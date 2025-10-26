Enrique Peñalosa discutió con el ministro de Trabajo por sanción de Estados Unidos a Gustavo Petro: “Qué risa éste personaje”

El exalcalde de Bogotá y el titular de Trabajo protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton por temas relacionados con narcotráfico - crédito Alcaldía de Bogotá y @AntonioSanguino

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), anunció que el mandatario colombiano Gustavo Petro fue incorporado a la Lista Clinton, tras evaluar sus acciones en relación con el combate al narcotráfico.

La decisión de incluir a Gustavo Petro en la Lista Clinton continúa provocando numerosas reacciones. Entre las voces que se sumaron al debate se encuentra Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y aspirante presidencial, quien ha sido uno de los críticos más férreos del mandatario. Su respuesta al anuncio originó un intercambio de opiniones en redes sociales con Antonio Sanguino, ministro de Trabajo del actual Gobierno, lo que intensificó la controversia pública en torno al tema.

Y es que, una vez que se conoció la noticia, Peñalosa escribió lo siguiente en un mensaje de su cuenta de la red social X: “Felizmente los Estados Unidos decidieron sancionar a @petrogustavo y no a los colombianos, que es lo que @petrogustavo buscaba, para aprovechar políticamente eso promoviendo pasiones nacionalistas anti-EEUU. Esto es gracias principalmente a dos amigos muy importantes de Colombia: el senador @berniemoreno, y el Subsecretario de Estado Christopher Landau @DeputySecState”.

La reacción del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, frente al mensaje de Enrique Peñalosa se expresó de manera contundente en redes sociales, donde lo calificó de traidor e indigno con las palabras: “¡Apátrida! La indignidad es tu característica”.

Antonio Sanguino contestó al mensaje de Enrique Peñalosa sobre la sanción en contra de Gustavo Petro - crédito @AntonioSanguino

Enrique Peñalosa no se quedó callado y respondió desestimando las acusaciones de Antonio Sanguino y lo señaló por su pasado como concejal, acusándolo de favorecer a contratistas corruptos en el manejo de los programas de alimentación escolar. Además, resaltó que, bajo su administración, se implementaron reformas que recibieron reconocimiento internacional.

“Qué risa éste personaje, que como concejal era el calanchín de los contratistas cartelizados que sin escrúpulos hacían porquerías con la contratación de la alimentación escolar. Cuando cambiamos el sistema de contratación para evitar que los amigos del ahora Ministro le hicieran daño a los niños tan buena fue nuestra reforma que el Secretario General de la OEA personalmente nos entregó un premio por eso”, respondió el exalcalde capitalino.

Enrique Peñalosa no se quedó callado y le contestó de regreso a Antonio Sanguino - crédito @EnriquePenalosa

También acusó a Gustavo Petro de actuar en contra de los intereses del país, afirmando que “buscó con ahínco que los Estados Unidos le hicieran daño a Colombia” y que intentó “bloquear las importaciones de Colombia, dejando sin ingresos a millones de colombianos”. En su mensaje, Peñalosa sostuvo que Petro tenía la intención de “promover un nacionalismo anti-yanqui 1960 para su beneficio político”.

Y finalizó su publicación diciendo lo siguiente: “Para lograrlo hizo la pantomima del megáfono en las calles de Nueva York y agredió a Trump y a los Estados Unidos repetidamente. De modo que mucho mejor que los Estados Unidos sancionen a Petro y no a todos los colombianos”.

Antonio Sanguino respondió de regreso a Enrique Peñalosa con un mensaje con el que reprochó su respaldo a intereses extranjeros. Además, lo acusó de haber favorecido a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la adjudicación del 69% del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su administración, lo que, según Sanguino, perjudicó la calidad nutricional de los niños y desmanteló iniciativas sociales previamente establecidas en Bogotá.

Antonio Sanguino calificó a Peñalosa como "el señor de los bolardos" - crédito @AntonioSanguino

“Ay, ‘señor de los bolardos’. Como no puede esconder sus rodilleras ante los gringos y su escaso sentido de dignidad como colombiano, acude a defender el negociado que Ud y su secretaria de educación hicieron con la alimentación de los niños de Bogotá entregando a dedo el 69% del PAE a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que sin experiencia en el tema y sin control alguno desmejoró la calidad nutricional de los niños y jóvenes, desmantelando el legado de la Bogotá Sin Hambre de Lucho Garzón y el maestro Abel Rodríguez”, comentó.

Finalmente, Antonio Sanguino remató su mensaje recordando las críticas que le realizó a Enrique Peñalosa en el pasado y cuestionando la legitimidad de los reconocimientos que este menciona: “Cómo le duele aún mis debates de aquel entonces cuestionando y develando ese otro chanchullo suyo. Chanchullo que pretende ocultar con reconocimientos chimbos”.