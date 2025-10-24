Este fue el antojo que “mató” el expresidente Álvaro Uribe tras quedar absuelto: “Entramos aquí a pecar”

crédito X | Google Maps

Luego de la decisión judicial que favoreció al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se conoció un video en redes sociales que dejó ver una faceta más tranquila por parte de ex mandatario debido a que aprovechó para “matar un antojo”.

Dicha expresión es usada con frecuencia por los colombianos para referirse a satisfacer un gusto o darse un regalo como forma de recompensa y esto puede referirse por ejemplo a comprarse un dulce, un platillo, una prenda de ropa o un perfume, entre otros gustos que puede ser, o más sencillos o hasta más complejos.

En un video que se conoció el 22 de octubre de 2025, Uribe apareció acompañada de varias mujeres, entre ellas, ‘Doña Pily’, como se conoce a la usuaria detrás de la cuenta que compartió la grabación, en la que se inicia escuchando a una de las presentes decirle a la empleada del lugar: “¿Cuál le recomiendas?” al exmandatario.

“Limón con fresa. ¿Y el otro es cuál? Maracuyá con mandarina", dijo Uribe, repitiendo los sabores que le indicaban en la heladería, ubicada en Santa Marta (Magdalena), llamada Yogen Früz.

Pero la celebración amena de la decisión judicial se hizo por todo lo alto, porque el dirigente político antioqueño, agregó luego de que le preguntara por el tamaño del helado (si lo quería grande o pequeño), comentó: “Ah, ya que entramos, aquí a pecar. Dame uno más grande. No, grande del todo (...) mediano, mediano grandecito”. En ese momento todo fue risas en el lugar.

“Pero con toda la leche condensada que, que se le ocupe”, dijo ‘Doña Pily’, pero en ese momento Uribe aclaró: “No, no, leche condensada, no”.

Cuando ya el expresidente está probando su helado, la usuaria le dijo: “Presi muéstreme su helado. ¿Cuáles están mejores? ¿Las que explotan o las otras?" haciendo referencia a unos toppings (acompañamiento en forma de gomita rellena de líquido).

“A mí me dan miedo las que explotan”, cerró Uribe, y en medio de las carcajadas.