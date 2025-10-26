Abelardo De La Espriella contesta a Sergio Fajardo por defender a Gustavo Petro: “No es narcotraficante, es el jefe de la mafia”

Abelardo De La Espriella respondió a las declaraciones de Sergio Fajardo en las que habló de la reciente controversia por la sanción al presidente Petro - crédito Colprensa y @sergio_fajardo

Sergio Fajardo, quien anteriormente estuvo al frente de la Gobernación de Antioquia y hoy aspira a la presidencia, en una entrevista en La FM se refirió a la reciente decisión de Estados Unidos de agregar al presidente Gustavo Petro, a Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti a la conocida lista Clinton. Fajardo manifestó que, aunque discrepa frecuentemente con las políticas del mandatario y suele señalar sus errores en la administración, rechaza la idea de relacionar a Petro con actividades de narcotráfico o de catalogarlo como narcotraficante en Colombia.

El también candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió desde su cuenta de X a los comentarios de Sergio Fajardo en defensa de Gustavo Petro, y afirmó: “No es narcotraficante, es el jefe de la mafia”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo no creo que el presidente sea narcotraficante, ni creo que sea una persona involucrada en el mundo ilícito. A pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”, comentó Fajardo con respecto a la controversia en la que se vio envuelto el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Sergio Fajardo, quien anteriormente estuvo al frente de la Gobernación de Antioquia y hoy aspira a la presidencia, en una entrevista en La FM se refirió a la reciente decisión de Estados Unidos de agregar al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El también precandidato presidencial Abelardo De La Espriella reaccionó a las palabras de Sergio Fajardo con una postura aún más dura. El abogado sostuvo que, aunque Fajardo defienda a Gustavo Petro señalando que no puede etiquetársele como narcotraficante, en realidad considera que la situación es aún más grave. De La Espriella cuestionó la relación del presidente colombiano con Nicolás Maduro y las decisiones sobre territorios donde predomina el cultivo de coca.

“Sergio tiene razón: Petro no es narcotraficante, es el jefe de los narcotraficantes. ¿Cómo hay que calificar a quien se alía con el narcodictador Maduro para crear una zona bilateral en pleno territorio cocalero?¿Cómo llamarle a quien ha entregado territorios llenos de coca a grupos narcotraficantes?“, escribió en su cuenta de la red social X el abogado.

De La Espriella profundizó sus críticas con una serie de preguntas que apuntan a las acciones y decisiones tomadas por Gustavo Petro al frente del gobierno. Aludió a la presunta debilitación de las Fuerzas Armadas y a la pérdida de impulso en la lucha contra el narcotráfico. También cuestionó la gestión de las capturas a miembros de estructuras criminales.

Abelardo De La Espriella contestó a las declaraciones de Sergio Fajardo - crédito @ABDELAESPRIELLA

“¿Cómo denominar a quien ha desvertebrado a las Fuerzas Armadas y ha desincentivado la lucha contra el narcotráfico?¿Qué se puede decir de quien, teniendo la obligación de combatir el crimen, otorga salvoconductos a los narcotraficantes para levantar las órdenes de captura que pesan sobre ellos?¿Qué calificativo merece aquel que publica en sus redes sociales las coordenadas y los informes de inteligencia que revelan la ubicación de los campamentos narcoterroristas?“, aseveró el precandidato presidencial en respuesta a Sergio Fajardo.

Al final de su intervención, Abelardo De La Espriella reafirmó su postura sobre Gustavo Petro y el comentario de Sergio Fajardo. El abogado sostuvo que, al analizar la situación detenidamente, coincide en parte con Fajardo, pero lleva la idea más lejos al declarar: “Viéndolo bien, Sergio, tienes razón: Petro no es narcotraficante, es el jefe de la mafia”.

Al final de su intervención, Abelardo De La Espriella reafirmó su postura sobre Gustavo Petro y el comentario de Sergio Fajardo - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

Por otra parte, durante la entrevista citada, Sergio Fajardo expresó que resulta fundamental no enfocar cada discusión exclusivamente en la figura de Gustavo Petro. El candidato recomendó recurrir a la diplomacia y promover el diálogo, evitando actitudes confrontativas o descalificaciones. Sostuvo que el camino debe orientarse a fomentar la unidad nacional.

“El problema de Colombia no es el presidente, ni si va a sacar la espada de Bolívar, sino cómo cuidamos el país. La relación con los Estados Unidos es muy importante y no se trata solo de una confrontación entre presidentes, sino de los millones de familias que se ven afectadas”, comentó el político paisa en la entrevista en La FM.