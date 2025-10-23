Colombia

Chontico Día 23 de octubre 2025: números ganadores último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuál es el origen de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería del Chontico día es popular al sur de Colombia y es uno de los juegos con mayo tradición dentro del país, su formato sencillo y las múltiples oportunidades que tienen las personas para ganar dinero la convirtieron en una de las opciones preferidas. Los sorteos se llevan a cabo todos los días alrededor de las 13:00 horas locales.

Uno de los aspectos que vuelve atractivo a este sorteo es la diversidad de opciones de jugar, es muy flexible y las personas que participan tienen varias oportunidades tanto para acertar las últimas tres cifras hasta acertar las cuatro cifras exactas.

A continuación le presentamos los resultados del sorteo realizado este 23 de octubre. Recuerde que en caso de ser uno de los afortunados ganadores debe de cuidar muy bien su boleto, ya que es su prueba que lo acredita para recibir su premio.

Números sorteados del 22 de octubre

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 23 de octubre de 2025 en el sorteo de Chontico Día Crédito: Jovani Pérez/Infobae
  • Número ganador: 5655
  • Quinta: 7

¿Cómo jugar Chontico Día de Colombia?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Así fue el emotivo adiós a la ‘influencer’ Baby Demoni: la desgarradora confesión de su hija Oriana conmovió a todos

Durante la despedida de Alejandra Esquin, su hija Oriana expresó el profundo dolor de perder a su madre, dejando a los presentes conmovidos por la sinceridad y el impacto de sus palabras

Así fue el emotivo adiós

El libro que Gustavo Petro escribió y espera “ser editado y ojalá traducido al inglés”, donde señala detalles del robo del Banco del Pacífico por el hermano del senador de los EE. UU. Bernie Moreno

Petro ya había hablado al respecto en su Consejo de Ministros del martes 21 de octubre de 2025

El libro que Gustavo Petro

María Fernanda Cabal advirtió que incluir más de cuatro aspirantes en la consulta de coalición en marzo de 2026 sería un error

En entrevista con ‘Infobae Colombia’, la senadora y precandidata del Centro Democrático entregó detalles de la consulta interna del partido y la consulta interpartidista de marzo

María Fernanda Cabal advirtió que

Dian anunció el inicio de la devolución masiva de saldos a favor tras cierre de declaración de renta

Miles de contribuyentes podrán recuperar pagos en exceso luego de finalizar el calendario tributario, siempre que cumplan con los requisitos y plazos establecidos por la autoridad fiscal colombiana

Dian anunció el inicio de

Nicolás Arrieta protagonizó altercado con exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Ninguno terminó el colegio”

El creador de contenido vuelve al centro del debate tras una disputa pública con una exparticipante, mientras el ‘reality’ abre votaciones y se perfilan nuevas rivalidades para la próxima temporada

Nicolás Arrieta protagonizó altercado con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo adiós

Así fue el emotivo adiós a la ‘influencer’ Baby Demoni: la desgarradora confesión de su hija Oriana conmovió a todos

Nicolás Arrieta protagonizó altercado con exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Ninguno terminó el colegio”

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Deportes

Infobae

Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira en medio del paro por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”