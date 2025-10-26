‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no se guardó nada sobre la identidad del Jefe

La famosa hasta etiquetó a su antiguo jefe diciendo que lo extrañará - crédito Instagram

La reciente llegada de Yina Calderón a la República Dominicana para integrarse a un nuevo reality ha generado expectativas tanto en el público colombiano como a nivel internacional, teniendo en cuenta que la empresaria de fajas es reconocida por sus constantes polémicas.

La creadora de contenido colombiana, conocida por su paso por La casa de los famosos, en su segunda temporada, fue recibida por medios dominicanos al aterrizar en el país, donde participará en la Mansión de Luinny, un formato que adapta el concepto de convivencia del popular reality y lo traslada a la plataforma de YouTube, en la que los internautas podrán disfrutar del entretenimiento digital.

Así, la Mansión de Luinny se presenta como una alternativa innovadora a los tradicionales realities televisivos, al apostar por la transmisión en línea y reunir a figuras de distintos países. Entre los participantes confirmados destacan varios polémicos participantes de concursos colombianos, españoles y de otras nacionalidades.

El innovador formato digital reúne a celebridades de Colombia, España y República Dominicana y las revelaciones no se han hecho esperar - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Desde Colombia, la presencia de Yina Calderón refuerza el carácter internacional del proyecto, teniendo en cuenta que es una de las figuras con más presencia en Internet. Cabe mencionar que el programa competirá directamente con La casa de Alofoke, donde actualmente la cantante Valka es la representante colombiana y ha dado mucho de qué hablar.

Durante su llegada, Yina Calderón documentó el momento en que fue recibida por Luinny, el anfitrión del reality, con un gesto de bienvenida que incluyó un abrazo muy cercano y sus icónicas palabras de que no va a conseguir amigos, sino enemigos.

La identidad del Jefe

La creadora de contenido no dudó en referirse a su experiencia previa en La casa de los famosos Colombia y mencionó explícitamente a Roberto Velásquez, director y productor del Canal RCN, al que identificó como el Jefe detrás del formato colombiano y hasta lo etiquetó en Instagram, dejando en claro de quién se trata.

La figura de Velásquez fue objeto de especulaciones durante la segunda temporada del reality colombiano, donde se sugería que él desempeñaba un papel clave en la dinámica del programa.

Yina aseguró que extrañará a su antiguo Jefe - crédito @yinacalderontv/Instagram

Sin embargo, los comentarios en torno al papel de Roberto Velásquez en el programa no se limitaron a su función profesional. Según declaraciones de la Negra Candela, que se viralizaron a través de las redes sociales, se habló de una supuesta relación sentimental entre el productor y la concursante Melissa Gate, lo que habría derivado en ciertas ventajas dentro de la competencia frente a sus compañeros.

La presentadora de programas de farándula colombiana afirmó lo siguiente: “Lo que pocos han detallado o no han sido lo suficientemente observadores es la atracción entre Melissa Gate y el señor Roberto Velásquez (...) nos hemos ido enterando acerca de todas las concesiones, los mimos, las preferencias de Roberto con Melissa Gate”.

Yina Calderón y Andrea Valdiri siguen dando de qué hablar - crédito @stream_fighters/ Instagram

Yina Calderón sigue siendo una villana

El interés de Yina Calderón por consolidar su imagen de “villana” en los realities parece haber sido un factor determinante para su participación en la Mansión de Luinny. Tras su breve participación en el evento Stream Fighters, donde permaneció solo 20 segundos en el ring frente a Andrea Valdiri, la creadora de contenido redirigió su atención hacia este nuevo reto internacional, apostando por ampliar su presencia en el ámbito del entretenimiento digital.

Incluso, en su saludo a Luinny, Yina Calderón aprovechó para citar su paso por el evento de Westcol, asegurando que es una “boxeadora profesional”, con notable sarcasmo, puesto que fue muy criticada por salirse del combate y rendirse a tan solo unos segundos del pitazo inicial, dejando a millones de personas sin ver el combate que tanto habían esperado.