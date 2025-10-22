La Barbie colombiana termina amistad con Marcela Reyes tras filtrar mensajes privados: “Yo merezco gente firme”

La influenciadora compartió en redes sociales capturas de conversaciones en las que cuestiona la lealtad de la artista, quien respondió que a veces las decisiones requieren priorizar asuntos prácticos sobre los afectos de amistad - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

La ruptura entre Tatiana Murillo, más conocida como La Barbie colombiana, y la DJ Marcela Reyes quedó expuesta en redes sociales tras la publicación de conversaciones privadas y acusaciones cruzadas sobre deslealtad y negocios.

La Barbie colombiana decidió hacer público el motivo por el que concluyó su relación de amistad con la artista, señalando que el aspecto comercial prevaleció sobre el vínculo personal.

La polémica comenzó cuando Murillo compartió varias historias en Instagram en las que expuso detalles de las diferencias con Reyes. La influencer aseguró haber recomendado una empresa de eventos que, a su parecer, estaría involucrada en prácticas poco transparentes, algo que afirmó también conocía su entonces amiga.

Esto llevó a que la influencer calificara a la DJ de desleal y evidenciara la situación con capturas de pantalla de un chat entre ambas. El desencuentro se agravó cuando Murillo reclamó a Reyes por su conducta, obteniendo una respuesta que la decepcionó.

“Mi amistad siempre fue sincera, pero sobre todo leal, me tocó enfrentar el mundo por defenderte, pero no me importó, porque para mí una amiga es una hermana... En cambio, tú canjeaste la mía por publicidad. Para mí cualquier cosa es negociable, menos la deslealtad”, escribió La Barbie colombiana en uno de los mensajes publicados.

En el chat dado a conocer, Reyes contestó que “a veces la vida pide tomar decisiones en donde deja a un lado el corazón y aplica lo práctico”. Frente a esta postura, Murillo replicó que “le quedó claro que para la artista cualquier cosa va por encima de sus amigas” y sentenció: “No me interesa una amistad conveniente, yo merezco en mi vida gente firme como yo”.

La Barbie Colombiana expuso chats con lo que terminó su amistad con Marcela Reyes - crédito @labarbiecolombianaoficial / Instagram

El cruce de mensajes no se detuvo allí. Tatiana Murillo argumentó que, dentro de la empresa de eventos señalada, habría una mujer involucrada con su expareja sentimental y que Reyes supuestamente tenía conocimiento de esa situación. El hecho la sorprendió y contribuyó a la ruptura definitiva.

A través de diferentes videos y reflexiones difundidas en redes, La Barbie colombiana remarcó que “hay que predicar con lo que se hace y es necesario tomarse las cosas de manera personal porque la gente sabe lo que hace”. Con este episodio, la influenciadora dejó abierta la posibilidad de nuevas revelaciones y alimentó la expectativa sobre eventuales respuestas de la DJ o nuevos datos sobre la controversia en redes sociales.

En medio de la controversia, tanto Marcela como La Barbie fueron acusadas de querer generar polémica como una promoción para que alguna entre a la próxima temporada de La casa de los famosos Colombia, señalamientos que Murillo respondió con un pantallazo del chat de Marcela con el que asegura que su altercado es real.

La DJ salió al paso de los señalamientos que la hacen responsable de la desaparición de su expareja en México - crédito @marcelareyes/Instagram

La Barbie colombiana también compartió una grabación en la que se escucha la voz de Marcela en la que confiesa estar preocupada por los negocios que se podrían dañar si su amistad se ve afectada. “No quiero que se me dañe la amistad con la Barbie, y una cosa como esta, me puede dañar los negocios”, comenta reyes.

En la misma publicación la Barbie añade: “La dueña de la empresa que hizo la fiesta tenía amoríos con mi ex desde esa época y adivinen quién sabía y aun así fue a hacerle publicidad”, levantando detalles de la supuesta traición de Marcela a La Barbie.

La Barbie compartió un audio en el que Marcela asegura que está preocupada en cómo el fin de la amistad puede afectar sus negocios - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

La Barbie Colombiana ofrece disculpas públicas a Karina García tras rumores y polémica en redes

La Barbie Colombiana también sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en el que ofreció disculpas públicas a Karina García por declaraciones realizadas en el pasado sobre la exparticipante de La casa de los famosos. La controversia surgió luego de que Murillo emitiera comentarios en redes sociales y se involucrara en rumores relacionados con presuntas relaciones sentimentales de García.

Las disculpas también se dieron a conocer a través de las historias de Instagram de la creadora de contenido. En su mensaje, Murillo expresó: “Es de humanos uno equivocarse, cometer errores, cagarla de vez en cuando, pero es de valientes admitirlo. Y si una vez estuve aquí, acusando a alguien públicamente, hoy vengo a pedirle disculpas, a ella y a su familia. Karina García, te ofrezco una disculpa”. La influenciadora aclaró que ya se había disculpado de manera privada, pero consideró necesario hacerlo también públicamente debido a la difusión del episodio en redes sociales.

La creadora de contenido aseguró que Reyes es una persona desleal - crédito @rechismes/IG

Murillo mencionó que, en su momento, sus declaraciones se dieron en el contexto de una defensa personal hacia una amistad significativa, Marcela Reyes, pero en retrospectiva reconoció su error y justificó el pronunciamiento público. En palabras de la influenciadora: “Ahora entiendo el porqué esa persona es amiga de Yina, pero también entiendo el porqué no puede ser amiga mía (...) Hay dos cosas en la vida que yo no puedo negociar. Una es mi tranquilidad y otra es la lealtad y soy una persona demasiado leal y con los ovarios bien puestos”.

La polémica cobró fuerza en el contexto de la conversación sobre la relación de Karina García con otras figuras públicas, así como su paso por realities y su repercusión mediática. En su momento, Murillo aseguró en redes sociales que García habría tenido una relación con una expareja de Marcela Reyes, lo que alimentó conjeturas entre sus seguidores y la audiencia del formato televisivo.