Exalcalde de Medellín fue llamado por la JEP a declarar por las intervenciones a la Comuna 3 de la ciudad en más de 30 operaciones: Orión sería una de ellas

Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó para el 20 de noviembre de 2025 la comparecencia de Luis Pérez Gutiérrez ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.

Esta diligencia, que se desarrollará entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., forma parte de las actuaciones relacionadas con el Caso 08, aunque el lugar específico de la audiencia será comunicado en una fecha posterior.

La convocatoria a Luis Pérez Gutiérrez, que ha sido identificado plenamente mediante su documento de identificación, se formalizó a través del Auto OPV 167 GSAM 084-25.

El objetivo de su testimonio es aportar información relevante sobre los hechos investigados en el mencionado caso, en el marco de los procedimientos de la JEP.

El magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, actualmente en movilidad vertical dentro de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, ha solicitado que se notifique oficialmente esta citación tanto al testigo como a los representantes de víctimas del Subcaso Antioquia y al Ministerio Público asignado a la jurisdicción.

Esta instrucción busca asegurar la participación de todas las partes interesadas en la diligencia.

Para garantizar la presencia de los intervinientes especiales, el magistrado ha requerido que confirmen su asistencia a través del correo electrónico institucional proporcionado.

Esta medida pretende facilitar la coordinación y el desarrollo adecuado de la audiencia.

La designación de Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez como magistrado en movilidad responde al Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP No. 015 del 13 de mayo de 2025, que regula los movimientos internos de los funcionarios dentro de la jurisdicción.