Pasajeros de vuelo Bogotá - Leticia denuncian estar atrapados en la aeronave desde las 7 A.M. “No hemos desayunado, no hemos dormido”

Por la alta nubosidad que no permitió el funcionamiento del aeropuerto en la mañana del jueves 23 de octubre, varios vuelos fueron cancelados o retrasados por algunas horas

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Las condiciones climáticas crearon el
Las condiciones climáticas crearon el retraso en varios vuelos - crédito Aeronáutica Civil

La mañana del 23 de octubre, cientos de pasajeros experimentaron largas demoras en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá debido a una densa niebla que redujo drásticamente la visibilidad y obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

Entre los afectados, los viajeros del vuelo con destino a Leticia denunciaron haber permanecido dentro de la aeronave desde las 7:00 a.m. , sin recibir información clara ni asistencia suficiente por parte de la aerolínea.

La situación se agravó cuando, después de más de tres horas de espera, los pasajeros manifestaron su inconformidad a través de redes sociales.

La denunciante aseguró que la aerolínea no les dejo descender ni les brindó información al respecto - crédito @julianadlr17 / X

Una de las viajeras, que compartió un video desde el interior del avión, relató: “Como pueden ver estamos todos, hace poco dijeron que había plan de vuelo pero no hay señal. Las azafatas dieron instrucciones para ajustar los cinturones pero no hay ninguna actividad al respecto”.

La misma pasajera añadió que la mayoría de los presentes no había desayunado ni dormido, y que varias personas tenían compromisos en Leticia que no podrían cumplir debido al retraso. “La gente se está quejando (...) ya llevamos tres horas acá”, concluyó en su testimonio.

No obstante, sobre las 9 de la mañana la Aeronáutica Civil emitió un comunicado en el que informó que las operaciones en El Dorado se habían normalizado tras las afectaciones causadas por las condiciones meteorológicas adversas durante la mañana.

La entidad explicó que la pérdida extrema de visibilidad obligó a implementar restricciones temporales, en cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad aérea.

Aeropuerto El Dorado de Bogotá
Aeropuerto El Dorado de Bogotá cerrado por condiciones climáticas - crédito @AerocivilCol/X

Según el comunicado, “en escenario de visibilidad reducida, la seguridad de los usuarios y de las aeronaves es fundamental y prevalece sobre cualquier intento de operación”. La decisión de limitar o suspender vuelos respondió a la necesidad de proteger la vida de los pasajeros y la tripulación.

Durante la contingencia, al menos 10 vuelos sufrieron retrasos y 8 fueron cancelados, lo que generó molestias entre los usuarios, especialmente en los trayectos nacionales.

La Aeronáutica Civil recomendó a los viajeros mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer posibles ajustes en los itinerarios y estar atentos a los canales oficiales para recibir información precisa.

En el caso específico del vuelo Bogotá-Leticia, los pasajeros expresaron que, aunque comprendían la situación meteorológica, la aerolínea no les permitió descender del avión ni les proporcionó agua, incluso después de tres horas de espera.

La falta de comunicación y de atención básica incrementó el malestar entre los afectados, quienes continuaron exigiendo respuestas y soluciones a través de las plataformas digitales.

La visibilidad desde la torre
La visibilidad desde la torre de control del Aeropuerto El Dorado es mínima - crédito Aerocivil

Por otra parte, la posibilidad de recibir compensación económica por retrasos en vuelos en Colombia es una realidad que muchos pasajeros desconocen.

Cuando una demora supera las cinco horas, las aerolíneas están obligadas a ofrecer no solo asistencia básica, sino también un pago adicional equivalente al 30% del valor del trayecto, que puede entregarse en efectivo o bajo las condiciones que el usuario autorice.

Ante cualquier retraso, el primer paso recomendado es verificar el estado del vuelo y contactar a la aerolínea para informarse sobre los derechos y solicitar la asistencia correspondiente. Es fundamental conservar todos los documentos relacionados con el viaje, ya que estos pueden ser necesarios para presentar un reclamo formal si la situación lo amerita.

El tipo de asistencia que debe brindar la aerolínea varía según la duración de la demora. Cuando el retraso es superior a una hora pero inferior a tres, la compañía aérea debe proporcionar un refrigerio y facilitar una llamada telefónica de hasta tres minutos. Si la espera se extiende entre tres y cinco horas, además de lo anterior, corresponde ofrecer una comida adecuada al horario.

