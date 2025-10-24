Colombia

Cuántos pesos colombianos cuesta un euro hoy viernes 24 de octubre

En Europa, los mercados se mantuvieron cerca de máximos históricos, aunque con cautela ante los resultados corporativos y la volatilidad del crudo

Por Armando Montes

Guardar
La moneda comunitaria ha estado
La moneda comunitaria ha estado sujeta a presiones por la inestabilidad geopolítica. (EUROPA PRESS)

Tras la apertura de los mercados este viernes 24 de octubre el euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 4.513,96 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,23% con respecto a los 4.459,20 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Los mercados en Europa se mantuvieron cerca de máximos históricos a lo largo de la jornada, aunque con cautela ante los resultados corporativos y la volatilidad del crudo. El Brent superó los 65 dólares por barril tras las sanciones de Washington y Bruselas contra las petroleras Rosneft y Lukoil, lo que generó advertencias de refinerías en India sobre posibles interrupciones en los envíos.

Por otro lado, La Comisión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones que incluye la prohibición gradual de importaciones de GNL ruso a partir de 2027, destaca un análisis de ATFX Latam.

Comportamiento del euro en la última semana

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

Con relación a la rentabilidad de los últimos siete días, la divisa comunitaria anota una subida 1,05%; por el contrario en el último año mantiene aún una bajada del 2,59 por ciento.

Respecto de jornadas pasadas, invierte el dato de la sesión previa, cuando finalizó con un descenso del 1,09%, sin lograr establecer una clara tendencia. La volatilidad de esta semana es de 12,34%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (14,96%), por lo que “en esta última fase está teniendo menos alteraciones de lo esperado”, concluye Dow Jones.

Por otro lado, las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Qué características tiene el peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Kika Nieto confesó que tiene un ácaro viviendo en su ojo y habló del problema ocular que le causó: “Asqueroso”

La creadora de contenido colombiana compartió con sus fanáticos detalles sobre la afección ocular que la ha afectado durante semanas y aconsejó consultar a especialistas ante síntomas similares

Kika Nieto confesó que tiene

Así está la lista de futbolistas colombianos devaluados en el 2025, según Transfermarkt

El portal especializado en el mercado de fichajes y valores de jugadores, publicó la última actualización de precios de los futbolistas: hay varias novedades

Así está la lista de

Mientras Gobierno convoca a marchas, este viernes 24 de octubre sube el precio de la gasolina y el Acpm: cuánto es el incremento

La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg) confirmó el incremento a través de una circular: en Bogotá, el galón de gasolina quedó en 16.393 pesos

Mientras Gobierno convoca a marchas,

Dólar se contrae frente al peso en Colombia hoy 24 de octubre: cuál es su precio esta mañana

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar se contrae frente al

Por qué no se debe mezclar nunca vinagre con sal o bicarbonato de sodio: expertos advierten sobre su uso para limpiar

Existe una creencia popular en torno al uso de mezclas caseras que prometen soluciones milagrosas para la desinfección. Sin embargo, la ciencia ha demostrado hasta qué punto son efectivas y los posibles riesgos para la salud si no se manejan adecuadamente

Por qué no se debe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro destacó millonaria incautación de

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Kika Nieto confesó que tiene

Kika Nieto confesó que tiene un ácaro viviendo en su ojo y habló del problema ocular que le causó: “Asqueroso”

Nicolás Arrieta confiesa que su crisis económica lo llevó a aceptar participar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La cagué, me tiré toda mi vida”

Cony Camelo respalda afirmaciones de Gustavo Petro y genera debate por polémica con Donald Trump: “Muy ingenuo el que piense lo contrario”

Karina García reveló que le preguntó a ChatGPT cómo prepararse para la pelea de ‘Stream Fighters’ contra Karely Ruiz: “Me morí y reviví”

Aida Victoria Merlano filtró impactantes chats que involucran al “agropecuario”, su expareja y padre de su hijo: “Te ganaste que te aborrezca”

Deportes

James Rodríguez se molestó por

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlás reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”

El ciclista colombiano Kevin Quintero sufrió fuerte caída en el Mundial de Pista: perdió el podio y abandonó la carrera

Tras el regreso de Jhon Durán con el Fenerbahçe por Europa League, la prensa turca reaccionó: “El mayor problema será su delantera”

Choque decisivo en la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Jeison Medina fue protagonista en la goleada de Liga de Quito a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores