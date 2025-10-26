Colombia

Enrique Peñalosa discutió con el ministro de Trabajo por sanción de Estados Unidos a Gustavo Petro: “Qué risa éste personaje”

El anuncio del Departamento del Tesoro sobre Gustavo Petro desató un intenso debate público, con Enrique Peñalosa y Antonio Sanguino intercambiando acusaciones y críticas sobre corrupción y gestión política

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El exalcalde de Bogotá y
El exalcalde de Bogotá y el titular de Trabajo protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton por temas relacionados con narcotráfico - crédito Alcaldía de Bogotá y @AntonioSanguino

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), anunció que el mandatario colombiano Gustavo Petro fue incorporado a la Lista Clinton, tras evaluar sus acciones en relación con el combate al narcotráfico.

La decisión de incluir a Gustavo Petro en la Lista Clinton continúa provocando numerosas reacciones. Entre las voces que se sumaron al debate se encuentra Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y aspirante presidencial, quien ha sido uno de los críticos más férreos del mandatario. Su respuesta al anuncio originó un intercambio de opiniones en redes sociales con Antonio Sanguino, ministro de Trabajo del actual Gobierno, lo que intensificó la controversia pública en torno al tema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que, una vez que se conoció la noticia, Peñalosa escribió lo siguiente en un mensaje de su cuenta de la red social X: “Felizmente los Estados Unidos decidieron sancionar a @petrogustavo y no a los colombianos, que es lo que @petrogustavo buscaba, para aprovechar políticamente eso promoviendo pasiones nacionalistas anti-EEUU. Esto es gracias principalmente a dos amigos muy importantes de Colombia: el senador @berniemoreno, y el Subsecretario de Estado Christopher Landau @DeputySecState”.

La reacción del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, frente al mensaje de Enrique Peñalosa se expresó de manera contundente en redes sociales, donde lo calificó de traidor e indigno con las palabras: “¡Apátrida! La indignidad es tu característica”.

Antonio Sanguino contestó al mensaje
Antonio Sanguino contestó al mensaje de Enrique Peñalosa sobre la sanción en contra de Gustavo Petro - crédito @AntonioSanguino

Enrique Peñalosa no se quedó callado y respondió desestimando las acusaciones de Antonio Sanguino y lo señaló por su pasado como concejal, acusándolo de favorecer a contratistas corruptos en el manejo de los programas de alimentación escolar. Además, resaltó que, bajo su administración, se implementaron reformas que recibieron reconocimiento internacional.

“Qué risa éste personaje, que como concejal era el calanchín de los contratistas cartelizados que sin escrúpulos hacían porquerías con la contratación de la alimentación escolar. Cuando cambiamos el sistema de contratación para evitar que los amigos del ahora Ministro le hicieran daño a los niños tan buena fue nuestra reforma que el Secretario General de la OEA personalmente nos entregó un premio por eso”, respondió el exalcalde capitalino.

Enrique Peñalosa no se quedó
Enrique Peñalosa no se quedó callado y le contestó de regreso a Antonio Sanguino - crédito @EnriquePenalosa

También acusó a Gustavo Petro de actuar en contra de los intereses del país, afirmando que “buscó con ahínco que los Estados Unidos le hicieran daño a Colombia” y que intentó “bloquear las importaciones de Colombia, dejando sin ingresos a millones de colombianos”. En su mensaje, Peñalosa sostuvo que Petro tenía la intención de “promover un nacionalismo anti-yanqui 1960 para su beneficio político”.

Y finalizó su publicación diciendo lo siguiente: “Para lograrlo hizo la pantomima del megáfono en las calles de Nueva York y agredió a Trump y a los Estados Unidos repetidamente. De modo que mucho mejor que los Estados Unidos sancionen a Petro y no a todos los colombianos”.

Antonio Sanguino respondió de regreso a Enrique Peñalosa con un mensaje con el que reprochó su respaldo a intereses extranjeros. Además, lo acusó de haber favorecido a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la adjudicación del 69% del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su administración, lo que, según Sanguino, perjudicó la calidad nutricional de los niños y desmanteló iniciativas sociales previamente establecidas en Bogotá.

Antonio Sanguino calificó a Peñalosa
Antonio Sanguino calificó a Peñalosa como "el señor de los bolardos" - crédito @AntonioSanguino

“Ay, ‘señor de los bolardos’. Como no puede esconder sus rodilleras ante los gringos y su escaso sentido de dignidad como colombiano, acude a defender el negociado que Ud y su secretaria de educación hicieron con la alimentación de los niños de Bogotá entregando a dedo el 69% del PAE a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que sin experiencia en el tema y sin control alguno desmejoró la calidad nutricional de los niños y jóvenes, desmantelando el legado de la Bogotá Sin Hambre de Lucho Garzón y el maestro Abel Rodríguez”, comentó.

Finalmente, Antonio Sanguino remató su mensaje recordando las críticas que le realizó a Enrique Peñalosa en el pasado y cuestionando la legitimidad de los reconocimientos que este menciona: “Cómo le duele aún mis debates de aquel entonces cuestionando y develando ese otro chanchullo suyo. Chanchullo que pretende ocultar con reconocimientos chimbos”.

Temas Relacionados

Enrique PeñalosaAntonio SanguinoMinisterio del TrabajoGustavo PetroLista ClintonColombia-Noticias

Más Noticias

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

El piloto colombiano partió desde la sexta casilla de la parrilla y remontó posiciones en el circuito de Sepang para escalar lugares en la clasificación general

David Alonso por segundo Gran

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

María Fernanda Cabal expuso su estrategia para 2026: consideró clave una coalición para fortalecer al Centro Democrático y propuso reducir la burocracia

En entrevista con Infobae Colombia, la senadora y precandidata del Centro Democrático presentó sus propuestas y analizó la relación entre Colombia y Estados Unidos, además de plantear estrategias para las elecciones de 2026

María Fernanda Cabal expuso su

Capturado presunto miembro del grupo criminal Los Pepes, tras extorsiones y quema de locales en Sabanagrande, Atlántico

El detenido habría utilizado panfletos vinculados para amedrentar a las víctimas, exigiendo pagos para evitar daños a sus negocios

Capturado presunto miembro del grupo

Estos fueron los números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 25 de octubre de 2025

El sorteo se lleva a cabo cada sábado, en cada uno puedes ganar varios millones de pesos

Estos fueron los números ganadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

En video: Shakira y Grupo

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Deportes

David Alonso por segundo Gran

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín