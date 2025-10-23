Colombia

Fenalco calificó la propuesta de la asamblea constituyente como “un nuevo intento de hacer un golpe de Estado en Colombia”

Jaime Alberto Cabal, líder gremial, señaló que la iniciativa del Gobierno nacional recuerda la constituyente impulsada por Nicolás Maduro y llamó a rechazar cualquier intento de concentración de poder

Lina Muñoz Medina

El presidente de Fenalco calificó la iniciativa del Gobierno como un riesgo para la estabilidad institucional y advirtió sobre posibles consecuencias similares a las vividas en Venezuela en 2017 - crédito X

La reciente propuesta de asamblea constituyente presentada por el Gobierno generó una reacción inmediata y contundente desde el sector empresarial. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó su rechazo al considerar que la iniciativa representa un riesgo para el equilibrio institucional del país.

En sus declaraciones, Cabal advirtió que el proyecto constituye es “un acto desesperado e improvisado”, y lo comparó directamente con la constituyente impulsada por Nicolás Maduro en Venezuela en 2017.

Según el dirigente gremial, la propuesta del Ejecutivo implica una amenaza al orden constitucional, ya que “atribuirse poderes sobre el Congreso de la República, igualmente sobre la rama judicial, ya es un paso hacia un régimen dictatorial”, afirmó el directivo.

Para el líder empresarial, la iniciativa no solo vulnera la institucionalidad, sino que busca desviar la atención de los problemas internos que enfrenta el país y de las tensiones en la relación con Estados Unidos.

Cabal sostuvo que el proyecto de ley que contempla la asamblea constituyente no superará el trámite en el Congreso de la República, pero enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia institucional. “Consideramos que hay que estar alerta, que todas las instituciones del país deben responder ante esta situación”, manifestó el presidente de Fenalco.

En su llamado, Jaime Alberto Cabal instó tanto a los empresarios como a la ciudadanía a rechazar de manera categórica la propuesta, al calificarla como “un nuevo intento de hacer un golpe de Estado en Colombia”.

Noticia en desarrollo...

