Armando Benedetti afirmó que “Trump no sabe dónde queda Colombia” y criticó a quienes celebran sus declaraciones contra Petro: “Mucho culipronto”

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia; Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito @MinInterior/X/Kevin Lamarque/REUTERS

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que lo tildó de “matón y un mal tipo”.

El jefe de la cartera del Interior cuestionó a quienes han defendido las palabras del mandatario norteamericano, tildándolos de “culipronto”.

Aseguró que Donald Trump no sabe dónde se encuentra Colombia y tampoco sabe quién es Gustavo Petro.

“De verdad que en este país hay mucho culipronto. En la mejor tónica con los estadounidenses, el presidente Trump no sabe dónde queda Colombia ni qué es Colombia ni quién es el presidente Gustavo Petro, no le importamos", afirmó Benedetti.

Armando Benedetti aseguró que Donald Trump no sabe dónde se encuentra Colombia y tampoco sabe quién es Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Por tal motivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que las cosas digas por el jefe de Estado de Estados Unidos se debe a que “alguien de mala fe” se lo está comunicando.

“Así que cualquier cosa que diga Trump sobre nosotros es porque alguien de mala fe y con intereses se lo dice”, puntualizó Benedetti.

Armando Benedetti reconoció posibles fallos en el Gobierno para acercarse a Donald Trump. Sin embargo, volvió a tildar de “culiprontos” a quienes han apoyado al presidente de Estados Unidos.

“Posiblemente por falla nuestra no hemos encontrado el canal para llegarle directamente a Trump, esquivando las facciones propias de cualquier casa de Gobierno. Así que los que celebran aquí son los culiprontos”, afirmó el funcionario.

Armando Benedetti sobre las declaraciones de Donald Trump en contra de Gustavo Petro - crédito @AABenedetti/X

Invitación a marchas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, invitó a todos los colombianos a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo el viernes 24 de octubre de 2025.

Recordó el episodio sucedido en 2019, que, según el funcionario, Colombia se quedó callado ante los insultos de Donald Trump.

“A la plaza este viernes 24 de octubre a las 4:00 p.m. por la dignidad y la soberanía. En el 2019, Trump nos regañó y nos insultó dos veces y se quedaron callados”, indicó Benedetti.

Según el ministro del Interior, la marcha permitirá que la información de quién es Gustavo Petro le llegue al jefe de Estado de Estados Unidos, insistiendo en presuntos chismes a Trump.

Armando Benedetti, ministro del Interior, sobre las marchas del 24 de octubre de 2025 - crédito @AABenedetti/X

Otras críticas de Benedetti

El ministro de Interior, Armando Benedetti, se refirió a las recientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, luego de las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro, a quien calificó como un “líder del narcotráfico”.

Según el jefe de la cartera del Interior, las declaraciones del presidente estadounidense “no son nuevas” con respecto a los gobernantes de otros países y “en esta ocasión se dirigieron al presidente de Colombia”.

Benedetti afirmó que nadie en Colombia, por más que “odie” a Gustavo Petro, “puede decir que el presidente tiene que ver con el narcotráfico”. Señaló que, siendo senador de la República, Petro fue la primera persona “que enfrentó a los paramilitares”.

“Estamos en la Cuarta Dimensión: el presidente más poderoso del planeta Tierra, que es del país donde más consumen, le dice al presidente que más ha luchado contra el narcotráfico desde siempre, que es el líder del tráfico de drogas en la región. Eso es burlarse de las familias que perdieron a sus seres queridos, de los miembros de la fuerza pública que han perdido la vida en la guerra contra las mafias", aseveró Benedetti.

El ministro del Interior aseguró que lo dicho por Donald Trump en contra del jefe de Estado colombiano es injusto con las personas que han dado su vida en la guerra contra las drogas,

“Es injusto para las familias que han perdido sus miembros de las FF. MM., públicas y de Policía que han dado sus vidas por la guerra contra las drogas, que además está perdida, y quien nos dice eso es el país que más consume cocaína, esas son las paradojas”, aseveró Armando Benedetti.