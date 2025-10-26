Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada atraviesa un momento crítico tras la divulgación de mensajes en los que la influenciadora señala la falta de contacto y apoyo económico del padre de su hijo - crédito montaje @aidavictoriam/ Instagram

Aida Victoria Merlano hizo públicos este domingo unos mensajes y declaraciones en los que señala a Juan David Tejada, su expareja y padre de su hijo Emiliano, de haberle retenido el dinero correspondiente a una finca que ambos compraron cuando aún sostenían una relación.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Merlano expuso la conversación que sostuvo con Tejada, mostrándose afectada por la falta de escritura a su nombre pese a haber aportado fondos. En su mensaje principal, la influenciadora señala: “Compramos una finca juntos, y nunca me escrituró mi parte”.

En los pantallazos compartidos, Merlano insiste en formalizar la propiedad: “Donde la finca valga menos y nos devuelvan el dinero, ya vemos qué lío hubo con el avalúo”, le escribe a Tejada, quien responde: “No, hagamos algo con la finca: escritúramela”.

El diálogo continúa con Merlano pidiendo dividir la propiedad o aclarar la escritura. Tejada responde: “Verifica bien el avalúo porque eso es lo lógico, no porque me toque, pero tú sabes que a mí no me interesa, a mí me interesa que se solucione, escrituramos”.

Merlano vuelve a insistir: “¿Cuándo te dijeron que escrituraran ya?”, a lo que su expareja responde: “Estoy esperando. Eso no depende de mí”.

Luego, Aida afirma: “Listo, no me cambies el tema. ¿Cuándo paso los datos para mandarles el dinero y hacer el avalúo?”. Tejada no da fecha y la conversación termina sin una solución clara.

En el texto adjunto a la historia, Merlano amplía su denuncia: “O sea que aparte de toda la mierda que me hizo pasar en mi embarazo y posparto. Le robó 40 millones a la mamá de su hijo embarazada, mientras estaba en embarazo. Y no es por la Plata, duele que razón por la que trabajé hasta la semana 38, fui a pagar esa puta finca”.

La joven reitera su indignación por lo sucedido y apunta que hizo pública la situación porque decidió no guardar silencio. “Pero yo soy la del problema y la que tiene problemas mentales”, finaliza Merlano en su publicación, subrayando que la actitud de Tejada le causa un daño emocional más allá del dinero.

Hasta el momento, Juan David Tejada no ha respondido públicamente a los señalamientos. La situación entre ambos ha generado reacciones entre sus seguidores y ha reavivado la polémica sobre su relación y el trato económico tras su separación.

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes como “el Agropecuario”, se confirmó semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano, en medio de rumores que ambos desmintieron públicamente.

Aunque inicialmente se pensó que la separación había sido en buenos términos, la situación se tornó conflictiva cuando la creadora de contenido decidió hacer públicas conversaciones privadas, en las que acusó a su expareja de actitudes agresivas y de desentenderse de las responsabilidades paternas.

En una de las capturas difundidas, Merlano expresó: “Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”.

La empresaria también dejó claro que no depende de Tejada para la crianza de su hijo.

“Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti. Con todo respeto, porque no quiero que te sientas ofendido, no me cuentes tus tragedias, que no puedo empatizar con alguien que nunca ha empatizado conmigo”, le escribió Merlano.