Colombia

Valor de apertura del euro en Colombia este 22 de octubre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se negocia al inicio de operaciones a 4.497,48 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,88% con respecto al dato de la sesión previa, cuando cerró con 4.414,70 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una bajada 0,33%, de manera que en el último año aún conserva un descenso del 3,17%.

Respecto de fechas previas, pone fin a cuatro sesiones consecutivas con tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es algo inferior a la cifra lograda para el último año (15,02%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Dólar en Colombia hoy 22 de octubre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en Colombia hoy 22

Flamengo vs. Racing: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal y Duván Vergara por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Uno de los cupos para la gran final de la “gran conquista”, lo definirán dos equipos históricos del fútbol sudamericano y, además, protagonistas en los últimos años

Flamengo vs. Racing: hora y

Miguel Polo Polo contestó a la convocatoria de Gustavo Petro a la plaza de Bolívar: “¿Van a dar tamales otra vez?”

El representante opositor cuestionó la invitación del presidente a recolectar firmas para una Asamblea Constituyente, sugiriendo que se necesitarían incentivos y transporte para lograr una alta participación ciudadana

Miguel Polo Polo contestó a

Hombre muere en terminal de Medellín antes de reencuentro familiar

El hombre falleció inesperadamente, pese a los esfuerzos médicos, cuando llegó a la estación norte de la ciudad, donde su familia lo esperaba para reunirse con él

Hombre muere en terminal de

Shakira responde por qué eligió a Ed Sheeran y Beéle para una nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’

La cantante se refirió al proceso creativo detrás de la nueva versión de la canción y su visión sobre la transformación musical que ha desarrollado desde sus primeros discos

Shakira responde por qué eligió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Fuerte regaño de Jorge Rausch a Ricardo Vesga, por celebración de su paso al top 9 de ‘MasterChef Celebrity’: “No sea ridículo”

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Las 10 producciones más populares de Disney+ en Colombia de esta semana

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Deportes

Por qué Santa Fe emitió

Por qué Santa Fe emitió duro comunicado dirigido a periodistas y medios de comunicación: “Sin maltratos a las personas”

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Así reaccionó Hernán Torres, técnico de Millonarios, al empate ante Bucaramanga: “Amargura y tristeza”

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación