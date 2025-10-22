Jaime Granados se pronunció por absolución de Álvaro Uribe: “Aquí se tomó una decisión jurídica con personas totalmente parciales”

Abogado de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, afirmó que la decisión de libertad de Uribe está firme - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El abogado Jaime Granados, representante legal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó que el proceso judicial contra el exmandatario “está resuelto”, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia en primera instancia que lo condenaba a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión, anunciada el 21 de octubre de 2025, declaró la inocencia de Uribe en el caso por presunta manipulación de testigos, en entrevista con Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Granados resaltó que este fallo constituye “todo un hito para la historia del derecho penal en Colombia”.

Según indicó el abogado en la conversación, el tribunal realizó un análisis detallado de 679 páginas y dos mil párrafos, donde se revisaron a profundidad los hechos y se concluyó la inexistencia de responsabilidad penal por parte del expresidente.

“Es una decisión profunda, enriquecedora, muy bien estructurada, absolutamente soportada” expresó Granados.

Respecto a la jueza Sandra Heredia, que dictó la condena en primera instancia, Granados señaló que, si bien la defensa identificó graves errores en su actuación, el foco actual se centra en estudiar la sentencia de segunda instancia y garantizar el cierre apropiado del proceso.

El abogado recordó que la Corte Constitucional ya había confirmado la libertad de Uribe tras detectar irregularidades en la decisión de Heredia.