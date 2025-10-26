Colombia

Abelardo De La Espriella contesta a Sergio Fajardo por defender a Gustavo Petro: “No es narcotraficante, es el jefe de la mafia”

Un cruce de declaraciones entre Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo generó controversia, luego de que ambos opinaran sobre la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Abelardo De La Espriella respondió
Abelardo De La Espriella respondió a las declaraciones de Sergio Fajardo en las que habló de la reciente controversia por la sanción al presidente Petro - crédito Colprensa y @sergio_fajardo

Sergio Fajardo, quien anteriormente estuvo al frente de la Gobernación de Antioquia y hoy aspira a la presidencia, en una entrevista en La FM se refirió a la reciente decisión de Estados Unidos de agregar al presidente Gustavo Petro, a Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti a la conocida lista Clinton. Fajardo manifestó que, aunque discrepa frecuentemente con las políticas del mandatario y suele señalar sus errores en la administración, rechaza la idea de relacionar a Petro con actividades de narcotráfico o de catalogarlo como narcotraficante en Colombia.

El también candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió desde su cuenta de X a los comentarios de Sergio Fajardo en defensa de Gustavo Petro, y afirmó: “No es narcotraficante, es el jefe de la mafia”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo no creo que el presidente sea narcotraficante, ni creo que sea una persona involucrada en el mundo ilícito. A pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”, comentó Fajardo con respecto a la controversia en la que se vio envuelto el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Sergio Fajardo, quien anteriormente estuvo
Sergio Fajardo, quien anteriormente estuvo al frente de la Gobernación de Antioquia y hoy aspira a la presidencia, en una entrevista en La FM se refirió a la reciente decisión de Estados Unidos de agregar al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El también precandidato presidencial Abelardo De La Espriella reaccionó a las palabras de Sergio Fajardo con una postura aún más dura. El abogado sostuvo que, aunque Fajardo defienda a Gustavo Petro señalando que no puede etiquetársele como narcotraficante, en realidad considera que la situación es aún más grave. De La Espriella cuestionó la relación del presidente colombiano con Nicolás Maduro y las decisiones sobre territorios donde predomina el cultivo de coca.

“Sergio tiene razón: Petro no es narcotraficante, es el jefe de los narcotraficantes. ¿Cómo hay que calificar a quien se alía con el narcodictador Maduro para crear una zona bilateral en pleno territorio cocalero?¿Cómo llamarle a quien ha entregado territorios llenos de coca a grupos narcotraficantes?“, escribió en su cuenta de la red social X el abogado.

De La Espriella profundizó sus críticas con una serie de preguntas que apuntan a las acciones y decisiones tomadas por Gustavo Petro al frente del gobierno. Aludió a la presunta debilitación de las Fuerzas Armadas y a la pérdida de impulso en la lucha contra el narcotráfico. También cuestionó la gestión de las capturas a miembros de estructuras criminales.

Abelardo De La Espriella contestó
Abelardo De La Espriella contestó a las declaraciones de Sergio Fajardo - crédito @ABDELAESPRIELLA

“¿Cómo denominar a quien ha desvertebrado a las Fuerzas Armadas y ha desincentivado la lucha contra el narcotráfico?¿Qué se puede decir de quien, teniendo la obligación de combatir el crimen, otorga salvoconductos a los narcotraficantes para levantar las órdenes de captura que pesan sobre ellos?¿Qué calificativo merece aquel que publica en sus redes sociales las coordenadas y los informes de inteligencia que revelan la ubicación de los campamentos narcoterroristas?“, aseveró el precandidato presidencial en respuesta a Sergio Fajardo.

Al final de su intervención, Abelardo De La Espriella reafirmó su postura sobre Gustavo Petro y el comentario de Sergio Fajardo. El abogado sostuvo que, al analizar la situación detenidamente, coincide en parte con Fajardo, pero lleva la idea más lejos al declarar: “Viéndolo bien, Sergio, tienes razón: Petro no es narcotraficante, es el jefe de la mafia”.

Al final de su intervención,
Al final de su intervención, Abelardo De La Espriella reafirmó su postura sobre Gustavo Petro y el comentario de Sergio Fajardo - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

Por otra parte, durante la entrevista citada, Sergio Fajardo expresó que resulta fundamental no enfocar cada discusión exclusivamente en la figura de Gustavo Petro. El candidato recomendó recurrir a la diplomacia y promover el diálogo, evitando actitudes confrontativas o descalificaciones. Sostuvo que el camino debe orientarse a fomentar la unidad nacional.

“El problema de Colombia no es el presidente, ni si va a sacar la espada de Bolívar, sino cómo cuidamos el país. La relación con los Estados Unidos es muy importante y no se trata solo de una confrontación entre presidentes, sino de los millones de familias que se ven afectadas”, comentó el político paisa en la entrevista en La FM.

Temas Relacionados

Abelardo De La EspriellaSergio FajardoGustavo PetroSanción a Gustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

La creadora de contenido sugirió que el padre de su hijo se habría quedado con esa parte, evitando meterse en problemas con el hombre llamado como “el agropecuario”

Aida Victoria Merlano acusó a

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Ya se puede mercar sin tener que salir de Transmilenio, en estación de Soacha se formó una plaza de mercado informal

Se difundió en TikTok un verdadero puesto de mercado dentro de una estación de Transmilenio, le hecho generó risas y también indignación

Ya se puede mercar sin

El abecé de la crisis entre Colombia y EE. UU.: sanciones a Petro, renuncia ministerial y despliegue militar estadounidense

El presidente estadounidense denunció públicamente al mandatario colombiano, lo que derivó en la suspensión de subsidios y un giro en la política exterior, generando una crisis sin precedentes entre ambos países

El abecé de la crisis

Enrique Peñalosa discutió con el ministro de Trabajo por sanción de Estados Unidos a Gustavo Petro: “Qué risa éste personaje”

El anuncio del Departamento del Tesoro sobre Gustavo Petro desató un intenso debate público, con Enrique Peñalosa y Antonio Sanguino intercambiando acusaciones y críticas sobre corrupción y gestión política

Enrique Peñalosa discutió con el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano acusó a

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín