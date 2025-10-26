Colombia

“Me quieren joder”: la explosiva reacción de Armando Benedetti tras ser incluido junto a Gustavo Petro en la Lista Clinton

El ministro del Interior dijo que su inclusión en la Lista Clinton es una “retaliación política” y advirtió que la medida busca golpear directamente al presidente Petro y desestabilizar al país

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El ministro Armando Benedetti reacciona
El ministro Armando Benedetti reacciona con incredulidad tras su inclusión en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Después de conocerse la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la temida Lista Clinton, el funcionario reaccionó en entrevista con Noticias Caracol. Su tono fue de incredulidad, molestia y desconcierto: “Quedé en knockout, en shock. Todavía no entiendo cómo terminé en esa lista”, confesó.

Benedetti aseguró que nunca imaginó verse envuelto en una medida de ese calibre. “Uno siempre ha escuchado hablar de la Lista Clinton, pero otra cosa es estar incluido en ella. Lo primero que hice fue buscar abogados, asesores jurídicos y financieros, porque esto —más que un tema penal— es un tema financiero”, explicó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente Gustavo Petro aparece
El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

El ministro fue enfático en negar cualquier vínculo con actividades ilícitas. “No hay nadie en Colombia —ni siquiera un enemigo mío— que pueda decir que tengo algo que ver con el narcotráfico o con el terrorismo. Esta decisión no tiene sentido”, afirmó con tono indignado.

Según Benedetti, la medida adoptada por el gobierno estadounidense “es una retaliación política” y no una sanción basada en pruebas. “Yo entiendo que alguien pueda estar molesto con las decisiones y las intervenciones que ha hecho el presidente Petro, pero yo en ningún momento he atacado a los Estados Unidos o al presidente Trump”, dijo.

El ministro explicó que las implicaciones prácticas de su inclusión en la Lista Clinton no son menores. “Yo no tengo cuentas, bienes ni negocios en Estados Unidos, así que allá no me afecta. Pero acá sí empiezan a cerrarme las puertas del sistema financiero”, reconoció.

Entre las consecuencias más inmediatas, Benedetti teme quedar bloqueado del sistema bancario internacional. “No creo que me dejen usar tarjetas Visa o Mastercard, porque esas compañías son estadounidenses. Eso me obligaría a manejar todo en efectivo. Además, no puedo hacer negocios con empresas o ciudadanos de ese país”, detalló.

Benedetti descarta cualquier participación en
Benedetti descarta cualquier participación en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República - Colombia / YouTube

Benedetti insistió en que su inclusión en la lista responde a una decisión política motivada por tensiones entre Washington y el Gobierno de Petro. “A mí me metieron en la Lista Clinton porque les dio la gana, porque me quieren joder y porque es un tema político. No tiene nada que ver con el narcotráfico ni con ninguna guerra contra las drogas”, lanzó sin titubeos.

El ministro criticó duramente el uso de una herramienta como la Lista Clinton —creada originalmente para sancionar a narcotraficantes y terroristas— con fines políticos. “Meter al presidente Petro y a mí ahí demerita toda la lucha contra las drogas. Demuestra que esa pelea, tal como la manejan, es una farsa completa”, aseguró.

Durante la entrevista, Benedetti relató brevemente su encuentro con el presidente Gustavo Petro tras conocerse la noticia. “Nos vimos unos minutos en Palacio después del evento en la Plaza de Bolívar. Lo noté muy serio, tal vez preocupado. Nos dimos un abrazo y hablamos de que esto era algo completamente desproporcionado, loco”, contó.

El ministro afirmó que ambos coinciden en que se trata de un ataque político directo desde Washington. “Esto es contra Petro. Así como pasó con la descertificación, hay una guerra personal. Siempre ha sido el presidente Trump el que cruza la línea, llamando narcotraficante a Petro. Ahora lo hace usando una herramienta diplomática para hacerle daño”, señaló.

El ministro destaca su papel
El ministro destaca su papel como defensor público de Petro ante acusaciones sin pruebas - crédito @MinInterior/X

Sobre las versiones que apuntan a una supuesta vinculación suya con la financiación de la campaña presidencial de Petro, Benedetti fue tajante: “Yo no tuve nada que ver con la financiación de la campaña Petro Presidente. Eso no es cierto. Si alguien dice eso, está inventando”, afirmó.

Según el ministro, lo único que ha hecho es salir públicamente a defender al mandatario cuando lo acusan sin pruebas. “Yo fui como un portavoz. Cuando dicen que Petro es narcotraficante y nadie del gobierno responde, salgo yo a hacerlo. Lo defiendo porque es la persona que más ha combatido el narcotráfico, desde que desmanteló a los paramilitares hasta hoy, cuando su gobierno es el que más cocaína ha incautado”, explicó.

Benedetti advirtió que las sanciones no solo afectan a las personas incluidas, también a la economía colombiana. “Esto le hace un daño irreparable al país. Golpea el crédito público, las ayudas y la cooperación internacional. No se dan cuenta de que con esto también están castigando a Colombia”, afirmó con preocupación.

Temas Relacionados

Armando BenedettiLista ClintonGustavo PetroPetro Lista ClintonColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Iconos de la música nacional e internacional se hicieron notar con estrenos durante la semana

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las producciones más populares de

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

El delantero superó una dura lesión que lo alejó durante casi un año, pero sigue en proceso para quedar en óptimas condiciones para jugar en la Serie A

Duván Zapata sigue a la

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Faltando poco para terminar la fase de Todos contra Todos, ya se perfilan los clubes que entrarán en las semifinales, así como otros que se alejaron de la posibilidad

Cuatro equipos ya están en

Fruko afirmó estar preparado para el día de su muerte: “Es un regalo de Dios”

El líder y fundador de Fruko y sus Tesos presentó una nueva versión de uno de sus clásicos junto al cantante Nacho Acero

Fruko afirmó estar preparado para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Fruko afirmó estar preparado para el día de su muerte: “Es un regalo de Dios”

Shakira relató la historia detrás de la nueva versión de “La Pared” para Spotify Anniversaires: “Se me ocurrió en el avión”

Deportes

Duván Zapata sigue a la

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín

Atlético Nacional sacaría a Diego Arias como técnico: René Higuita habló sobre el posible nuevo entrenador

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano