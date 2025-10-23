Colombia

En un ataque de celos mujer intentó apuñalar a su esposo y la policía la calmó con un táser

Los vecinos preocupados por la actitud desafiante de la mujer llamaron a la policía que optó por el uso del dispositivo para controlar el conflicto

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La mujer tuvo que ser
La mujer tuvo que ser reducida con taser tras negarse a dejar el arma - crédito juancarloscabarcas_ / Instagram

El uso de un táser por parte de la Policía Nacional de Colombia en el municipio de Tucurinca (Magdalena) permitió neutralizar a una mujer que, en un episodio de violencia intrafamiliar, amenazó con un cuchillo tanto a su esposo como a los agentes que acudieron al lugar.

El incidente, registrado en video y difundido en redes sociales, generó una ola de comentarios por la actitud de la mujer, la salud mental y el uso del táser.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación se desencadenó cuando, según narran los videos en redes, una mujer dominada por los celos, irrumpió en su vivienda, discutió con su esposo y trató de apuñalarlo con un cuchillo de cocina.

El hecho comenzó con un llamado de riña familiar - crédito juancarloscabarcas_ / Instagram

Durante la confrontación, testigos afirmaron que la agresora gritó: “si alguien la tocaba, lo apuñalaba”, incrementando el nivel de peligro para quienes intentaron mediar en la escena.

Tras estas advertencias los vecinos, alarmados por los gritos y la violencia, solicitaron la intervención de las autoridades.

Al llegar, el cuadrante de la Policía Nacional de Colombia se enfrentó a una escena de alta tensión. La mujer, lejos de deponer su actitud, ignoró las órdenes de los uniformados de soltar el cuchillo y redirigió su agresividad hacia ellos, quienes la rodearon tratando de persuadirla de entregar el arma.

En el video del operativo, se escucha a un agente que le ordena: “baja el cuchillo, baja el cuchillo, mujer”, mientras la ciudadana responde a gritos: “Me pongo loca, me vuelvo loca”.

En el escena también se ve a una mujer que trata de evitar el uso del dispositivo, pero ante la negativa a desarmarse y la amenaza directa, policías que ya tenían apuntado el táser a la mujer, lo dispararon para evitar que atacara a alguno de los presentes. Fue allí cuando la mujer cayó boca abajo y el uniformado pudo quitarle el arma.

La descarga del táser permitió reducir a la agresora sin que se produjeran víctimas graves. No obstante, ella sufrió una lesión autoinfligida en una las sus manos, con el arma cortopunzante durante el forcejeo, por lo que recibió atención médica inmediata antes de ser puesta a disposición de las autoridades competentes para el proceso correspondiente.

El uso del taser por
El uso del taser por la policía se ha debatido múltiples veces en el país - crédito Amnistía Internacional España

El episodio, ampliamente difundido en redes sociales, provocó reacciones diversas entre los internautas.

Algunos comentarios en la publicación destacaron la actuación policial: “Muy bien por parte de la Policía, una persona amenazando a otras con un cuchillo tiene que ser neutralizada inmediatamente”, “es un procedimiento muy normal en cualquier parte del mundo” y “la mujer parece loca”.

Otros usuarios ironizaron sobre el uso del taser, con frases como “eso era llegando y de una toma tu corrientazo” y “la resetearon”. También hubo quienes reclamaron mayor atención a los casos de violencia intrafamiliar en la región.

El caso reavivó el debate sobre la legalidad del uso de dispositivos eléctricos de aturdimiento en Colombia. La legislación vigente, específicamente el artículo 27 de la Ley 2197 de 2022, establece que portar un taser está prohibido para particulares, salvo que cuenten con una autorización especial. Actualmente solo puede portarlo la policía que pueden usarlo según sea conveniente y con una potencia segura.

El taser de la policía
El taser de la policía se usa cuando no se puede establecer contacto físico con los agresores - crédito El Espectador

Esta restricción busca limitar la circulación de armas y dispositivos que puedan poner en riesgo la integridad personal.

Quienes sean sorprendidos portando un taser sin el permiso correspondiente se exponen a sanciones y multas, a menos que demuestren que el dispositivo es indispensable para una actividad deportiva, un oficio, profesión o estudio reglamentado.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a la estación de Policía, donde recibió acompañamiento psicológico. Las autoridades continúan investigando el contexto de violencia intrafamiliar que precedió al incidente y avanzan en la determinación de responsabilidades.

Temas Relacionados

Taser de policíaAgresiones físicaLlamado a la policíaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia fortalece las leyes para proteger a los menores de edad ante el secuestro internacional

Las autoridades trabajan por garantizar la integridad física y emocional de niños y adolescentes afectados por traslados ilícitos entre países

Colombia fortalece las leyes para

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Debido a que el atacante no se presentó a prácticas con los azules, provocó una nueva polémica en el club y acarrearía una sanción ejemplar que dañaría sus planes a finales de 2025

El “berrinche” de Néiser Villarreal

Álvaro Uribe llevará a cabo peregrinación a Jericó, Antioquia, tras ser absuelto: “Gesto de humildad y fe”

El exmandatario colombiano eligió un acto de fe en un lugar emblemático para expresar gratitud por el desenlace de su proceso judicial

Álvaro Uribe llevará a cabo

Régimen venezolano salió en defensa de Petro por tensiones con Estados Unidos: “Es el único que combate el narcotráfico”

Diosdado Cabello interpretó la “agresión” contra el mandatario colombiano como una estrategia en contra de la “Patria Grande”, concepto que alude a la unidad latinoamericana

Régimen venezolano salió en defensa

Estas son las zonas más críticas para vivir en Bogotá: según el más reciente boletín de seguridad de 2025

El informe oficial muestra que, aunque baja la extorsión y los robos a comercios, crecen las denuncias por violencia familiar y los asaltos a ciudadanos, especialmente en Chapinero, Mártires, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba

Estas son las zonas más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Extranjera se declaró en shock

Extranjera se declaró en shock por la calidad de la gastronomía tras vivir siete años en Colombia

‘Springsteen: Música de Ninguna Parte’ llegará a las salas de cine de Colombia: esto es lo que debe saber

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Karely Ruiz respondió a los comentarios de Karina García por la foto que subió de ‘Stream Fighters 4′: “Ni modo”

Alejandro Fernández inicia su homenaje a Vicente Fernández en Colombia el 25 de octubre con la gira “De Rey a Rey”

Deportes

El “berrinche” de Néiser Villarreal

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Luis Fernando Montoya recordó la histórica Copa Libertadores de 2004 con Once Caldas: “Fue demasiado grande”

Así quedaron las semifinales de la Copa Colombia 2025: habrá un clásico y un equipo paisa se aseguró en la final

Edwin Cardona fue expulsado frente a Once Caldas y se perderá las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor

Richard Ríos decepciona en Portugal por su bajo nivel en el Benfica: “La adaptación no fue la esperada”