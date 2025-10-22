Colombia

Padre de joven perdido en Brasil pide que lo hagan viral hasta conocer el paradero del su hijo: “hace 8 días no sabemos nada de él”

El joven se encontraba de turismo en el país vecino, específicamente en el sector de Iguazú, por lo que se pide difundir la alerta en la triple frontera

Julieth Cicua Caballero

Julieth Cicua Caballero


El joven desapareció hace aproximadamente ocho días desde su última ubicación conocida en Foz de Iguazú, Brasil - crédito @tutankmamon1 / TikTok

La angustia de una familia colombiana se ha hecho visible en redes sociales tras la desaparición de Iverth Samuel Bonilla Arias, un joven de 22 años cuyo paradero se desconoce desde el 13 de octubre en Brasil.

Su padre, Fabián Bonilla, ha recurrido a la cuenta de Tiktok @tutankmamon1 para solicitar la colaboración de la comunidad internacional en la búsqueda de su hijo, apelando a la solidaridad de quienes puedan aportar información relevante.

En un video difundido en la plataforma, Fabián Bonilla aparece visiblemente afectado, con la voz entrecortada, mientras detrás de él se observa una camiseta negra con la imagen de Iverth Samuel y la palabra “se busca”.

La familia perdió comunicación con Iverth Samuel Bonilla Ariasel 13 de octubre - crédito @tutankmamon1 / TikTok

En su mensaje, el padre explica: “Hola, soy Fabián Bonilla. Pensé que iba a utilizar las redes sociales para unas cosas más divertidas, la verdad. Pero hoy quiero pedir la ayuda de usted que me está viendo del otro lado. Tengo a mi hijo perdido. Está en Brasil”, según relata en el video publicado en Tiktok.

El joven desapareció hace aproximadamente ocho días desde su última ubicación conocida en Foz de Iguazú, Brasil.

Fabián Bonilla detalla que su esposa viajó hace cinco días para sumarse a la búsqueda en territorio brasileño, mientras que él mismo tenía previsto desplazarse para continuar con las gestiones.

En su mensaje, pide ayuda en zonas fronterizas. “La ayuda que les pido a ustedes es la difusión de este mensaje a ver si alguien lo puede reconocer entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Les voy a estar informando a partir de hoy de los avances de la búsqueda y muchas gracias. Hasta luego”.


Esta es la imagen que la familia ha estado compartiendo en redes y la población - crédito Andrea Arias

Para quienes dispongan de información sobre el paradero de Iverth Samuel Bonilla Arias, Fabián Bonilla ha puesto a disposición sus redes sociales y dos números de contacto en Brasil: (45) 998332715 y (45) 991185133.

En casos de desaparición de ciudadanos colombianos en Brasil, las autoridades recomiendan contactar de inmediato a la embajada o alguno de los consulados de Colombia en ese país. Paralelamente, es fundamental presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional de Colombia.

Andrea Arias, madre de Iverth Samuel Bonilla, que se encuentra en Brasil habló con Cambio sobre el proceso de búsqueda que adelanta en el país.

La última vez que tuvieron contacto fue el contacto fue el 11 de octubre, cuando hablaron por teléfono sobre temas rutinarios. Días antes de la desaparición, Andrea notó un cambio en el ánimo de Iverth Samuel. “El fin de semana pasado estuve extrañamente muy triste, tal vez la tristeza de mi hijo… Le escribí mucho y no tuve respuesta. Le escribí el lunes y tampoco” declaró al medio.


El 15 de octubre se denunció la desaparición - crédito Andrea Arias

Arias contó que tras sentirse solo, la novia de Iverth Samuel viajó el 1 de octubre a visitarlo y permanecieron juntos en Rio de Janeiro hasta el 10 de octubre, luego habría peleado con ella, según le habría contado su compañero de vivienda.

La noche del 12 de octubre, Samuel publicó desde una cuenta de Instagram un video en el que expresó su intención de quitarse la vida. Según lo informado por Andrea a Cambio, y el 13 de octubre salió de la vivienda al mediodía sin llevar consigo ni su teléfono ni sus documentos de identificación.

Andrea viajó a Brasil el 15 de octubre y este mismo día se puso la denuncia por desaparición, también empezó a buscar a su hijo en Foz do Iguazú, incluso en zonas rurales y favelas. “El domingo (19 de octubre) caminé 12 horas hasta que se me ampollaron los pies y no pude seguir buscándolo”, detalló a Cambio.

Temas Relacionados

Colombiano desaparecido en BrasilConsulado de Colombia en BrasilBúsqueda de desaparecidosColombia-Noticias


















