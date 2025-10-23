Colombia

Resultados Super Astro Sol 23 de octubre de 2025

Esta popular lotería entrega miles de millones de pesos todos los días a cientos de ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Resultados del último sorteo de
Resultados del último sorteo de Super Astro (Infobae)

Super Astro Sol dio a conocer el signo y número ganador de su último sorteo llevado a cabo este jueves 23 de octubre de 2025.

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Super Astro Sol

Resultados del Super Astro Sol
Resultados del Super Astro Sol
  • Fecha del sorteo: jueves 23 de octubre de 2025.
  • Número ganador: 7 6 4 9.
  • Signo ganador: Leo.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Qué necesito para cobrar un premio en Super Astro

Para cobrar un premio en Super Astro, debes presentar documentos que varían según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.120 pesos), debes entregar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad original y una copia ampliada al 150%. Estos premios suelen pagarse en puntos de venta autorizados como Su Red o Supergiros.

Para premios entre 48 y 181 UVT (entre $2.259.120 y $8.518.765 aproximadamente), además de lo anterior, debes diligenciar un formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos), que encontrarás en el punto de venta.

Para premios mayores a 181 UVT (más de $8.518.765), debes presentar los documentos anteriores más una certificación bancaria a nombre del ganador con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Es fundamental que el tiquete original esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras y que la copia del documento de identidad sea legible.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroSuper Astro SolSuper Astro Lunacolombia-noticiascolombia-loteríasNoticias

Más Noticias

Francisco Barbosa recordó la advertencia que hizo sobre una asamblea constituyente de Petro en 2023: “Decían que yo exageraba”

El nuevo pronunciamiento del exfiscal surgió después de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentara el borrador del proyecto de ley que busca convocar al pueblo para decidir si se reforma la Constitución de 1991

Francisco Barbosa recordó la advertencia

Expectativa en Cali por millonario impacto de conciertos de Shakira: ocupación hotelera supera el 90%

La presentación de la cantante en el estadio Pascual Guerrero proyecta ganancias históricas, generación de empleos y posicionamiento de la ciudad como destino cultural de alto nivel

Expectativa en Cali por millonario

Tren de Cercanías del Valle está en riesgo: Gobierno no ha firmado acuerdo de financiación

Mandatarios y líderes empresariales advierten que la demora en la aprobación de recursos nacionales podría frenar el proyecto, afectando el desarrollo, la movilidad y la generación de empleo en el suroccidente del país

Tren de Cercanías del Valle

Madres de víctimas de los “falsos positivos” arremetieron contra Miguel Polo Polo: “No se lavará las manos”

A pesar del comunicado expuesto por el congresista, desde Mafapo consideran que el pronunciamiento no fue genuino

Madres de víctimas de los

Corresponsal en la Casa Blanca desmintió a Petro por cuestionar traducción de Donald Trump en la que lo llamó “matón”

El presidente de la República aseguró que los medios de comunicación utilizan la coyuntura internacional para atacarlo

Corresponsal en la Casa Blanca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Expectativa en Cali por millonario

Expectativa en Cali por millonario impacto de conciertos de Shakira: ocupación hotelera supera el 90%

Eliminación de Luis Fernando Hoyos en ‘MasterChef Celebrity’ reveló una historia de amor que pocos conocían

Shakira enfrentó particular demanda millonaria por supuesto fraude: ya hubo veredicto

Emotivo adiós a la ‘influencer’ Baby Demoni: la desgarradora confesión de su hija Oriana conmovió a todos

Nicolás Arrieta protagonizó altercado con exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Ninguno terminó el colegio”

Deportes

Linda Caicedo es duda en

Linda Caicedo es duda en la selección Colombia femenina: lesión la dejaría fuera del debut en la Liga de Naciones

Estos serán los árbitros de los clásicos de la jornada 17 de la Liga BetPlay Dimayor: hay polémica

Así fue la primera final de Copa Libertadores que perdió el América: hubo tres partidos para definir el subcampeonato

Millonarios estalló por la indisciplina de Néiser Villarreal: tomó primera decisión con el goleador sub-20

Técnico de los Wolves respaldó a Jhon Arias en medio de la crisis deportiva: “Es importante para nosotros”