Gustavo Petro se refirió a la cancelación de la ceremonia del Nobel de la Paz a María Corina Machado: “Se resuelven sin invasiones”

Gustavo Petro, presidente de Colombia; María Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela - crédito Gaby Ora/Reuters/Miguel Gutiérrez/Rayner Peña/EFE

El Consejo Noruego de la Paz informó que este 2025 no realizará la tradicional marcha con antorchas en el centro de Oslo, acostumbrada durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, por su desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado como galardonada.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro se pronunció. En su cuenta de X, el mandatario recordó que, desde su infancia, pensaba que en la “frontera de los hielos en la tierra” siempre se defendía a la humanidad.

“De niño pensaba que en las latitudes del norte, en la frontera de los hielos en la tierra, había una cofradía de viejos ancianos y ancianas vikingas que creían en la defensa de la humanidad; que su misión era cuidar a la humanidad desde el norte, cruzados por los vientos gélidos de la tierra, estoicos, pero sabios”, indicó el presidente Petro.

Gustavo Petro recordó que, desde su infancia, pensaba que en la “frontera de los hielos en la tierra” siempre se defendía a la humanidad - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Sin mencionar a María Corina Machado, el jefe de Estado reiteró sus críticas hacia quienes solicitan una intervención en su país.

Afirmó que los problemas de cada país deben resolverse por sus propios ciudadanos y, si es necesario, con el apoyo de las naciones vecinas. Sostuvo que los invasores siempre buscan obtener algún beneficio.

“La paz no es invadir, la paz no puede estar en el corazón del que quiere invadir ni en el quien súplica la invasión sobre sí mismo y su pueblo, los problemas de los pueblos los resuelven los pueblos mismos y la vecindad puede ayudar. Los problemas se resuelven sin invasiones porque los invasores siempre se llevarán el botín, eso lo saben los pueblos caribeños”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre la cancelación de la ceremonia por el Premio Nobel de Paz - crédito @petrogustavo/X

Cuando se conoció que María Corina Machado era la elegida como Nobel de la Paz, el presidente Petro fue muy crítico con la decisión.

El jefe de Estado abordó el significado de la paz como forma de resolución de conflictos, comparando la dialéctica de líderes vietnamitas y estadounidenses involucrados en el proceso histórico del premio. Sostuvo que el comité noruego entrega el Nobel de la Paz bajo criterios sensibles a los intereses políticos y a la coyuntura.

“El comité noruego del premio nobel de paz, a diferencia del sueco, es muy político y lo influencian cosas y objetos del momento”, afirmó Gustavo Petro.

Además, aseguró que “no entiendo y quiero que me explique es:¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela? ¿Qué significa que busque usted apoyo del único presidente latinoamericano que respaldó el genocidio y al genocida? ¿Qué significa que la gente de Noruega, que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra, y no de paz?“.

Qué dijo el Consejo de Paz

El Consejo de la Paz noruego decidió este año suspender la tradicional procesión con antorchas por las calles de Oslo el día de la entrega del Nobel de la Paz. La decisión surge tras la elección de la venezolana María Corina Machado como galardonada, una figura que, según la organización, no se alinea con los principios y valores del Consejo.

María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025 - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Esta agrupación, que representa a 17 organizaciones pacifistas y cerca de 15.000 activistas, justificó la medida argumentando que “no sienten que la ganadora de este año esté en conformidad con los valores fundamentales del Consejo de la Paz noruego o nuestros miembros”.

Eline H. Lorentzen, presidenta del Consejo, expresó: “Es una decisión difícil pero necesaria. Tenemos un gran respeto por el Comité Nobel y por el premio de la paz como institución, pero como organización debemos ser fieles a nuestros principios y el amplio movimiento por la paz que representamos. Esperamos celebrar el premio de nuevo en los próximos años”.

Además, Lorentzen señaló al diario VG que “algunos de sus métodos no están en consonancia con nuestros principios y valores o los de nuestras organizaciones miembros, como son el impulso del diálogo y de los métodos no violentos”.

La procesión con antorchas se realiza tradicionalmente desde 1954, y su organización corre por cuenta del Consejo, que también la suspendió en 2012 cuando el Nobel fue otorgado a la Unión Europea.