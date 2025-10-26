Colombia

Gustavo Petro respondió a los bancos de Colombia por la posibilidad de un bloqueo de sus cuentas: “¿No tienen patria?”

El mandatario planteó interrogantes sobre la lealtad de las instituciones financieras en un contexto de restricciones, aludiendo a una posible obediencia a normas extranjeras y al impacto en sus derechos como presidente

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Nadja Wohlleben/REUTERS

Ante la incertidumbre generada por su inclusión en la Lista Clinton, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la actuación de los bancos nacionales.

El mandatario preguntó si las entidades financieras del país obedecen “leyes de otro país y no las del nuestro”, remarcando: “¿Los bancos no tienen Patria?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, que incluyó a Petro, a su esposa y a funcionarios cercanos en la Lista Clinton por supuestos vínculos con actividades ilícitas, provocó una reacción inmediata de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

Frente a este escenario, el presidente divulgó: “Puedo entender que un banco extranjero me diga no, pero que un banco nacional me diga que no me abre una cuenta bancaria siendo el presidente y jefe del estado, me parece grosería conmigo y con mi país, un irrespeto, ¿Acaso son oficina de asuntos extranjeros?"

En su publicación, Petro cuestionó el alcance de la autonomía del sistema financiero colombiano incluso para ciudadanos que, como él, ejercen la máxima magistratura. Escribió: “¿A qué país obedecen como siervos, los bancos nacionales? ¿Usan nuestros ahorros y necesidades financieras para ganar y obedecen como sirvientes a quienes no ahorran en sus cuentas?“.

Gustavo Petro cuestionó el alcance
Gustavo Petro cuestionó el alcance de la autonomía del sistema financiero colombiano incluso para ciudadanos que, como él, ejercen la máxima magistratura - crédito @petrogustavo/X

El mandatario se refirió, además, a su experiencia personal como cliente del sistema bancario. Expresó que mantiene una deuda hipotecaria desde hace 14 años y relató dificultades anteriores: “cuando me embargaron mis cuentas con una deuda de 100 millones de dólares que los amigos de Vargas Lleras me impusieron como multa, haciendo injusticias en los órganos de control, ¿Será que condonan entonces mi deuda? O ¿me tocará pagarla para que no embarguen el patrimonio familiar que aún queda, en efectivo porque el banco quizás me impida tener la cuenta donde guardan mi sueldo?”

Además, añadió: “Seré un pensionado con pensión en efectivo, o seguiré siendo un oficial de Bolívar sin cuentas y libre”.

Para el presidente, la dependencia de los bancos nacionales respecto a la normativa extrajera afecta no solo a su caso personal sino a la institucionalidad del país.

“Quizás el coronel no tenga quien le escriba y ni llegue la pensión, pero nunca podrán encadenar mi pensamiento, mi palabra y mi acción”, afirmó en el mismo hilo.

Para el presidente Gustavo Petro,
Para el presidente Gustavo Petro, la dependencia de los bancos nacionales respecto a la normativa extrajera afecta no solo a su caso personal sino a la institucionalidad del país - crédito @petrogustavo/X

Sobre su vínculo con el sistema bancario colombiano sostuvo: “No uso mucho los bancos, no tengo negocios sino mi sueldo como servidor público, he sido sirviente de mi pueblo y mis cargos los he obtenido por el voto libre ciudadano, he vivido bien y he criado a mis hijos”.

Asobancaria ratificó que continuarán atenidos a la normativa internacional y a las disposiciones que exige la Ofac para evitar sanciones, de acuerdo con las declaraciones difundidas en redes sociales por su presidente, Jonathan Malagón.

El mensaje de Petro enfatiza la tensión entre la soberanía nacional y el alcance de la regulación internacional, especialmente en el sector bancario. Con la frase: “Trump ordena al capital. Pero el capital es una relación humana y fluye como los ríos”, el mandatario puso en cuestión la subordinación del sector financiero a dinámicas foráneas. Añadió: “En el país en el que casi las mafias se adueñaron de su estado, he peleado por ser libre como enseñó Bolívar, y he crecido en esa lucha al punto que hasta el poder mundial me enfrenta, pero está sucio de codicia, petróleo y cocaína”.

Las consecuencias concretas de la decisión estadounidense incluyen el posible bloqueo de las cuentas del presidente y sus allegados, así como la restricción de acceso a servicios financieros.

Asobancaria confirma que la banca
Asobancaria confirma que la banca cumplirá estrictamente con la normativa internacional y los protocolos de la Ofac - crédito Asobancaria

El sector bancario se mantiene a la espera de eventuales directrices gubernamentales mientras se ajusta a los protocolos internacionales. El caso mantiene la atención sobre los efectos políticos, económicos y diplomáticos del ingreso de Petro en la Lista Clinton y el futuro de sus relaciones con el sistema financiero nacional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCuentas bancariasCuentas de PetroListan ClintonLista OfacEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

En noviembre regresa vuelo que conecta a Medellín con paradisíaco destino al que solo se podía acceder viajando durante horas por tierra y mar

Actualmente la manera más fácil de llegar a esta población es mediante un viaje por tierra de 8 horas y una travesía en lancha

En noviembre regresa vuelo que

Polémica en millonario contrato de camionetas blindadas para la UNP en Colombia: ya hay retrasos, prórrogas y posibles irregularidades en la ejecución

La adquisición de 64 vehículos Toyota Fortuner para la protección de funcionarios enfrenta demoras por más de 10 meses, ajustes contractuales y fuertes cuestionamientos por movimientos aparentemente irregulares por parte del contratista

Polémica en millonario contrato de

Dan de baja a alias Jenny, la principal responsable de la seguridad de Iván Mordisco: había sido reclutada por las disidencias a los 13 años

La cabecilla, también señalada de ser la compañera sentimental de ‘Mordisco’, fue preparada por las disidencias en técnicas de combate, elaboración de explosivos y labores de inteligencia

Dan de baja a alias

Gustavo Petro pidió postergar el cierre de las mesas de votación en la consulta del Pacto Histórico: este es el motivo

El presidente de la República, en sus redes sociales, solicitó al jefe de la Registraduría General del Estado Civil, Hernán Penagos, que se corra la hora límite para dar por culminada la jornada, que por ley está prevista para las 4:00 p. m.

Gustavo Petro pidió postergar el

“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

La actriz de “La vendedora de rosas” compartió un video en el que se mostró vulnerable, despertando una ola de apoyo y mensajes solidarios de parte de la comunidad digital

“No le encuentro sentido a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no se guardó nada sobre la identidad del Jefe

“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

Aida Victoria Merlano destapa los mensajes privados con su ex Juan David Tejada y enciende las redes con sus declaraciones

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona

Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2