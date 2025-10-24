Colombia

El país político reaccionó a la renuncia del ministro de Justicia

Varios de sus detractores celebraron la noticia y confirmaron que le iban a adelantar una moción de censura por la presentación del proyecto de una asamblea constituyente

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia en el Gobierno de Gustavo Petro- crédito Colprensa

Causó múltiples reacciones del sector político la noticia de la sorpresiva y polémica carta de renuncia del ministro Eduardo Montealegre en la mañana del 24 de octubre de 2025.

Una de las primeras personas en referirse a la decisión del exfiscal fue Juan Manuel Galán, director y precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El aspirante a la Casa de Nariño afirmó que este es un adelanto para que la actual administración genere sensación de confianza.

“Un gobierno sin estabilidad es un país sin rumbo. Cada cambio de ministro es un golpe a la confianza. Por eso propongo la unidad: para que Colombia recupere la estabilidad, la gobernabilidad y la sensatez”, escribió Galán en su cuenta de X.

En la misiva, Montealegre no perdió la oportunidad para referirse a lo ocurrido en los días anteriores con la absolución del expresidente Álvaro Uribe a una condena que se le había impuesto por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, asegurando que él había sido una de sus principales víctimas.

Por su lado, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, celebró la salida del ministro y aseguró que si no salía del gabinete, iba a recurrir a una medida anunciada por ella misma un día antes: “¿Ya vieron la buena noticia? Se cayó el malévolo Montealegre. Sí, señores, lo tumbamos con el solo anuncio de la moción de censura, porque es un tipo tan malévolo, que el Congreso lo iba a sacar, el Senado de la República lo iba a poner de paticas en la calle. Le tocó renunciar. ¿Así o más bonito?“.

Senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, celebró la salida del ministro y aseguró que si no salía del gabinete - crédito @PalomaValenciaL/X

Por su parte, la funcionaria, Angélica Lozano, no dudo en dar las razones que para ella habría empujado la renuncia de Montealegre.

“Era inminente el retiro de Montealegre del cargo, pero por moción de censura, es decir, la plenaria del Senado tiene los votos para removerlo, echarlo del cargo, por un acumulado de actos erráticos y peligrosos en un Estado de derecho. Primero, el decretazo, el decretazo para saltarse al Congreso, que fue preparado por él y firmado por el resto de los ministros y todavía está impune”.

Y agegó: “Los temas relativos a la jurisdicción para la paz y a la paz total. Y la gota que derramó la copa ayer fue la presentación absurda de este reemplazo total de la Constituyente. Sin duda, la pelea con el Hash facilitaba y garantizaba que estuvieran los votos en la plenaria del Senado. Por eso, el presidente le pidió la renuncia”.

La senadora Angélica Lozano advierte
La senadora Angélica Lozano advierte sobre el riesgo de que el presupuesto se apruebe por decreto ante la falta de quórum - crédito Colprensa

Otra de las reacciones fue la del precandidato presidencial, Daniel Palacios, hombre que aseguró que este tipo de anuncios son la muestra de un Gobierno que no sabe para donde va.

"Este, definitivamente, es el gobierno del cambio, pero del cambio permanente de ministros. Eso es una muestra más de la inestabilidad, del caos y de la locura que gobierna a Gustavo Petro y a quienes lo acompañan. Bien que se haya ido el señor Montalegre. Su paso fugaz por el ministerio nos dejó una amenaza de tumbar a la Constitución a través de una constituyente, amenazas al procurador general de la nación por cumplir con su labor e inclusive una ley que busca darle más impunidad a los delincuentes. Un gobierno no puede avanzar con un gabinete inestable. Sin embargo, si la inestabilidad y la locura proviene del primer mandatario, nadia cambiará mientras Gustavo Petro no se vaya. Por eso, para que rescatemos a Colombia y volvamos a avanzar, al que hay que cambiar es a Petro.

Temas Relacionados

Reacciones a la renunciaMinsitro de JusticiaEduardo MontealegreReacción de políticosColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día, números ganadores del último sorteo 24 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día, números ganadores del

Consulta del 26 de octubre: lo que debe saber para votar el domingo

Ciudadanos habilitados podrán participar este domingo en la consulta abierta del Pacto Histórico, que determinará el aspirante presidencial y el orden de candidatos al Senado y Cámara para las elecciones de 2026

Consulta del 26 de octubre:

Mercenarios colombianos habrían ordenado asesinar civiles ucranianos aseguró la Inteligencia Militar ucraniana: “mujeres y niños”

Según fuentes ucranianas, una interceptación de radio permitió registrar cómo un comandante de campo, hablando en español, instruye a sus subordinados a eliminar a toda persona considerada enemiga

Mercenarios colombianos habrían ordenado asesinar

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

A pocas fechas de que termine la fase del todos contra todos, tanto “Cardenales” como “Embajadores” buscan ganar para acercarse a la clasificación a las finales del fútbol colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

La DJ contó que los comentarios negativos también suman visualizaciones y oportunidades comerciales, por lo que prefiere enfocarse en lo positivo y capitalizar el interés de sus seguidores y detractores

Marcela Reyes revela que convierte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro destacó millonaria incautación de

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes revela que convierte

Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Nicolás Arrieta acusó a Javier Gómez de comprar votos para entrar a ‘La casa de los famosos’ y el bailarín señaló a alguien más: “No soy yo”

Karina García, tras su ruptura con Altafulla, envió poderoso mensaje a mujeres con el corazón roto: “Sé que es difícil”

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”