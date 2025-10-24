Colombia

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 23 de octubre

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 23 de octubre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Cerros de Oriente, Puerto Rico, Callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes.Lugar: De la Calle 38B Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 1 a la Transversal 5M.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Bosque Pinos I e II, Santa Cecilia Puente Norte.Lugar: De la Calle 160 a la Calle 163B, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 7.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme.Barrios: Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita.Lugar: De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

