quieren joder”: la explosiva reacción de Armando Benedetti tras ser incluido junto a Gustavo Petro en la Lista Clinton

El ministro Armando Benedetti reacciona con incredulidad tras su inclusión en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Después de conocerse la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la temida Lista Clinton, el funcionario reaccionó en entrevista con Noticias Caracol. Su tono fue de incredulidad, molestia y desconcierto: “Quedé en knockout, en shock. Todavía no entiendo cómo terminé en esa lista”, confesó.

Benedetti aseguró que nunca imaginó verse envuelto en una medida de ese calibre. “Uno siempre ha escuchado hablar de la Lista Clinton, pero otra cosa es estar incluido en ella. Lo primero que hice fue buscar abogados, asesores jurídicos y financieros, porque esto —más que un tema penal— es un tema financiero”, explicó.

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

El ministro fue enfático en negar cualquier vínculo con actividades ilícitas. “No hay nadie en Colombia —ni siquiera un enemigo mío— que pueda decir que tengo algo que ver con el narcotráfico o con el terrorismo. Esta decisión no tiene sentido”, afirmó con tono indignado.

Según Benedetti, la medida adoptada por el gobierno estadounidense “es una retaliación política” y no una sanción basada en pruebas. “Yo entiendo que alguien pueda estar molesto con las decisiones y las intervenciones que ha hecho el presidente Petro, pero yo en ningún momento he atacado a los Estados Unidos o al presidente Trump”, dijo.

El ministro explicó que las implicaciones prácticas de su inclusión en la Lista Clinton no son menores. “Yo no tengo cuentas, bienes ni negocios en Estados Unidos, así que allá no me afecta. Pero acá sí empiezan a cerrarme las puertas del sistema financiero”, reconoció.

Entre las consecuencias más inmediatas, Benedetti teme quedar bloqueado del sistema bancario internacional. “No creo que me dejen usar tarjetas Visa o Mastercard, porque esas compañías son estadounidenses. Eso me obligaría a manejar todo en efectivo. Además, no puedo hacer negocios con empresas o ciudadanos de ese país”, detalló.

Benedetti descarta cualquier participación en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República - Colombia / YouTube

Benedetti insistió en que su inclusión en la lista responde a una decisión política motivada por tensiones entre Washington y el Gobierno de Petro. “A mí me metieron en la Lista Clinton porque les dio la gana, porque me quieren joder y porque es un tema político. No tiene nada que ver con el narcotráfico ni con ninguna guerra contra las drogas”, lanzó sin titubeos.

El ministro criticó duramente el uso de una herramienta como la Lista Clinton —creada originalmente para sancionar a narcotraficantes y terroristas— con fines políticos. “Meter al presidente Petro y a mí ahí demerita toda la lucha contra las drogas. Demuestra que esa pelea, tal como la manejan, es una farsa completa”, aseguró.

Durante la entrevista, Benedetti relató brevemente su encuentro con el presidente Gustavo Petro tras conocerse la noticia. “Nos vimos unos minutos en Palacio después del evento en la Plaza de Bolívar. Lo noté muy serio, tal vez preocupado. Nos dimos un abrazo y hablamos de que esto era algo completamente desproporcionado, loco”, contó.

El ministro afirmó que ambos coinciden en que se trata de un ataque político directo desde Washington. “Esto es contra Petro. Así como pasó con la descertificación, hay una guerra personal. Siempre ha sido el presidente Trump el que cruza la línea, llamando narcotraficante a Petro. Ahora lo hace usando una herramienta diplomática para hacerle daño”, señaló.

El ministro destaca su papel como defensor público de Petro ante acusaciones sin pruebas - crédito @MinInterior/X

Sobre las versiones que apuntan a una supuesta vinculación suya con la financiación de la campaña presidencial de Petro, Benedetti fue tajante: “Yo no tuve nada que ver con la financiación de la campaña Petro Presidente. Eso no es cierto. Si alguien dice eso, está inventando”, afirmó.

Según el ministro, lo único que ha hecho es salir públicamente a defender al mandatario cuando lo acusan sin pruebas. “Yo fui como un portavoz. Cuando dicen que Petro es narcotraficante y nadie del gobierno responde, salgo yo a hacerlo. Lo defiendo porque es la persona que más ha combatido el narcotráfico, desde que desmanteló a los paramilitares hasta hoy, cuando su gobierno es el que más cocaína ha incautado”, explicó.

Benedetti advirtió que las sanciones no solo afectan a las personas incluidas, también a la economía colombiana. “Esto le hace un daño irreparable al país. Golpea el crédito público, las ayudas y la cooperación internacional. No se dan cuenta de que con esto también están castigando a Colombia”, afirmó con preocupación.