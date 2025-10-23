Mafe Carrascal reaccionó a orden del CNE a Polo Polo: “Usar la maternidad como un arma de ataque es una forma clara de violencia política”

La autoridad electoral dispuso retirar contenidos orientados a miembros del Congreso. Por su parte, la congresista Carrascal señaló como violencia política la utilización de cuestiones privadas en debates legislativos - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión plenaria y con voto unánime, instruyó al congresista Miguel Polo Polo a retirar tres mensajes publicados en su perfil de X.

Estas publicaciones contenían críticas dirigidas a los legisladores María Fernanda Carrascal, Carmen Ramírez, María del Mar Pizarro y David Racero, integrantes del Pacto Histórico.

Después de que se anunciara la resolución, la representante María Fernanda Carrascal se pronunció en su cuenta de X. La congresista del Pacto Histórico afirmó: “Usar la maternidad como un arma de ataque es una forma clara de violencia política”.

En uno de los mensajes cuya eliminación fue solicitada por el CNE al representante Polo Polo se lee: “Mafe, no me vengas con cuentos de mamá sufrida; saliste a las 9 p.m. mientras yo estuve todo el debate. Tú, con tu bebé como excusa y tus discursos baratos de izquierda, eres un fraude laboral. Heroína de medio tiempo, víctima profesional: si no puedes con el Congreso, déjalo, pero ya basta de lloriquear y de usar pañales como coartada”.

Frente a esto, la representante Carrascal hizo un hilo en su cuenta de X en el que comenzó comentando lo siguiente: “Polo Polo deberá presentar disculpas públicas. El @CNE_Colombia ha reconocido que los ataques de @MiguelPoloP en mi contra constituyen violencia política contra la mujer, tras analizar sus publicaciones en redes sociales, que contenían ataques misóginos”.

Carrascal también explicó que el CNE identificó en las publicaciones de Polo Polo “descalificación personal directa”, así como “ataques basados en estereotipos de género”, el “cuestionamiento de mi participación política por ser madre” y el “hostigamiento selectivo hacia mujeres congresistas”.

Sobre este tema, la congresista afín con el Gobierno nacional señaló que es necesario reflexionar sobre la violencia política ejercida contra las mujeres, especialmente cuando se utiliza la maternidad como instrumento de ataque. Destacó que quienes participan en la política no deben aceptar ser descalificadas, sometidas o calladas por razones de género o por su papel como madres.

“Usar la maternidad como un arma de ataque es una forma clara de violencia política. Las mujeres en política NO debemos tolerar ser reducidas, humilladas ni silenciadas por ser madres o por cualquier otra razón”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.