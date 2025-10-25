Colombia

Estados Unidos confirmó suspensión de las ayudas económicas a Colombia por las “políticas antinarcóticos ineficaces de Petro”

El Departamento Estado explicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no certificará a Colombia conforme a los criterios de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Se confirmó la suspensión de
Se confirmó la suspensión de las ayudas económicas de Estados Unidos a Colombia - crédito Reuters

Después de que se confirmó la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, en la que son mencionadas las personas o empresas vinculadas de cierta forma con lavado de activos y narcotráfico, Estados Unidos oficializó la suspensión de las ayudas económicas a Colombia.

En un documento expuesto por el Departamento de Estado se indicó que “el secretario de Estado, Marco Rubio, no certificará a Colombia conforme a los criterios de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Continuidad de Asignaciones del año fiscal completo de 2025″.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la misma forma, se menciona que uno de los argumentos para tomar esta decisión son las “desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro”.

Las diferencias sobre la lucha
Las diferencias sobre la lucha antidrogas han afectado la relación entre Colombia y Estados Unidos- crédito Reuters/Colprensa

La certificación mencionada se refiere a la que tradicionalmente verifica la cooperación que tuvo un país con Estados Unidos en la lucha antidrogas, que se califica con la extradición de criminales y el control de los cultivos ilícitos en su territorio.

Precisamente, estos dos factores han sido los más cuestionados por parte del Gobierno Trump contra el Estado colombiano, lo que, de acuerdo con informes de las autoridades norteamericanas, ha posibilitado que los grupos armados y las estructuras ilegales se fortalezcan.

La carencia de apoyo por parte del Gobierno colombiano ha provocado el cese de ciertos fondos y programas ligados a la asistencia técnica para combatir las problemáticas mencionadas.

El republicano ha arremetido en
El republicano ha arremetido en más de una ocasión en contra del presidente Petro - crédito Reuters

Cabe recordar que el anuncio se registra durante una tensión diplomática que se mantiene desde hace varios meses entre Colombia y Estados Unidos, lo que incluyó la presencia del presidente Petro en las calles de Nueva York para pedir que las fuerzas armadas de ese país no obedezcan las órdenes de Donald Trump.

Por su parte, el republicano acusó al mandatario latinoamericano de ser un “líder del narcotráfico”, y afirmó que la producción de drogas en Colombia representa el “mayor negocio del país” por responsabilidad directa del presidente.

En ese sentido, Donald Trump cuestionó el apoyo que recibe Colombia de su país, catalogando esto como una “estafa a largo plazo” que no podía seguir siendo legitimada.

La respuesta más reciente a la confrontación entre presidente se registró con la inclusión de Petro, su esposa, uno de sus hijos y el ministro del Interior, Armando Benedetti a la Lista Clinton, provocando que la oposición en Colombia cuestionara la imagen que tiene el país en el exterior por culpa del presidente.

Colombian President Gustavo Petro gestures
Colombian President Gustavo Petro gestures as he speaks during a protest against U.S. President Donald Trump's recent comments accusing him of drug trafficking and a court ruling that overturned convictions against former President Alvaro Uribe, in Bogota, Colombia, October 24, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

¿Qué es la Lista Clinton?

La lista, que recibe el nombre del expresidente Bill Clinton porque en su mandato se publicó por primera vez, es la designación otorgada a personas y empresas señaladas de tener nexos con el narcotráfico o estructuras ligadas al lavado de activos.

La lista preliminar fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se encarga desde entonces de lo registrado con esta índole.

El propósito con esta lista es sancionar y bloquear los activos de individuos y organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas; además de que también se encarga de congelar los bienes de los incluidos y prohibir a los ciudadanos estadounidenses y empresas realizar transacciones con ellos

Cabe recordar que en esta lista figuran nombres como el del dictador venezolano Nicolás Maduro, el dictador sirio Bashar al-Ásad y el empresario ruso Roman Abramovich, que es sancionado por su cercanía con Vladímir Putin. En su momento estuvo incluido el club vallecaucano América de Cali por los vínculos que tenía la institución con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Temas Relacionados

Ayudas económicasEstados UnidosColombiaEconomíaDonald TrumpGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Álvaro Uribe respondió a las graves acusaciones de Eduardo Montealegre: advirtió que el Gobierno busca interferir en el caso

En su renuncia al Ministerio de Justicia, Montealegre llamó al expresidente “criminal de guerra” y lo acusó de delitos de lesa humanidad

Defensa de Álvaro Uribe respondió

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Palmira

Jugando en el estadio Francisco Rivera Escobar, los escarlatas quieren acercarse al grupo de los ocho primeros equipos ante el Tiburón, que le apunta al liderato

EN VIVO América de Cali

Colombia inició con goleada la Liga de Naciones Femenina Conmebol: aplastó a Perú por 4-1 en Medellín

Pese a que Pierina Núñez dio la sorpresa con su gol para las Incas, la Tricolor se sacudió con las anotaciones Daniela Montoya, Ivonne Chacón y el doblete de Leicy Santos

Colombia inició con goleada la

Marchas en Bogotá convocadas por Gustavo Petro hoy, viernes 24 de octubre de 2025: así está el panorama

El jefe de Estado citó a la ciudadanía a que se movilice desde varios puntos de la capital colombiana hacia la plaza de Bolívar, para expresarse en favor de la Asamblea Nacional Constituyente

Marchas en Bogotá convocadas por

Andrés Carne de Res anunció que vuelve a operar tras cumplir los requerimientos de la SIC sobre ventilación y electricidad en los locales

Los establecimientos de comida fueron cerrados por ser considerados riesgosos para los consumidores

Andrés Carne de Res anunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

t.A.T.u., el recordado dúo ruso,

t.A.T.u., el recordado dúo ruso, anunció concierto en Colombia: esto es lo que se sabe

Conoce la serie de un asesino serial real que triunfa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Valka prendió las alarmas en ‘La casa de Alofoke’: tuvo que recibir atención médica por complicaciones de salud

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

A 30 años de ‘El Dorado’ de Aterciopelados: así se gestó el álbum que le dio voz al rock colombiano en el exterior

Deportes

Colombia inició con goleada la

Colombia inició con goleada la Liga de Naciones Femenina Conmebol: aplastó a Perú por 4-1 en Medellín

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Palmira

Colombia pasó el primer examen de la Liga de Naciones Femenina Conmebol ante Perú

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: la selección Colombia arrancó bien

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: este será su próximo partido