Nueva denuncia de presunto abuso sexual en colegio de Bogotá: la Secretaría de Educación se pronunció

Otra institución educativa de Bogotá se ha visto involucrada en un supuesto caso de abuso sexual durante la jornadas académicas.

Debido a las denuncias, los padres de familia obligaron a suspender las clases en el Colegio Codema, en la localidad de Kennedy, en el sur de la ciudad, en la mañana del pasado jueves 23 de octubre.

La preocupación entre la comunidad educativa se manifestó luego de que se conociera un presunto caso de abuso sexual que involucra a una estudiante de séptimo grado. Según reportaron padres miembros del plantel educativo, la decisión de interrumpir las actividades académicas se tomó tras la difusión de la denuncia.

La información preliminar indica que la joven habría sido víctima de abuso por parte de otros alumnos del mismo colegio.

De acuerdo con El Espectador, la activación del sistema de alertas por parte de un estudiante desencadenó una respuesta inmediata de la Secretaría de Educación del Distrito ante una denuncia en un colegio.

Según informó la entidad, se implementó de forma urgente la ruta integral de atención, lo que permitió ofrecer acompañamiento psicológico, jurídico y social tanto a la menor afectada como a su familia y a la comunidad educativa.

La Secretaría comunicó que se encuentra realizando las verificaciones pertinentes en conjunto con las autoridades competentes. La entidad expresó un rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia y subrayó que su prioridad es asegurar una atención integral y respetuosa, siempre dentro del respeto al debido proceso y conforme a la legislación vigente.

Simultáneamente, la Secretaría de Seguridad confirmó la activación de los canales de coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación. El propósito de estas acciones es garantizar la protección de la menor y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

A pesar de los hechos, en un comunicado emitido por la institución educativa, se confirmó que las actividades académicas de este 24 de octubre se realizarán con total normalidad: “Una vez coordinados todos los apoyos, informamos que el viernes 24 de octubre habrá normalidad académica en la institución. Todas las actividades programadas serán desarrolladas según lo proyectado”.

Desafortunadamente, este no sería el primer caso de abuso que comenten en el plantel educativo. En el mes de julio, una madre denunció que su hijo pudo haber sido abusado dentro de los baños del lugar, pero afortunadamente el menor logró escabullirse y escapar, a pesar del llamado de auxilio que hizo en el momento.

Según Noemy, madre del pequeño, “El niño fue para el baño y se le metieron unos estudiantes de bachillerato que le empezaron a decir obscenidades, que lo iban a penetrar, que le iban a hacer muchas cosas. El niño logró con las piernas cerrar la puerta, pero empezaron a jalarle los pies y a echarle agua sucia por encima”, contó para Pulzo.

Situaciones que han encendido las alarmas de todos los padres, temiendo que existan más casos como los de estos dos estudiantes.

Seis estudiantes habrían atacado a niña de 8 años en pleno descanso

Seis estudiantes de un colegio de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, estarían implicados en la presunta agresión sexual contra una niña de 8 años, ocurrida durante el receso escolar el 22 de julio de 2025. De acuerdo con un testimonio recogido por CityTv, la menor manifestó señales de profundo malestar físico y emocional al ser recogida por una persona de confianza tras la jornada, revelando que había sido atacada y lastimada en sus senos y partes íntimas.

La persona que autorizó la difusión del caso, en nombre de la madre de la niña, relató cómo detectó el cambio de actitud de la menor al salir de la institución educativa. “Yo la recojo, cuando ya veníamos caminando, yo siento algo extraño en ella y yo le pregunto ¿qué pasa?, ¿qué tiene?, y entonces me tiene más confianza y me dijo que la habían tocado, que la habían lastimado mucho, mucho dolor en sus senos y en sus partes íntimas”, explicó la mujer al medio CityTv.

La denuncia detalló que el ataque habría comenzado con un estudiante mayor, posiblemente del ciclo de bachillerato, quien fue identificado por la víctima como ‘grande’, y no propio de un alumno de primaria.

La gravedad de los hechos activó el denominado código blanco, el protocolo institucional que exige respuesta inmediata ante situaciones de abuso o agresión sexual en entornos escolares. Tras conocerse el caso, la comunidad educativa y las autoridades locales evaluaron los procedimientos de seguridad y atención a víctimas, instalando mecanismos de alerta en otros colegios de Bogotá.

La información sobre el desarrollo de la indagación judicial, así como el seguimiento al estado de salud física y mental de la niña, permanece bajo estricta reserva para proteger su identidad.

