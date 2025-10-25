Colombia

Blessd agita las redes con posible indirecta a Karina García en su nueva canción: “Dando lora”

El público reacciona tras el lanzamiento de un tema en el que el cantante urbano utiliza un verso que varios interpretan como mensaje para su expareja, quien participó en un reality colombiano

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El sencillo más reciente del
El sencillo más reciente del artista paisa incorpora una referencia al mundo televisivo, lo que llevó a los seguidores a asociar el contenido directamente con la creadora de contenido antioqueña - crédito @karinagarciaoficiall @blessd/ Instagram

El lanzamiento del sencillo Diomedez por parte de Blessd ha generado controversia entre sus seguidores, quienes identificaron en la letra del artista una posible referencia a Karina García.

Algunos versos del tema fueron asociados con vivencias públicas entre ambos, luego de la participación de la creadora de contenido en el reality La casa de los famosos Colombia. La canción, que suma cerca de un millón de reproducciones en YouTube, cuenta con la colaboración de Geezydee.

La atención se centró en un verso específico en el que Blessd menciona: “Chimba que mi pio queda dando lora en reality, no se olvidan de mi chimbo, mucho menos de como yo les daba”. El uso de la palabra “reality” motivó la interpretación de una indirecta dirigida a Karina García, quien confirmó en televisión su relación amorosa pasada con Blessd. La ruptura de la pareja fue tema de conversación tanto en redes sociales como en el entorno del reality, escenario donde la influencer compartió detalles de su vínculo con el artista paisa.

Blessd sorprendió a sus seguidores
Blessd sorprendió a sus seguidores con un verso en "Diomedez" que varios interpretan como indirecta a Karina García y su paso por un reality colombiano - crédito @blessd/Instagram - cortesía del Canal RCN

No sería la primera vez que Blessd deja referencias musicales hacia su expareja, ya que anteriormente había lanzado versos asociados a la relación en otros temas, como “Amista”. Durante su estancia en La casa de los famosos, Karina García admitió la existencia de un romance previo con el cantante, aunque el propio artista no realizó declaraciones públicas al respecto.

El contexto sentimental entre ambos incluyó rumores sobre un presunto triángulo amoroso que involucró a Mariana Zapata, quien también participó en el reality y posteriormente sostuvo diferencias con Karina. “La amistad entre ambas estaba acabada”, comentó Mariana tras su salida del concurso.

La notoriedad de Blessd dentro de la música urbana ha ido en aumento, al tiempo que la popularidad de Karina García crece tras su paso por el reality; la antioqueña ha diversificado sus proyectos incursionando incluso en el boxeo. Dentro del historial sentimental del cantante figuran otras figuras como La Suprema, generadora de contenido, y la exposición mediática de cada relación ha alimentado las conversaciones en redes sociales.

La incertidumbre sobre un posible reencuentro entre Blessd y Karina García persiste entre sus seguidores, aunque ambos mantienen vidas independientes. Actualmente, Karina García también concluyó su relación con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro sentimental.

El nuevo sencillo de Blessd,
El nuevo sencillo de Blessd, en colaboración con Geezydee, acumula reproducciones y alimenta rumores sobre referencias a su expareja Karina García - crédito @blessd - @karinagarciaoficiall/Instagram

El fenómeno de la canción y sus alusiones musicales vuelve a colocar el foco sobre los vínculos personales del artista. “El bendito” continúa su trayectoria como una de las figuras emergentes del género urbano en Colombia y sus lanzamientos musicales suelen convertirse en tendencia, potenciados por la atención mediática sobre su vida privada.

Karina habló recientemente de Blessd

La reciente entrevista de Karina García en la emisora La Kalle ofreció un nuevo vistazo a la relación que mantuvo con Blessd, uno de los exponentes actuales del género urbano en Colombia. En el diálogo, realizado durante una emisión en octubre, la creadora de contenido fue consultada abiertamente sobre su antiguo vínculo sentimental con el artista, cuyo nombre real es Steven, ante la expectativa del público por conocer detalles de su vida personal y profesional.

Durante una dinámica temática sobre boxeo incluida en el formato del programa, a Karina García le mostraron una imagen de Blessd junto a la pregunta de si le “daría puños”. Lejos de eludir la controversia, Karina optó por responder con franqueza y utilizó palabras elogiosas hacia el cantante: “Steven fue una persona que amé muchísimo. Hoy en día nos la llevamos súper bien. Lo llevo en el corazón, es una persona demasiado talentosa, tiene un talento impresionante”.

Karina aseguró que tiene una
Karina aseguró que tiene una buena relación con Blessd - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Esta declaración reveló una postura de respeto y reconocimiento hacia la trayectoria de Blessd, descartando cualquier tipo de rencor tras la finalización de su relación amorosa. El comentario también retoma la percepción pública de una separación amistosa, a diferencia de otras rupturas mediáticas del medio. A lo largo de la charla, Karina García fue invitada a identificar alguna canción de Blessd que la representara, a lo que mencionó que existen varias, aunque prefirió no especificar títulos y acotó que él estaba al tanto de cuáles eran.

