Colombia

Estas son las multas y sanciones por no asistir como jurado en elecciones de Juventudes 2025

La Registraduría confirmó que los jurados de votación son indispensables para la jornada electoral del 19 de octubre. Las sanciones van desde multas millonarias hasta procesos disciplinarios

Por Mauricio Villamil

Votaciones consejo de Juventudes
Votaciones consejo de Juventudes - crédito Colprensa

En las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventudes del próximo 19 de octubre, la Registraduría Nacional reiteró que el servicio como jurado de votación es de carácter obligatorio.

La entidad advirtió que quienes no cumplan con esta responsabilidad enfrentarán sanciones económicas y administrativas, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Las multas pueden alcanzar hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a más de 14 millones de pesos.

Los Consejos de Juventudes, creados mediante la Ley 1622 de 2013 y modificados por la Ley 1885 de 2018, buscan fortalecer la participación política de los jóvenes y servir como puente entre este sector y las autoridades locales, departamentales y nacionales. La elección de estos representantes se desarrollará de forma simultánea en todo el territorio colombiano.

Fecha y número de jurados designados

Según el calendario electoral, la jornada se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025, cuando más de 100.000 jurados de votación deberán cumplir su deber cívico. Entre los designados se encuentran 18.134 menores de edad y 82.553 adultos, en su mayoría profesores y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas.

Registraduría Nacional del Estado Civil
Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Colprensa

La Registraduría destacó que los jurados son fundamentales para el conteo de votos y la supervisión del proceso. Por ello, hizo un llamado a consultar las listas publicadas en su página oficial. El mecanismo de verificación está disponible desde el 3 de septiembre en la sección “Consulta Jurado de Votación”, donde los ciudadanos pueden confirmar su designación y conocer la fecha de las capacitaciones.

Multas y sanciones por no presentarse

La normativa vigente establece que las personas que no asistan a su mesa de votación sin causa justificada deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), que equivalen a $14.235.000 en 2025. En el caso de los funcionarios públicos, la falta puede derivar en un proceso disciplinario e incluso la destitución del cargo.

Billetes en Colombia - crédito
Billetes en Colombia - crédito iStock

Para los menores de edad seleccionados, la sanción es distinta: deberán cumplir 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil dentro de sus comunidades, bajo la verificación de los rectores de las instituciones educativas.

La entidad explicó que el cumplimiento de esta función garantiza la legitimidad del proceso democrático, y recordó que los jurados actúan como autoridad electoral durante el desarrollo de la votación.

Derechos y beneficios de los jurados

Los ciudadanos que cumplan con su función como jurados de votación recibirán un día compensatorio de descanso remunerado, que podrá ser solicitado dentro de los 45 días siguientes a la jornada electoral. En el caso de los estudiantes menores de edad, se reconocerán 20 horas de servicio social obligatorio.

El objetivo, según la Registraduría, es reconocer el compromiso ciudadano de quienes contribuyen al buen desarrollo del proceso electoral. Además, la entidad instó a los empleadores públicos y privados a facilitar la asistencia de los jurados y respetar los derechos laborales asociados a esta labor.

Capacitaciones y preparación del proceso

Las capacitaciones para jurados se desarrollan en dos ciclos: del 29 de septiembre al 3 de octubre y del 14 al 17 de octubre. Durante estas sesiones, los participantes reciben orientación sobre el diligenciamiento de formularios, el manejo del material electoral y los procedimientos para el conteo de votos.

La Registraduría resaltó que este entrenamiento es esencial para evitar errores durante la jornada y reforzar los protocolos de transparencia. También recordó que, en caso de presentarse alguna inasistencia justificada, los ciudadanos deben comunicarlo por escrito y con soporte válido antes del día de las elecciones.

La entidad subrayó que las elecciones de Juventudes representan un espacio clave para fomentar el liderazgo juvenil y fortalecer la democracia local. Por ello, insistió en que el cumplimiento de las responsabilidades asignadas es una muestra de compromiso con la participación ciudadana.

