Estos son los cortes de la luz del 24 de octubre en Santander

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este viernes 24 de octubre.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Veredas Helechal, Sabaneta, Carure, San Diego, La Esmeralda, La Piedra, Santo Antonio y algunos sectores de Colorada y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Veredas El Centro y José Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas La Llana, Líbano, San Isidro, Carolina, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sánchez, Caño Seco y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Plaza de Mercado, Alcaldía Municipal, Casa de La Cultura, Parque principal, Parque Recrear Juan Pablo I, Barrios Casa Linda, El Carrizal, La Muralla, San Juan, sectores de Villa Campestre y Poblado sectores de las calles 37 y 38 con carreras 22 y 23.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de la calle 52 con carrera 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la calle 50 Parque Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Campo Alegre sectores de las calles 50, 50A con carreras 34K, 34L y 34M.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Parque Lineal Villas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Caracolí sectores de las carreras 8, 9, 9A y 10 con calles 7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Villa Jardín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Bario San Martín sectores de la avenida Santander con calle 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 4 con calles 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Caracolí sectores de las calles 1, 2, 3 y 4 con carreras 6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Villa Jardín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 6 con calle 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de las calles 5, 6, 7 y 8 con carreras 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Camelias sectores de la carrera 33 con calle 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Cincuentenario sectores de las calles 50 y 51 con carreras 8B, 9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de la calle 51 con carrera 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Plaza de Mercado, Alcaldía Municipal, Casa de La Cultura, Parque principal, Parque Recrear Juan Pablo I, Barrios Casa Linda, El Carrizal, La Muralla, San Juan, sectores de Villa Campestre y Poblado sectores de las calles 37 y 38 con carreras 22 y 23.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Floridablanca Edificio Villa Del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Villa Olímpica sectores de las carreras 16, 17 y 18 entre calles 15 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano carrera 7 con calle 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa Piedra Del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Altos Del Tejar, El Malecón Antiguo, Centro, El Gallineral, El Tejar, La Campiña, Altos de la Campiña, Rio De Oro, Sagrado Corazón, Santa Cruz, así como sectores de El Llanito y veredas Laguneta y Pantano.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Puente.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa de Leiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llano Grande y Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Hermoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Nuevo Horizonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Motoso y Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Coviba sectores de las calles 78A y 78B con carreras 23 y 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Favuis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Urbanización Enraizar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco de Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo y La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Lagos II sectores de las calles 41, 42, 43 y 44 con carrera 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Villa Olímpica sectores de las carreras 16, 17 y 18 entre calles 14 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la calle 50 con carrera 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano carrera 7 # 14 - 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Gaitán sectores de la calle 17 con carreras 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo San Dimas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Medios, Petaqueros y algunos sectores de Bajo San Dimas y Culebrilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Paula.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Bellavista Conjunto Residencial Ciudadela Zafiro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas Ciénega Chucuri y Pitalito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Montoyas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado San Rafael De Chucurí y la vereda Aguas Negras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Playón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caño Indio y Danto Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Resumidero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Veredas La Vega y Aguadita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Vereda Retiro Grande Acueducto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Veredas El Centro y José Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización Arenales sectores de la carrera 2 con calle 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Resguardo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Canime y El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio La Cantera sectores de la calle 7 entre carreras 2 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bagres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caragua, Babilonia y Arnania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Veredas Helechal, Sabaneta, Carure, San Diego, La Esmeralda, La Piedra, Santo Antonio y algunos sectores de Colorada y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Betania y San Benito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Villa Eva, Irlanda y Barranco Colorado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Pesa y San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Alameda Real y Ciudadela Del Fonce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Abrego.

Sector(es): Vereda Playoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:18

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas La Llana, Líbano, San Isidro, Carolina, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sánchez, Caño Seco y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:18

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Veredas, Los Ortegas, Monterrey, Monserrate, El Reposo, Buenavista, La Trinidad, Fundación, Las Delicias, 21 de Abril, El Jardín, Guaduas, Alto del Oso, El Pescado, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar, así como sectores de La Llana, Líbano, Carolina y Salitre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:18

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas Cola De Pato, Casa Blanca y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:18

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:18

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Altos Del Campestre sectores de las calles 38 y 39 con carrera 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Centro sectores de las calles 51 y 52 con carrera 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de la calle 50 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.