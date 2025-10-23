Colombia

Régimen venezolano salió en defensa de Petro por tensiones con Estados Unidos: “Es el único que combate el narcotráfico”

Diosdado Cabello interpretó la “agresión” contra el mandatario colombiano como una estrategia en contra de la “Patria Grande”, concepto que alude a la unidad latinoamericana

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Diosdado Cabello defiende a Petro
Diosdado Cabello defiende a Petro de Estados Unidos - crédito Gaby Oraa y Bing Guan/Reuters

Las declaraciones de Diosdado Cabello reavivaron el debate sobre la situación política y de seguridad en Colombia, tras defender de manera enfática al presidente Gustavo Petro frente a los señalamientos internacionales y, en particular, a los ataques provenientes de Estados Unidos.

Durante la emisión de su programa “Con el Mazo Dando”, el ministro de Interior de Venezuela expresó su respaldo a Petro, a quien describió como el único mandatario colombiano que ha enfrentado el narcotráfico, y denunció la existencia de una estrategia “imperialista” dirigida contra la región.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Donald Trump aseguró que Petro es un mal tipo - crédito @atrupar/X

En el contexto de estas tensiones, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó a Petro como “un matón y un mal tipo”, acusándolo de fabricar “muchas drogas”. Trump afirmó ante reporteros en el Despacho Oval: “Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas”, y agregó: “Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal”. Estas declaraciones se produjeron pocos días después de que Trump señalara a Petro como un “líder del narcotráfico”.

Frente a estos señalamientos, Cabello sostuvo que las críticas contra Petro provienen de sectores que, en sus palabras, incurren en prácticas que ellos mismos denuncian. En su programa, el ministro venezolano afirmó: “Lo acusan de prácticas que solo ellos manifiestan, ¿no?”, sugiriendo una actitud hipócrita por parte de los detractores del presidente colombiano.

Diosdado Cabello interpretó la “agresión”
Diosdado Cabello interpretó la “agresión” contra el mandatario colombiano como una estrategia en contra de la “Patria Grande”, concepto que alude a la unidad latinoamericana - crédito X

Cabello fue más allá al asegurar que, en su memoria, Petro es el primer presidente colombiano que ha combatido el narcotráfico. Según dijo: “Es el primer presidente que yo recuerde que en Colombia combate el narcotráfico (...) no he conocido a ningún otro. Los demás no podían combatir el narcotráfico porque son socios del narcotráfico, son los que producen la droga”.

El ministro del régimen venezolano también se refirió a la reciente sentencia favorable a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, calificando el hecho de “casualidad” o “sospechoso”. Cabello ironizó: “Fíjese qué casualidad ayer, luego del ataque al presidente Petro, salió en libertad el inocente niño Álvaro Uribe”, y añadió: “Si no es raro, es sospechoso. Pero eso no es sano”.

En su análisis, Cabello interpretó la “agresión” contra Petro como un ataque a la “Patria Grande”, concepto que alude a la unidad latinoamericana. Además, denunció la existencia de grupos que, según él, buscan perpetrar un “magnicidio” contra el presidente colombiano. El ministro insistió en que los ataques dirigidos a Petro y al pueblo colombiano constituyen, en esencia, “ataques a Venezuela también (...) el imperialismo no tiene amigos. El imperialismo puede guardar intereses, pero los amigos no”.

Incluso, exhortó a la población a “organizarse” y “prepararse” ante posibles imposiciones externas, advirtiendo que el camino por delante será complejo. En sus palabras: “Cuando comenzaron con Venezuela, el presidente Petro ha tenido siempre una actitud valiente (...) Aquí en Venezuela lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. El pueblo colombiano tiene que organizarse”.

Críticas a Petro por tira y afloja con Donald Trump

Dávila denunció que Trump volvió a relacionar a Petro con el narcotráfico y advirtió que la situación podría empeorar para el país bajo su mandato - crédito @VickyDavilaH/X

La aspirante presidencial Vicky Dávila utilizó sus redes sociales para expresar su frustración con la gestión del presidente Gustavo Petro. Su mensaje fue claro y directo: “Petro está acorralado, rabioso, y desorientado, por eso es tan peligroso. Pero hoy le digo, si está decidido a acabar con Colombia, entonces, váyase ya. ¡No abuse más! Es un hecho, Estados Unidos cortó la ayuda al país, Trump puso contra la pared a Petro y lo calificó de ‘matón’ y ‘mal tipo’, volvió a relacionarlo con el narcotráfico”.

Acompañando su publicación, Dávila compartió un video donde amplió su posición y denunció lo que, según ella, es una grave irresponsabilidad por parte del primer mandatario colombiano.

“Volvió a relacionarlo con el narcotráfico y dijo que aquí hay fábricas de cocaína y cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, las malas drogas que entran a Estados Unidos y claro, Trump le lanzó una dura advertencia. Todo puede ser peor para él y para el país”, agregó la comunicadora.

Por su parte, Camilo Reyes, excanciller y exembajador de Colombia en Washington, pidió al Gobierno Petro frenar la tensión diplomática entre ambas naciones, puesto que genera efectos negativos para todos los colombianos.

“Eso que es un bien público, la relación con EE. UU. en sus múltiples aspectos, muy importante, el económico y comercial, se ha construido gracias a un esfuerzo muy grande y un esfuerzo del cual yo hice parte, orgullosamente”, afirmó Reyes.

Temas Relacionados

Diosdado CabelloGustavo PetroDonald TrumpTensión diplomaticaEstados UnidosNarcotraficoDrogasCartel de los SolesRégimen venezolanoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia fortalece las leyes para proteger a los menores de edad ante el secuestro internacional

Las autoridades trabajan por garantizar la integridad física y emocional de niños y adolescentes afectados por traslados ilícitos entre países

Colombia fortalece las leyes para

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Debido a que el atacante no se presentó a prácticas con los azules, provocó una nueva polémica en el club y acarrearía una sanción ejemplar que dañaría sus planes a finales de 2025

El “berrinche” de Néiser Villarreal

Álvaro Uribe llevará a cabo peregrinación a Jericó, Antioquia, tras ser absuelto: “Gesto de humildad y fe”

El exmandatario colombiano eligió un acto de fe en un lugar emblemático para expresar gratitud por el desenlace de su proceso judicial

Álvaro Uribe llevará a cabo

Estas son las zonas más críticas para vivir en Bogotá: según el más reciente boletín de seguridad de 2025

El informe oficial muestra que, aunque baja la extorsión y los robos a comercios, crecen las denuncias por violencia familiar y los asaltos a ciudadanos, especialmente en Chapinero, Mártires, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba

Estas son las zonas más

Vicky Dávila sostuvo que Petro juega con fuego y puede quemar a Colombia en la crisis con Estados Unidos: “Todo puede ser peor”

La periodista y precandidata presidencial criticó duramente al presidente colombiano, responsabilizándolo por el corte de la ayuda estadounidense y acusándolo de poner en riesgo la estabilidad del país

Vicky Dávila sostuvo que Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Extranjera se declaró en shock

Extranjera se declaró en shock por la calidad de la gastronomía tras vivir siete años en Colombia

‘Springsteen: Música de Ninguna Parte’ llegará a las salas de cine de Colombia: esto es lo que debe saber

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Karely Ruiz respondió a los comentarios de Karina García por la foto que subió de ‘Stream Fighters 4′: “Ni modo”

Alejandro Fernández inicia su homenaje a Vicente Fernández en Colombia el 25 de octubre con la gira “De Rey a Rey”

Deportes

El “berrinche” de Néiser Villarreal

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Luis Fernando Montoya recordó la histórica Copa Libertadores de 2004 con Once Caldas: “Fue demasiado grande”

Así quedaron las semifinales de la Copa Colombia 2025: habrá un clásico y un equipo paisa se aseguró en la final

Edwin Cardona fue expulsado frente a Once Caldas y se perderá las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor

Richard Ríos decepciona en Portugal por su bajo nivel en el Benfica: “La adaptación no fue la esperada”