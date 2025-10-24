Colombia

Este fue el antojo que “mató” el expresidente Álvaro Uribe tras quedar absuelto: “Entramos aquí a pecar”

El exmandatario visitó una heladería en Santa Marta, donde se relajó y pasó un dulce momento: “A mí me dan miedo las que explotan”

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito X | Google Maps
crédito X | Google Maps

Luego de la decisión judicial que favoreció al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se conoció un video en redes sociales que dejó ver una faceta más tranquila por parte de ex mandatario debido a que aprovechó para “matar un antojo”.

Dicha expresión es usada con frecuencia por los colombianos para referirse a satisfacer un gusto o darse un regalo como forma de recompensa y esto puede referirse por ejemplo a comprarse un dulce, un platillo, una prenda de ropa o un perfume, entre otros gustos que puede ser, o más sencillos o hasta más complejos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video que se conoció el 22 de octubre de 2025, Uribe apareció acompañada de varias mujeres, entre ellas, ‘Doña Pily’, como se conoce a la usuaria detrás de la cuenta que compartió la grabación, en la que se inicia escuchando a una de las presentes decirle a la empleada del lugar: “¿Cuál le recomiendas?” al exmandatario.

“Limón con fresa. ¿Y el otro es cuál? Maracuyá con mandarina", dijo Uribe, repitiendo los sabores que le indicaban en la heladería, ubicada en Santa Marta (Magdalena), llamada Yogen Früz.

crédito @dona_pily2/X

Pero la celebración amena de la decisión judicial se hizo por todo lo alto, porque el dirigente político antioqueño, agregó luego de que le preguntara por el tamaño del helado (si lo quería grande o pequeño), comentó: “Ah, ya que entramos, aquí a pecar. Dame uno más grande. No, grande del todo (...) mediano, mediano grandecito”. En ese momento todo fue risas en el lugar.

“Pero con toda la leche condensada que, que se le ocupe”, dijo ‘Doña Pily’, pero en ese momento Uribe aclaró: “No, no, leche condensada, no”.

Cuando ya el expresidente está probando su helado, la usuaria le dijo: “Presi muéstreme su helado. ¿Cuáles están mejores? ¿Las que explotan o las otras?" haciendo referencia a unos toppings (acompañamiento en forma de gomita rellena de líquido).

“A mí me dan miedo las que explotan”, cerró Uribe, y en medio de las carcajadas.

Temas Relacionados

Expresidente UribeComiendo heladoSanta MartaColombia-Noticias

Más Noticias

Este será el nuevo rival de la selección Colombia para su amistoso de noviembre: reemplazará a Nigeria

Debido a que los africanos disputarán los playoffs para el repechaje del mundial, la Tricolor debió buscar un conjunto a última hora y encontró a uno que juega en la confederación asiática

Este será el nuevo rival

Estas son las razones por las que Estados Unidos incluyó a Petro en la Lista Clinton: “Trump está tomando medidas”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el presidente colombiano ha permitido que los carteles de la droga prosperen

Estas son las razones por

Exesposa de Gustavo Petro lo defendió luego de que el gobierno de los Estados Unidos mencionara que podrían incluirlos en la lista Clinton: “No había visto tal desfachatez”

Mary Luz Herrán aseguró que detrás de la iniciativa estaría involucrado el sector de la derecha, con un plan orquestado en contra del presidente de manera mancomunada con el Gobierno estadounidense

Exesposa de Gustavo Petro lo

Gustavo Petro y su familia serían incluidos en la Lista Clinton, afirmó el senador estadounidense Bernie Moreno

El republicano aseguró que la administración Trump planea sanciones personales, en respuesta a supuestos vínculos del mandatario colombiano con carteles de drogas

Gustavo Petro y su familia

Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton, estas son las implicaciones: “Va a haber un aislamiento”

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Carlos Portilla explicó las repercusiones que se podrían registrar tras la confirmación de la noticia

Gustavo Petro fue incluido en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Merlano se fue contra

Aida Merlano se fue contra seguidora que criticó su maternidad: “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida”

Marbelle se refirió a la profunda amistad que la unía a Jota Mario Valencia con una foto nunca antes vista: “No se olvidan las personas”

Marcela Reyes expllicó cómo convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss reveló que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Perú,

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: la Tricolor inicia su camino en Medellín

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos