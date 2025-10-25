Colombia

Abogado de Miguel Uribe Londoño rechazó amenazas en contra de los fiscales encargados del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

El compromiso de la familia y de la firma jurídica con el proceso judicial se mantiene firme y aseguraron que su disposición en contribuir para que el proceso se concluya con resultados positivos en total

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Miguel Uribe Londoño, padre del
Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, pidió acompañamiento de la comunidad internacional tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá - crédito Miguel Uribe/Facebook

El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha generado una ola de indignación y preocupación en la sociedad colombiana, mientras su familia y la firma Víctor Mosquera Marín Abogados expresan un rechazo absoluto a las amenazas dirigidas contra los funcionarios encargados de la investigación.

En un comunicado difundido el 25 de octubre de 2025, el doctor Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, junto a sus allegados y representantes legales, expresaron su inconformismo con la obstaculización de las diligencias del caso.

“Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de amenaza, persecución o acto de hostigamiento dirigido contra los fiscales y funcionarios judiciales que adelantan la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hecho atroz que constituye un crimen de lesa humanidad por su carácter sistemático, su motivación política y su impacto contra la vida, la dignidad y la estabilidad de una familia y de las instituciones democráticas del país”.

El respaldo a la labor de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades responsables de esclarecer el crimen fue explícito.

“Expresamos nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes por su labor rigurosa, técnica y valiente, que ha permitido la captura y judicialización de ocho personas, identificadas como autores materiales de este crimen que ha conmocionado a la sociedad colombiana”, señalaron en el comunicado.

En un comunicado difundido el
En un comunicado difundido el 25 de octubre de 2025, el doctor Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, junto a sus allegados y representantes legales, expresaron su inconformismo con la obstaculización de las diligencias del caso - crédito Víctor Mosquera Marín

La confianza en el sistema judicial colombiano fue reafirmada por Miguel Uribe Londoño, que resaltó la importancia de la independencia institucional en la búsqueda de justicia.

“Reitero mi plena confianza en las instituciones del Estado y en la independencia del sistema judicial colombiano, pilares del Estado Social de Derecho. Ninguna amenaza o intento de presión podrá desviar la búsqueda de verdad y justicia frente al magnicidio de mi hijo Miguel Uribe Turbay”, aseguró el precandidato presidencial.

El compromiso de la familia y de la firma jurídica con el proceso judicial se mantiene firme y aseguraron que su disposición en contribuir para que el proceso se concluya con resultados positivos en total: “El doctor Miguel Uribe Londoño, su familia y esta firma jurídica continuarán colaborando con las autoridades de manera transparente, respetuosa y decidida, en defensa de la verdad, la justicia y la memoria de Miguel Uribe Turbay, cuyo legado y compromiso con Colombia permanecerán intactos frente a la violencia y la impunidad”.

Miguel Uribe Londoño desarrolló un
Miguel Uribe Londoño desarrolló un evento de su campaña en Cali- crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

Fiscalía confirmó que amenazaron de muerte al fiscal que investiga el caso

La Fiscalía General de la Nación informó el 24 de octubre que uno de los fiscales encargados de la investigación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha recibido amenazas de muerte.

De acuerdo con la entidad, existen pruebas que confirman tanto la existencia como la gravedad de estas intimidaciones. “La Fiscalía General de la Nación tiene evidencias que dan cuenta de la veracidad y alcance de las intimidaciones dirigidas al funcionario”, declaró la institución en un comunicado, subrayando el riesgo que enfrenta el equipo investigador a raíz de su labor en este caso.

Fiscalía insiste en que el
Fiscalía insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio político y avanza en acusaciones formales - crédito Colprensa

Tras el atentado en el que fue asesinado Uribe Turbay, la Fiscalía priorizó la investigación desde el primer momento, avanzando en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el crimen. Frente a la situación de amenazas, el ente acusador ya ha implementado medidas de protección específicas para garantizar la seguridad y la integridad física del fiscal afectado.

A la par de estas acciones, la Fiscalía anunció que se adelantarán investigaciones formales para identificar a los responsables de las amenazas. “En ese sentido, además de poner en marcha actividades investigativas para dar con los responsables, dispuso de las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y ejercicio profesional del fiscal”, agregó el organismo judicial.

Temas Relacionados

Miguel uribe LondoñoMiguel Uribe TurbayAmenazas a fiscales del CasoRechazo a amenazasFiscal caso Miguel UribeMagnicidioColombia-Noticias

