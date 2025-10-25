Colombia

CNE rechaza acusaciones de Benedetti y defiende su independencia en la consulta del 26 de octubre

El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado en el que defiende su autonomía tras las críticas del ministro Armando Benedetti sobre el manejo de la personería jurídica y la consulta del 26 de octubre

Por Mauricio Villamil

Armando Benedetti - CNE |
Armando Benedetti - CNE | crédito @MinInterior/X

El Consejo Nacional Electoral (CNE) respondió de manera contundente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien acusó a la entidad de actuar con “intrigas, politiquería y chantajes”.

El pronunciamiento oficial fue divulgado el 24 de octubre de 2025, a través de un comunicado en el que el organismo defendió su independencia institucional y su legitimidad en las decisiones relacionadas con la personería jurídica y la consulta prevista para el 26 de octubre.

El CNE rechaza enfáticamente las declaraciones recientes del Ministro del Interior, en las que se descalifica el ejercicio autónomo y legítimo de esta Corporación en el marco del proceso relacionado con la personería jurídica y la consulta convocada para el próximo 26 de octubre de 2025”, expresó el organismo electoral en su comunicado.

| crédito Karol Galindo/Colprensa
| crédito Karol Galindo/Colprensa

La respuesta institucional del CNE

En su pronunciamiento, el CNE recordó que todas sus decisiones se fundamentan en la Constitución, la ley y los reglamentos que rigen la organización electoral. Según la entidad, su función constitucional es regular, inspeccionar y vigilar la actividad de los partidos y movimientos políticos, garantizando la transparencia e imparcialidad en los procesos democráticos.

El texto oficial añade que el organismo “adopta sus decisiones con estricto fundamento en el artículo 265 de la Constitución Política” y enfatiza que no le corresponde “realizar interpretaciones ajenas a su marco jurídico, ni asumir valoraciones políticas sobre los temas que son objeto de su estudio”.

- crédito CNE
- crédito CNE

El Consejo también aseguró que cada decisión es producto de criterios técnicos y objetivos, orientados por “el ejercicio de la independencia que caracteriza a esta organización electoral”.

Las críticas de Armando Benedetti

Las declaraciones del ministro del Interior fueron publicadas en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde expresó su inconformidad con las actuaciones del CNE. “Quedó claro que el CNE es un ‘ente’ de intrigas, de politiqueros y chantajistas. Durante los últimos tres años no ha hecho sino perseguir de forma mezquina al Pacto Histórico, la coalición mayoritaria, y no ha llevado sus temas a sala y los ha dilatado. Se necesita una junta autónoma electoral”, escribió Benedetti.

Sus palabras generaron amplias reacciones en redes sociales, especialmente por referirse a la necesidad de una “junta autónoma electoral”, lo que implicaría un cambio estructural en el sistema actual de control y supervisión de los procesos electorales.

Fuentes cercanas al Ministerio del Interior señalaron que las críticas de Benedetti se refieren a la demora en la discusión de la personería jurídica de movimientos afines al Pacto Histórico, aunque el CNE ha insistido en que las decisiones se toman bajo criterios legales y no políticos.

CNE reafirma su independencia y compromiso democrático

El comunicado del CNE concluye con un llamado al respeto por las instituciones y a la separación de poderes. “Se reafirma el compromiso con la independencia institucional, la separación de poderes y el principio de autonomía funcional, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho”, señala la entidad.

Asimismo, el Consejo destacó la importancia de mantener un diálogo institucional basado en el respeto mutuo y subrayó que sus decisiones buscan preservar la confianza ciudadana en el sistema electoral colombiano.

La corporación recordó que su papel no es intervenir en el debate político, sino garantizar que las normas electorales se cumplan conforme a la Constitución. “El CNE reitera su compromiso con la transparencia y la legalidad en todos los procesos que involucran a partidos y movimientos políticos”, concluye el texto.

Tensión institucional en vísperas de la consulta

El intercambio entre el ministro Benedetti y el Consejo Nacional Electoral se produce a dos días de la consulta convocada para el 26 de octubre, un proceso que ha concentrado la atención del Gobierno y de las principales colectividades políticas del país.

Armando Benedetti - Ministro del
Armando Benedetti - Ministro del Interior| crédito Andrea Puentes/Presidencia

Aunque el CNE evitó referirse directamente al ministro en términos personales, su pronunciamiento deja claro que no aceptará descalificaciones a su labor ni interferencias en su autonomía.

Por su parte, el Ministerio del Interior no ha emitido un nuevo comunicado oficial sobre el tema, aunque Benedetti mantiene su postura en redes sociales. Analistas consultados han señalado que este episodio refleja las tensiones institucionales entre el Ejecutivo y los órganos de control electoral en un momento clave para el panorama político nacional.

