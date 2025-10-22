Joven contó cómo casi la roban por la Calle 80 en Bogotá y cuál es la oración que usó para encontrar calma en el momento de angustia junto a su abuelita

María Valentina Leal relata intento de robo en Bogotá - crédito @lapuertalado/IG

La creadora de contenido católico María Valentina Leal compartió con sus seguidores uno de los momentos más angustiosos que ha vivido en Bogotá.

Desde su carro y aun con la voz nerviosa, la joven contó cómo, junto a su abuelita, estuvo a punto de ser víctima de un robo en la Calle 80, en inmediaciones del subterráneo que conecta con la avenida Caracas, zona que, según ella, siempre le ha parecido insegura.

“No tengo la mejor iluminación para hacer este video, pero es que me acaba de pasar que casi me roban y quiero contarles cómo fue para que ustedes también estén superatentos”, comenzó diciendo María Valentina.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, eran aproximadamente las 9:30 de la noche, y ella regresaba junto a su abuela para la casa después de salir de la comunidad religiosa a la que pertenecen.

Oración y fe, el refugio de María Valentina Leal tras asalto frustrado - crédito @lapuertalado/tiktok

Leal relató que, al detenerse en un semáforo en rojo, notó comportamientos sospechosos, pues siempre trata de estar muy alerta en ese espacio por la misma sensación de inseguridad que le da.

“Ahí siempre hay un semáforo que nunca me ha dado como buena espina, siempre me ha parecido como superinseguro, siempre veo cosas que suceden, he visto robos ahí, entonces ya lo tenía como ese lugar que no me gusta. Y entonces, bueno, yo ya estaba ahí y justo llegamos y el semáforo en rojo, entonces siempre superatenta. Cuando vi que había un señor… hizo algo superraro y le dije a mi abuelita: ‘No me gusta, no me gusta’”, indicó la creadora.

De inmediato, aseguró que empezó a orar porque recordó que de esa manera encontraba calma y que en varias oportunidades lo ha puesto en práctica debido a que le tiene fe a los ángeles y preciso ese día habían traído a colación en su comunidad ese tema.

“Empecé a orar la oración a San Miguel Arcángel… ‘San Miguel Arcángel, defiéndenos del enemigo…’ y empezamos juntas con mi abuelita, pero siempre echando ojo, entonces empecé a ver y no me empezó a gustar que me empezaron a rodear muchas motos.”, contó María Valentina.

La oración a los ángeles que usa una creadora de contenido católica - crédito @lapuertalado/IG

Lo que sucedió después aumentó su temor: “Eran como seis motos. Una a cada lado… me sentí acorralada”, recordó y presa del nerviosismo, decidió actuar.

“Empecé a dar reversa porque no me gusta sentirme así, acorralada. Y ahí fue cuando un hombre se pegó al espejo del lado del copiloto, donde iba mi abuelita. Yo dije: ‘Este me va a quitar el espejo’”, explicó Leal.

Según su historia, el hombre alcanzó a girar el espejo retrovisor, lo que intensificó su angustia. Recordó que meses atrás habían tenido que pagar cerca de tres millones de pesos para reemplazar un espejo robado en su vehículo. “El semáforo estaba en rojo, pero yo solo pensé: ‘Necesito pasarme el semáforo porque me van a robar’. Miré que no viniera Transmilenio y aceleré”, contó.

Afortunadamente, logró avanzar sin que ninguna moto la impactara. “Gracias a Dios no pasó nada, pero quedé en shock. Ese hombre alcanzó a voltear completamente el espejo… y uno se siente impotente, vulnerable”.

La oración que le dio calma

Durante la tensión, Leal asegura que su refugio fue la fe. “Siempre invoco a San Miguel Arcángel en momentos de angustia… y esta vez lo hice con mi abuelita al lado”.

Creadora de contenido revela que encontró calma en medio de susto por robo con una oración - crédito @lapuertalado/IG

La joven explicó que esta oración la ha acompañado desde hace años y quiso compartirla para quienes atraviesen situaciones de miedo:

“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la adversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino podera Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén”, escribió en la descripción del clip.

Para ella, recurrir a esta plegaria no evita que ocurran dificultades, pero le brinda paz interior. “Vivir de la mano del Señor no implica que no te pasen cosas malas, sino descubrir que Él está al lado tuyo”, reflexionó.

Un llamado a la atención y la prevención

Más allá del susto, la creadora de contenido envió un mensaje de prevención. “Nunca estén en el celular en los semáforos. Miren siempre alrededor. Tengan distancia del carro de adelante para poder maniobrar”, insistió.

“Ese es el arte de manejar en Bogotá: estar atentos, con los cinco sentidos. Prefiero un comparendo a que me roben o le hagan daño a alguien que amo”, concluyó.