Colombia

Subintendente de Policía es investigado por apropiarse de armas incautadas en Chocó: Justicia Penal Militar ratificó orden de detención

El uniformado permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario destinado a miembros de la Policía, mientras avanza la investigación en su contra

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Según la Justicia Penal Militar
Según la Justicia Penal Militar y Policial, el policía deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza su caso - crédito Justicia Penal militar

La continuidad de la medida de aseguramiento contra el subintendente de la Policía, Jhon Jeiler Martínez García, ha sido confirmada por el Tribunal Superior Militar y Policial, que rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa.

De este modo, el uniformado permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario destinado a miembros de la Policía, mientras avanza la investigación en su contra por la presunta apropiación de armas incautadas. La investigación se centra en hechos ocurridos en enero de 2024, cuando Martínez García habría recibido una pistola calibre 9 mm con 35 cartuchos durante un procedimiento policial en la ciudad de Quibdó (Chocó).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información oficial, entregada en un comunicado fechado el 22 de octubre de 2025, el subintendente tenía la obligación de entregar estos elementos decomisados al almacén transitorio de evidencias de la Policía. Sin embargo, se le señala por presuntamente haberse apropiado de la pistola, que posteriormente fue decomisada nuevamente en septiembre durante otro operativo policial.

El proceso penal contra Martínez García incluye cargos por peculado por apropiación en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público. La decisión del Tribunal Superior Militar y Policial ratifica la orden emitida previamente por el Juzgado 148 de Instrucción Penal Militar, que dispuso la detención del uniformado mientras se esclarecen los hechos.

Con esta resolución, la medida de aseguramiento se mantiene vigente, y el caso continúa bajo la jurisdicción de la justicia penal militar, en tanto se determina la responsabilidad del subintendente en la apropiación indebida de bienes incautados por la Policía.

Justicia Penal Militar, captura por
Justicia Penal Militar, captura por apropiación de armamento incautado - crédito @JPMP_Colombia/X

Soldado condenado por deserción

Un fallo emitido en Bogotá dejó en evidencia la estricta postura de la Justicia Penal Militar y Policial frente a la deserción en las filas castrenses, tras sentenciar a un soldado a cuatro meses de prisión por ausentarse injustificadamente de sus funciones por un período superior a cinco días.

Según la información obtenida, la Fiscalía General Penal Militar y Policial confirmó que el militar se encontraba asignado, de manera provisional, a la Escuela Logística en apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando, el 12 de mayo de 2025, abandonó las instalaciones sin contar con la autorización requerida, lo que motivó el inicio inmediato de la investigación.

Soldado condenado a varios meses
Soldado condenado a varios meses de prisión por deserción - crédito Colprensa

El proceso judicial, desarrollado en el Juzgado 1301 de Conocimiento, avanzó rápidamente una vez que el uniformado admitió su responsabilidad tras corroborarse los hechos con pruebas presentadas por la Fiscalía. Este reconocimiento permitió que se dictara una sentencia expedita, marcando un precedente sobre la importancia de la disciplina en la Fuerza Pública.

La entidad judicial destacó que “con esta sentencia, se garantiza que las conductas que atentan contra el servicio sean debidamente investigadas y sancionadas para preservar el cumplimiento de la misión institucional”.

El militar recibió cuatro meses
El militar recibió cuatro meses de prisión tras ausentarse más de cinco días sin autorización por parte de la Justicia Penal Militar - crédito Justicia Penal Militar

Según la normativa vigente, la ausencia injustificada de un militar por un lapso superior a cinco días constituye el delito de deserción, razón por la cual la Justicia Penal Militar subrayó su compromiso de perseguir cualquier comportamiento que afecte la integridad y el funcionamiento institucional. Los representantes de la Fiscalía recalcaron que este tipo de resoluciones “reflejan el compromiso con la integridad y la disciplina institucional, asegurando que las conductas que vulneran el servicio sean objeto de investigación y sanción”.

El caso se suma a otros recientes en los que la Justicia Penal Militar ha emitido condenas similares por deserción, variando las sentencias según las circunstancias de cada hecho, pero manteniendo una línea clara de acción orientada a preservar el orden y el respeto por la ley dentro de las Fuerzas Armadas, además de otros delitos que involucran directamente las operaciones de las instituciones militares.

Temas Relacionados

Justicia Penal MilitarRatificación de capturaApropiación de armamentoJhon Jeiler Martínez GarcíaChocóColombia-Noticias

Más Noticias

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

La pareja confirma que establecerá capitulaciones matrimoniales para proteger sus patrimonios y mantener la claridad financiera, en una unión que será pequeña y reservada para familia y amigos

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales

Usuarios de Bre-B están preocupados por posible retención del 1,5% en pagos electrónicos: Dian aclaró la medida

El borrador de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda busca aplicar la misma retención en la fuente a pagos digitales, lo que ha generado controversia y dudas sobre el impacto en la inclusión financiera

Usuarios de Bre-B están preocupados

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Con una campaña de expectativa en la que se observan dos sillas plásticas de color blanco como en la portada de su trabajo discográfico ‘Debí tirar más fotos’, el cantante habría confirmado su próximo concierto en el país

Esta es la ciudad en

Petro arremetió nuevamente contra Estados Unidos por sus prácticas antidrogas y denunció “ejecuciones extrajudiciales”

El jefe de Estado colombiano afirmó que los resultados de estos ataques contra las lanchas en mar abierto, que han dejado varios lancheros fallecidos, son irregulares

Petro arremetió nuevamente contra Estados

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

Durante un evento en Medellín, la influencer habló sin filtros sobre su situación sentimental, revelando sus expectativas en una pareja y cómo ha enfrentado la traición en el pasado

Aida Victoria Merlano respondió si
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Claudia Bahamón habló de su nuevo hogar tras separarse de Simón Brand: “Poco a poco”

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira tras el cese de actividades por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”

Reapareció Jhon Jader Durán: Fenerbahce reveló si el colombiano estará en el partido de Europa League contra Stuttgart