Nicolás Arrieta se refirió a las comparaciones que recibe con Melissa Gate: “Yo soy el papá”

El influenciador abordó el tema durante una transmisión en vivo, mientras trabajando en su candidatura para ser el primer participante confirmado de la tercera temporada de “La casa de los famosos Colombia”

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Nicolás Arrieta le respondió a
Nicolás Arrieta le respondió a los usuarios que le acusaban de copiar su personaje del de Melissa Gate - crédito @nicolasarrieta y @canalrcn/Instagram

Nicolás Arrieta continúa promoviendo su candidatura para ingresar a La casa de los famosos Colombia, compitiendo con otros cinco creadores de contenido por un lugar en la tercera temporada del programa que, se espera, de inicio en las primeras semanas de 2026.

A lo largo de la semana el youtuber —que meses atrás reveló que se sometió a un proceso de rehabilitación por sus adicciones— se mostró activo en redes sociales y concediendo entrevistas en distintos espacios, explicando que en el pasado rechazó ofertas de la producción para sumarse al reality show, pero esta vez aceptó la oferta debido a que pasaba por dificultades económicas.

Tampoco tuvo problema en generar algunas controversias, como cuando denunció que existía la posibilidad de que sus competidores por entrar a La casa de los famosos estuviesen comprando votos para llegar allí; o cuando mostró una serie de mensajes y pruebas que apuntan a que una de sus exparticipantes, Melissa Gate, estaría promoviendo una academia de inversión llamada “TNT”, que supuestamente sería una estafa disfrazada de oportunidad financiera.

Curiosamente, y a raíz de la campaña de Arrieta para sumarse a la próxima temporada del formato, los usuarios reconocen similitudes entre la finalista de la segunda temporada y el creador de contenido, debido a su actitud mordaz y sin filtros, apelando constantemente al sarcasmo en sus publicaciones o en sus polémicas con otros influenciadores.

El propio Arrieta abordó el tema durante una transmisión en vivo, luego de leer una serie de comentarios que le acusaban de imitar a la paisa. Ante esto, y apelando a su sentido del humor, el creador de contenido afirmó que la situación era realmente la opuesta.

“Yo soy el papá de Melissa Gate, ella usa mis frases y todo, dice ‘fin del comunicado’. Ella me pidió una entrevista, ella se inspiró en mí para crear su personaje. Yo soy el original, baby, no acepto imitaciones”, afirmó.

El aspirante a 'La casa de los famosos Colombia' afirmó que Melissa "le copió" varias de sus frases pero, lejos de molestarse, afirmó que le agradaba la exparticipante - crédito @Yonosoyturk02/TikTok

Dicho eso, y aunque reconoció que no la conoce en profundidad, el creador de contenido aclaró que siente simpatía por Melissa. Además, aprovechó para destacar su trayectoria en el mundo digital, como pionero en la reación de contenido, subrayando que su estilo ha influido en otros colegas del medio. “Muchos creadores de contenido me conocen porque han visto lo que yo hago desde 14 años”, agregó.

Cabe recordar que en días recientes, Melissa se sometió a una rinoplastia y una lipotransferencia con inyección glútea, motivo por el que se encuentra en fase de recuperación. Por otra parte, Melissa emitió duros comentarios contra La casa de los famosos durante su paso por el espacio digital de Cami Pulgarín, pidiendo a sus seguidores que no siguieran el programa en el futuro.

“Me odian, me detestan, yo ya sé. Les voy a dar un consejo a todos ustedes. No vuelvan donde no las traten bien, no vuelvan donde no las quieran. No les den su presencia a las personas que no las apoyen. A mí lo único que hicieron fue explotarme. Eso todo el mundo lo sabe. A mí me explotaron laboralmente de todas las maneras habidas y por haber“, afirmó la paisa.

Así van las votaciones del primer grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’

Con cerca de la mitad
Con cerca de la mitad de los votos, Nicolás Arrieta encabeza la preferencia del público para integrarse a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Como ya se hizo en 2024, algunos de los participantes de la próxima temporada serán elegidos por el público. El método consiste en agrupar seis aspirantes y el que alcance más votaciones se convertirá en el primer participante confirmado.

De acuerdo con el último reporte de resultados compartido por RCN, Arrieta encabeza las votaciones con el 49,1% de los votos, seguido de Javier Gómez con 30,9% y que a estas alturas es el otro contendiente claro. A una mayor distancia se encuentran Juanchi (8,7%), Juandi Duque (8,1%), Carlos Grande 2% y Juan Diego Becerra (1,1%)

El resultado final se dará a conocer el domingo 26 de octubre durante la emisión de Noticias RCN.

