Colombia

Propuesta de MinHacienda de aplicar retención en la fuente del 1,5% a pagos con Bre-B generó críticas de políticos: “Todo lo que tocan estos comunistas lo destruyen”

La iniciativa del Ministerio de Hacienda para gravar con un 1,5% las operaciones en plataformas digitales desata controversia en el Congreso, donde legisladores advierten sobre posibles impactos negativos en la economía digital

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El Ministerio de Hacienda busca
El Ministerio de Hacienda busca implementar un nuevo impuesto sobre transferencias realizadas por plataformas como Nequi y Daviplata, generando rechazo entre congresistas

El Ministerio de Hacienda planteó establecer una retención en la fuente del 1,5 % sobre las transferencias efectuadas mediante Bre-B y plataformas digitales como Nequi y Daviplata, conforme a un proyecto de decreto presentado recientemente.

Esta disposición, que podría oficializarse el viernes próximo, pretende ajustar el régimen tributario actualmente beneficioso para dichos instrumentos, en un contexto en el que Bre-B, innovadora red interoperable de pagos instantáneos, lleva apenas unas semanas disponible para los usuarios.

La iniciativa del Ministerio de Hacienda no tardó en captar la atención de varios congresistas nacionales, quienes expresaron su inconformidad y lanzaron críticas al respecto.

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se mostró especialmente crítica frente a la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Cabal cuestionó el impacto de la medida, advirtiendo que el nuevo gravamen afectaría a los ciudadanos y desvirtuaría los avances tecnológicos en materia de pagos digitales.

“Todo lo que tocan estos comunistas en el poder lo destruyen. Algo que nació para facilitarle la vida a los colombianos, será otro garrote para quitarle más recursos a los ciudadanos”, escribió la legisladora contradictora del Gobierno nacional en su cuenta de X.

Ministerio de HaciendaBre-BGobierno PetroMaría Fernanda CabalPaloma ValenciaColombia-Noticias

