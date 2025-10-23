Colombia

Gustavo Petro advirtió sobre supuesto plan de Trump para impedir que la izquierda se mantenga en el Gobierno en 2026: “Ya lo tienen listo”

El presidente aseguró que personas de extrema derecha están involucradas en la estrategia: “Los beneficiarios van a ser ellos”

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El presidente Petro aseguró que
El presidente Petro aseguró que Donald Trump también busca acceder al petróleo de Venezuela, mientras interviene en las elecciones colombianas - crédito Reuters/Colprensa

En una rueda de prensa otorgada a medios nacionales e internacionales, el presidente Gustavo Petro dio declaraciones sobre las tensiones que hay entre su Gobierno y el del jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump.

En su intervención, aseguró que hay personas de la extrema derecha colombiana que viven en Miami, Estados Unidos, y que tiene nexos con el narcotráfico. Ellos, al parecer, rodean a Donald Trump y emiten juicios ante la prensa de Colombia, con el objetivo de dañar “la estrategia de cooperación antinarcotraficante”.

Los beneficiarios van a ser ellos, los narcotraficantes, y ellos”, aseguró el primer mandatario en la rueda de prensa.

Gustavo Petro aseguró que personas
Gustavo Petro aseguró que personas de la extrema derecha buscan dañar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en la lucha antidrogas - crédito prensa Policía Nacional

Aunado a ello, explicó que hay un plan adicional escondido detrás de los señalamientos que se hacen en contra de Colombia y en contra de su Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico, en la que el país, según Estados Unidos, va “muy mal”.

Se trata de una estrategia ideológica y política, orientada a impedir que la izquierda progresista, representada por Gustavo Petro, se mantenga en el poder en Colombia en 2026, año en el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

“Tienen un segundo correlato que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico. Y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático a ganar las elecciones, no volvamos a ganar y vuelva esto al pasado, es decir, a Uribe, que ya lo tienen listo”, detalló el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos quiere que la derecha vuelva al poder en Colombia - crédito REUTERS

Asimismo, indicó que hay otra parte del supuesto plan que se está gestando en el Gobierno norteamericano que tiene que ver con Venezuela. Según precisó, Donald Trump estaría buscando beneficiarse con el petróleo que hay ese territorio, liderado por el dictador Nicolás Maduro.

“Entonces, si juntas ambas en una estrategia: golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela, pues aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región a través del derrumbe de sus Estados, de su debilitamiento y ante la presencia de estas fuerzas muy poderosas y multinacionales del narcotráfico”, aseveró.

A su juicio, lo que se debe hacer es dialogar, con el fin de resolver las diferencias existentes y actuar de manera conjunta.

Petro anunció acciones legales por señalamientos de Trump

El presidente Donald Trump ha acaparado los medios nacionales e internacionales con múltiples críticas y señalamientos que ha hecho en contra del mandatario Gustavo Petro. Una de las declaraciones que hizo tuvo lugar en la Casa Blanca, desde donde aseguró que el jefe de Estado colombiano es “matón y un hombre malo”. Además, previamente, a través de redes sociales, lo tildó de ser un “líder del narcotráfico”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló al presidente Petro de ser un "matón" - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Aunado a ello, anunció la suspensión de ayudas para Colombia, que son destinadas para la lucha contra las drogas, y advirtió sobre la posible imposición de nuevos aranceles para los productos nacionales que se exportan a su territorio.

En consecuencia, en su cuenta de X, el presidente Petro informó que recurrirá a acciones legales para defenderse de los ataques de Trump y de otros integrantes de su administración.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, indicó.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario norteamericano Donald Trump, que lo trató de "matón y hombre malo" - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, criticó la política antidrogas que está poniendo en marcha el mandatario norteamericano, que ordenó el bombardeo de embarcaciones en aguas del Caribe, en las que se esté transportando cocaína y otros estupefacientes. Son varias las lanchas que han sido atacadas, pero hay dudas sobre la transparencia de las operaciones.

Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, escribió.

