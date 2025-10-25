Colombia

La Toxi Costeña muestra nuevos retoques en su rostro y anuncia más procedimientos estéticos: así luce ahora

La influenciadora comparte con sus seguidores el resultado de su más reciente aplicación de bótox y revela su intención de mejorar la apariencia de su abdomen próximamente

La Toxi Costeña compartió en
La Toxi Costeña compartió en redes sociales el resultado de su más reciente aplicación de bótox en el rostro - crédito @elreydelasextensiones/Instagram

La influenciadora y cantante conocida como La Toxi Costeña se sometió a nuevos retoques estéticos en el rostro y compartió el resultado con sus seguidores a través de sus redes sociales.

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró en un video, grabado desde el consultorio, el procedimiento al que se sometió recientemente.

Frente a la cámara, La Toxi Costeña explicó que el procedimiento consistió en la aplicación de bótox en el rostro, enfocado en reducir las líneas de expresión que ya observaba en su frente. “Y ahorita me va a arreglar la cara un poquito, porque mira arruga por allá, un poquito de bótox, porque la vejez no viene sola y ya, mi amor, tú sabes que yo no necesito nada más... Naturalita, de pronto la nariz respingada, lo que ella quiera”, relató la influenciadora sobre su decisión de acceder al procedimiento.

Luego del tratamiento, La Toxi Costeña exhibió el resultado y aseguró sentirse satisfecha con el cambio. Destacó que disfruta cuidarse, pero subrayó que busca mantener siempre su toque natural en la apariencia. En la misma historia en redes sociales, la creadora de contenido señaló su deseo de someterse a un retoque adicional, esta vez para mejorar el aspecto de su abdomen.

La exparticipante de 'La casa
La exparticipante de 'La casa de los famosos' enseñó los resultados de sus recientes procedimientos - crédito @enlamovidacol/ Instagram

“Me va a programar nuevamente una mini abdominoplastia, porque ustedes saben que el ombligo me quedó mal, yo tengo los músculos abiertos, porque yo no hago ejercicio”, afirmó, refiriéndose a un procedimiento previsto para corregir el ombligo y los músculos abdominales.

Al compartir su experiencia personal, La Toxi Costeña dejó claro que no descarta nuevos procedimientos estéticos si esto le permite sentirse más cómoda con su imagen. Entre sus seguidores, las publicaciones despertaron diferentes reacciones, algunas elogiando la transparencia de la influenciadora respecto a los cambios y decisiones en su apariencia.

Dumek Turbay descarta instalar una estatua en honor a La Toxi Costeña en Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, rechazó la propuesta de construir una estatua en honor a La Toxi Costeña en una plaza emblemática de la ciudad. La iniciativa, impulsada por admiradores de la influenciadora y cantante en Sincelejo, Sucre, buscaba rendir homenaje a Cindy Ávila, conocida en redes sociales por su participación en programas televisivos y su aporte al género de la champeta.

Según expuso Turbay, la administración distrital no considerará la instalación del monumento. “Para monetizar está buena la nota, pero es absolutamente inviable. Por lo menos desde el distrito”, expresó el mandatario en declaraciones recogidas por El Universal, al referirse públicamente al tema y descartó cualquier respaldo oficial a la idea de ubicar la estatua en algún espacio del Centro Histórico de Cartagena.

El proyecto para erigir una
El proyecto para erigir una estatua de La Toxi Costeña en Cartagena fue rechazado oficialmente por el alcalde Dumek Turbay - crédito @dumek_turbay / X

Durante su intervención, el alcalde invitó tanto a habitantes como a visitantes a redescubrir otros puntos de interés y el circuito de homenajes existentes en la ciudad. “Visiten el Parque Espíritu de Maglar. Ahí hay un circuito bellísimo de estatuas de verdaderos referentes cartageneros y de nuestra región”, agregó Turbay, destacando el valor histórico y cultural de quienes ya cuentan con un reconocimiento artístico formal.

La propuesta de erigir la estatua surgió entre habitantes del barrio Divino Salvador, en Sincelejo, quienes ven en La Toxi Costeña un símbolo de autenticidad local. Las reacciones de la comunidad incluyen frases como: “Es una mujer que representa nuestra esencia, nuestras raíces. Es auténtica y ha sabido mostrar lo que significa ser costeño con orgullo”, manifestaron líderes comunitarios. Para algunos residentes, rendir homenaje a la artista puede fortalecer la identidad cultural y dinamizar el turismo en espacios tradicionales, como el Parque de la Yuca, el lugar sugerido para el monumento.

Por ahora, la iniciativa de
Por ahora, la iniciativa de la estatua permanece como una idea local sin apoyo institucional en Cartagena - crédito @latoxicostena_17/IG

A pesar del entusiasmo de sus seguidores, la propuesta de la estatua fue descartada para Cartagena y, por el momento, el reconocimiento a La Toxi Costeña permanece como una iniciativa local pendiente de consenso y apoyo institucional.

