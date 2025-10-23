Colombia

Dian aclaró qué pasará con los usarios de Bre-B, Nequi y Daviplata con nueva propuesta del Gobierno de cobrar retención en la fuente

El borrador de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda busca aplicar la misma retención en la fuente a pagos digitales, lo que ha generado controversia y dudas sobre el impacto en la inclusión financiera

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El Ministerio de Hacienda y la Dian proponen equiparar la retención en la fuente para pagos electrónicos y tarjetas en Colombia - crédito Dian

El anuncio de un proyecto de decreto que busca equiparar la retención en la fuente entre pagos electrónicos y transacciones con tarjetas ha generado una ola de cuestionamientos entre los usuarios de plataformas como Bre-B, Nequi y Daviplata.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Hacienda, plantea aplicar una retención del 1,5% a los pagos realizados a través de estos medios digitales, lo que ha suscitado un debate nacional sobre el impacto que tendría en millones de colombianos que utilizan estas herramientas para sus transacciones cotidianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se intensificó luego de que el Ministerio de Hacienda publicara para comentarios un borrador de decreto que, de ser aprobado, modificaría el tratamiento tributario de los pagos electrónicos.

Hasta ahora, las tarjetas de débito y crédito están sujetas a una retención en la fuente del 1,5%, mientras que otros medios digitales, como las billeteras electrónicas, no enfrentan este gravamen.

"Proyecto de regulación busca equiparar
"Proyecto de regulación busca equiparar la tarifa de retención en la fuente entre pagos electrónicos y hechos con tarjetas", dice la Dian

Según Gustavo Alfredo Peralta, director de Gestión Jurídica de la Dian, “queremos conocer cuáles son las dudas e inquietudes y los comentarios y las alternativas de regulación que el público puede tener a esta iniciativa”.

El funcionario subrayó que la medida no impactará a quienes efectúan los pagos, sino a quienes reciben ingresos por la venta de bienes o la prestación de servicios.

“No van a ser las personas que están efectuando los pagos las que van a verse afectadas por la retención, sino quienes prestan servicios o venden bienes”, puntualizó Peralta.

Entre los puntos destacados, el funcionario aclaró que “los contribuyentes del régimen simple de tributación están eximidos de esta retención en la fuente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 911 del Estatuto Tributario”.

Además, “también están eximidas de esta responsabilidad las personas naturales no responsables del IVA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 401-4 del Estatuto Tributario”.

Para garantizar la correcta aplicación de estas exclusiones, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1066 de 2025, que permite a la DIAN compartir información del RUT con los agentes de retención. Así, “cuando los agentes de retención enfrenten un pago hecho a una persona sometida al régimen simple de tributación o una persona natural no responsable del IVA, se abstengan de practicar la retención en la fuente”, explicó Peralta.

El proyecto de decreto permanecerá disponible para comentarios hasta el 25 de octubre. “Esperamos sus comentarios para fortalecer esta iniciativa”, concluyó el director de Gestión Jurídica de la DIAN.

La DIAN busca garantizar la
La DIAN busca garantizar la correcta aplicación de exclusiones en la retención en la fuente - crédito Luisa González/Reuters

El objetivo declarado de la iniciativa es eliminar esta diferencia y lograr lo que la cartera denomina “equidad horizontal” entre los distintos métodos de pago, excluyendo el efectivo.

El surgimiento de la plataforma Bre-B, desarrollada y administrada por el Banco de la República, marcó un hito en el sistema financiero colombiano.

Desde su lanzamiento el 6 de octubre, más de doscientas entidades financieras —incluyendo bancos, cooperativas y empresas fintech— se han integrado, permitiendo a sus clientes realizar transferencias y pagos en segundos y sin costo alguno.

Esta gratuidad y facilidad de uso atrajeron rápidamente a millones de usuarios, que vieron en la herramienta una alternativa eficiente y accesible para sus operaciones diarias.

A octubre de 2025, se registraron 32 millones de colombianos con más de 88 millones de llaves en el sistema, lo que evidencia la magnitud de la adopción de estos servicios. La masificación de las billeteras digitales y la aceptación de plataformas como Nequi y Daviplata han sido interpretadas por diversos analistas como un avance hacia la inclusión financiera y la reducción del uso de efectivo.

Usuarios de Bre-B, Nequi y
Usuarios de Bre-B, Nequi y Daviplata inquietos por posible retención del 1,5% en pagos electrónico - crédito Banco de la República

Sin embargo, la posibilidad de que se imponga una retención en la fuente a las transacciones digitales ha generado preocupación entre expertos, quienes advierten que la medida podría desincentivar el uso de estos medios y alejar a quienes ya habían optado por ellos.

La Dian defendió la propuesta argumentando que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste a la retención en la fuente ya existente.

Según la entidad, la medida busca unificar el tratamiento tributario y evitar que los pagos electrónicos queden exentos de una obligación que sí recae sobre las tarjetas.

El proyecto de decreto, que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública, establece que la retención del 1,5% solo se aplicará cuando el pago o abono constituya un ingreso tributario para el receptor, es decir, en operaciones relacionadas con la venta de bienes o la prestación de servicios.

Entre las precisiones divulgadas por la Dian, se aclara que las transferencias realizadas a través de Bre-B, Nequi, Daviplata y otras plataformas no estarán sujetas a retención en la fuente si no representan un ingreso para el receptor.

El borrador de decreto publicado
El borrador de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda busca aplicar la misma retención en la fuente a pagos digitales, lo que ha generado controversia y dudas sobre el impacto en la inclusión financiera - crédito Gaceta Unam

Además, las personas naturales que no sean responsables del IVA quedarán excluidas de la medida, incluso si reciben pagos que constituyen ingresos tributarios. El proyecto también subraya que la retención en la fuente no es un impuesto definitivo, sino un mecanismo de recaudo anticipado que los contribuyentes pueden acreditar en su declaración de renta, lo que, según la entidad, incentiva la presentación de la declaración tributaria correspondiente.

Para facilitar la aplicación de la norma, el Decreto 1066 de 2025 habilitó a la Dian para compartir información sobre las responsabilidades del RUT, permitiendo que los agentes de retención —como agregadores y entidades adquirentes— verifiquen las características de los receptores de los pagos y determinen si corresponde o no practicar la retención. El proyecto también propone modificar el orden de intervención de los agentes en la retención a título de IVA, otorgando prioridad a los agregadores y entidades adquirentes, quienes disponen de información más precisa sobre las transacciones.

El texto del proyecto de decreto estará disponible para comentarios del público hasta el 25 de octubre de 2025 en el sitio web del Ministerio de Hacienda. La etapa de consulta busca que la ciudadanía participe activamente, formule preguntas y proponga alternativas a la propuesta gubernamental.

Temas Relacionados

Retención en la fuenteMinisterio de HaciendaBre-BBanco de la RepúblicaNequiDaviplataDianBilleteras digitalesInclusión financieraColombia-noticias

Más Noticias

Inscripción al servicio militar en la Armada de Colombia: estos son los beneficios para los jóvenes

Quienes cumplen con un requisito de edad podrán hacer parte de la institución y recibir ciertos privilegios

Inscripción al servicio militar en

Socavón en el Metro de Medellín: Federico Gutiérrez aseguró que después de cuatro días “se están interviniendo 17 puntos críticos del río”

El alcalde de Medellín recorrió la zona afectada y señaló la urgencia de intervenir otros sectores críticos, mientras las obras de reparación avanzan y se estima una suspensión de al menos ocho días más

Socavón en el Metro de

La fresa más nea reveló impactantes audios del día de la muerte de Baby Demoni: “Estoy desesperada”

El entorno de la creadora de contenido denuncia episodios de violencia y presiona por avances en la investigación

La fresa más nea reveló

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

La empresaria respondió a los comentarios sarcásticos de Leonela y Claudia Calderón, quienes la llamaron “gallina” en vivo por abandonar la pelea con Valdiri veinte segundo después de iniciar el combate

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Pasajeros de vuelo Bogotá - Leticia denuncian estar atrapados en la aeronave desde las 7 A.M. “No hemos desayunado, no hemos dormido”

Por la alta nubosidad que no permitió el funcionamiento del aeropuerto en la mañana del jueves 23 de octubre, varios vuelos fueron cancelados o retrasados por algunas horas

Pasajeros de vuelo Bogotá -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira tras el cese de actividades por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”

Reapareció Jhon Jader Durán: Fenerbahce reveló si el colombiano estará en el partido de Europa League contra Stuttgart