Colombia

‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no se guardó nada sobre la identidad del Jefe

La creadora de contenido está lista para enfrentar un nuevo reto internacional, aunque no deja de lado sus experiencias en el anterior ‘reality’

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La famosa hasta etiquetó a su antiguo jefe diciendo que lo extrañará - crédito Instagram

La reciente llegada de Yina Calderón a la República Dominicana para integrarse a un nuevo reality ha generado expectativas tanto en el público colombiano como a nivel internacional, teniendo en cuenta que la empresaria de fajas es reconocida por sus constantes polémicas.

La creadora de contenido colombiana, conocida por su paso por La casa de los famosos, en su segunda temporada, fue recibida por medios dominicanos al aterrizar en el país, donde participará en la Mansión de Luinny, un formato que adapta el concepto de convivencia del popular reality y lo traslada a la plataforma de YouTube, en la que los internautas podrán disfrutar del entretenimiento digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así, la Mansión de Luinny se presenta como una alternativa innovadora a los tradicionales realities televisivos, al apostar por la transmisión en línea y reunir a figuras de distintos países. Entre los participantes confirmados destacan varios polémicos participantes de concursos colombianos, españoles y de otras nacionalidades.

El innovador formato digital reúne
El innovador formato digital reúne a celebridades de Colombia, España y República Dominicana y las revelaciones no se han hecho esperar - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Desde Colombia, la presencia de Yina Calderón refuerza el carácter internacional del proyecto, teniendo en cuenta que es una de las figuras con más presencia en Internet. Cabe mencionar que el programa competirá directamente con La casa de Alofoke, donde actualmente la cantante Valka es la representante colombiana y ha dado mucho de qué hablar.

Durante su llegada, Yina Calderón documentó el momento en que fue recibida por Luinny, el anfitrión del reality, con un gesto de bienvenida que incluyó un abrazo muy cercano y sus icónicas palabras de que no va a conseguir amigos, sino enemigos.

La identidad del Jefe

La creadora de contenido no dudó en referirse a su experiencia previa en La casa de los famosos Colombia y mencionó explícitamente a Roberto Velásquez, director y productor del Canal RCN, al que identificó como el Jefe detrás del formato colombiano y hasta lo etiquetó en Instagram, dejando en claro de quién se trata.

La figura de Velásquez fue objeto de especulaciones durante la segunda temporada del reality colombiano, donde se sugería que él desempeñaba un papel clave en la dinámica del programa.

Yina aseguró que extrañará a
Yina aseguró que extrañará a su antiguo Jefe - crédito @yinacalderontv/Instagram

Sin embargo, los comentarios en torno al papel de Roberto Velásquez en el programa no se limitaron a su función profesional. Según declaraciones de la Negra Candela, que se viralizaron a través de las redes sociales, se habló de una supuesta relación sentimental entre el productor y la concursante Melissa Gate, lo que habría derivado en ciertas ventajas dentro de la competencia frente a sus compañeros.

La presentadora de programas de farándula colombiana afirmó lo siguiente: “Lo que pocos han detallado o no han sido lo suficientemente observadores es la atracción entre Melissa Gate y el señor Roberto Velásquez (...) nos hemos ido enterando acerca de todas las concesiones, los mimos, las preferencias de Roberto con Melissa Gate”.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri siguen dando de qué hablar - crédito @stream_fighters/ Instagram

Yina Calderón sigue siendo una villana

El interés de Yina Calderón por consolidar su imagen de “villana” en los realities parece haber sido un factor determinante para su participación en la Mansión de Luinny. Tras su breve participación en el evento Stream Fighters, donde permaneció solo 20 segundos en el ring frente a Andrea Valdiri, la creadora de contenido redirigió su atención hacia este nuevo reto internacional, apostando por ampliar su presencia en el ámbito del entretenimiento digital.

Incluso, en su saludo a Luinny, Yina Calderón aprovechó para citar su paso por el evento de Westcol, asegurando que es una “boxeadora profesional”, con notable sarcasmo, puesto que fue muy criticada por salirse del combate y rendirse a tan solo unos segundos del pitazo inicial, dejando a millones de personas sin ver el combate que tanto habían esperado.

Temas Relacionados

La casa de los famosos ColombiaQuién es el JefeLa casa de los famososYina CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe se refirió a la consulta popular adelantada por el Pacto Histórico: criticó al gobierno Petro y prometió recuperar el sistema de salud

En medio del foro político del Centro Democrático, el exmandatario acusó al Gobierno nacional de presunta corrupción y lanzó advertencias por el impacto social de la crisis sanitaria causado, según Uribe, por el presidente

Álvaro Uribe se refirió a

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

El volante bogotano tuvo una larga recuperación, que implicó dos cirugías, luego de lesionarse en el primer semestre del 2025

La revelación de David Mackalister

El exministro José Manuel Restrepo cuestionó el manejo a Rtvc: “No debe ser el micrófono de Palacio”

El exministro alertó sobre el riesgo de que Rtvc pierda su función social si se subordina al poder ejecutivo, destacando la importancia de transparencia y diversidad informativa para fortalecer la democracia

El exministro José Manuel Restrepo

Crimen pasional: Hombre asesinó a la actual pareja de su exnovia con un cuchillo en Barranquilla

La agresión se produjo mientras las víctimas descansaban, y la rápida reacción de los vecinos permitió auxiliar a Alexandra Agamez, que permanece hospitalizada en estado crítico

Crimen pasional: Hombre asesinó a

Registrador Penagos respondió a denuncias del Pacto Histórico por supuestos traslados de mesas de votación

El registrador nacional de Colombia explicó cómo la logística electoral se diseñó en conjunto con la fuerza pública, priorizando la seguridad y la eficiencia en la distribución de los puntos de votación

Registrador Penagos respondió a denuncias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

“No le encuentro sentido a

“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

Aida Victoria Merlano destapa los mensajes privados con su ex Juan David Tejada y enciende las redes con sus declaraciones

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Deportes

La revelación de David Mackalister

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona

Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría