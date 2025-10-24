Colombia

Nequi anunció el restablecimiento de sus servicios en todo el país, conozca si su plata sufrió cambios

Los problemas técnicos que afectaron durante horas las transacciones de millones de usuarios ya fueron superados, según confirmó Nequi en un comunicado tras la emergencia digital

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

La integración Payoneer-Nequi permite transacciones
La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi

Después de más de doce horas de intermitencias que afectaron las transacciones y el acceso a las cuentas, Nequi anunció que su plataforma ya se encuentra operando con normalidad. La compañía digital, que supera los 26 millones de usuarios en todo el país, confirmó la recuperación total de sus servicios y reiteró que la información personal y el dinero de los usuarios “siempre estuvieron seguros” durante la contingencia.

El mensaje de tranquilidad llegó luego de una jornada de reclamos y reportes en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su frustración por no poder ingresar a la aplicación, realizar pagos o recibir dinero. Muchos de ellos señalaron que la caída coincidió con el cierre de la semana laboral, lo que complicó transacciones urgentes y pagos programados.

Nequi

En un comunicado emitido el 24 de octubre de 2025, la entidad explicó que la falla fue atendida por un equipo técnico especializado en tecnología, procesos, operación, servicio y producto, que trabajó durante horas para restablecer la disponibilidad completa del sistema.

“Luego del trabajo de equipos expertos de tecnología, procesos, operación, servicio y producto para reestablecer la disponibilidad del servicio, ya estamos operando con normalidad y a disposición de nuestros más de 26 millones de usuarios”, informó Nequi.

Durante la interrupción, la aplicación presentó dificultades para iniciar sesión y registrar transacciones, lo que generó incertidumbre entre los usuarios. Sin embargo, la entidad enfatizó que el incidente no comprometió la seguridad ni los fondos almacenados en las cuentas digitales.

En sus canales oficiales, Nequi publicó un mensaje más cercano y empático con su comunidad: “¡Ya estamos de vuelta! 💜 Superamos el problema técnico que tuvimos y ya puedes usar tu Nequi pa’ lo que necesites. ✌ Lamentamos mucho cualquier inconveniente. Tu plata y tu info siempre estuvieron seguras.”

Noticia en desarrollo...

