Dólar en Colombia hoy 22 de octubre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Conozca cuáles fueron los últimos movimientos que registró el tipo de cambio (REUTERS/Luisa González/Archivo)

El dólar registró pérdidas marginales frente al peso colombiano tras la apertura de mercados de este miércoles 22 de octubre, estos movimientos coinciden con el debilitamiento que registró el dólar en los mercados globales.

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 3.885,25 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,06% con respecto a los 3.887,47 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 1,46%; por el contrario en el último año todavía mantiene una bajada del 6,76%.

Si comparamos el dato con jornadas anteriores, frena con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es inferior a los números logrados para el último año (10,09%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Conozca cuáles son los factores que influyen en la cotización del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

