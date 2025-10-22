Colombia

Jaime Granados se pronunció por absolución de Álvaro Uribe: “Aquí se tomó una decisión jurídica con personas totalmente parciales”

El abogado del expresidente celebró su absolución y recordó que Corte Constitucional ya había confirmado la libertad de Uribe por irregularidades en la decisión de Heredia

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Abogado de Álvaro Uribe Vélez,
Abogado de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, afirmó que la decisión de libertad de Uribe está firme - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El abogado Jaime Granados, representante legal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó que el proceso judicial contra el exmandatario “está resuelto”, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia en primera instancia que lo condenaba a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión, anunciada el 21 de octubre de 2025, declaró la inocencia de Uribe en el caso por presunta manipulación de testigos, en entrevista con Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Granados resaltó que este fallo constituye “todo un hito para la historia del derecho penal en Colombia”.

Según indicó el abogado en la conversación, el tribunal realizó un análisis detallado de 679 páginas y dos mil párrafos, donde se revisaron a profundidad los hechos y se concluyó la inexistencia de responsabilidad penal por parte del expresidente.

“Es una decisión profunda, enriquecedora, muy bien estructurada, absolutamente soportada” expresó Granados.

Respecto a la jueza Sandra Heredia, que dictó la condena en primera instancia, Granados señaló que, si bien la defensa identificó graves errores en su actuación, el foco actual se centra en estudiar la sentencia de segunda instancia y garantizar el cierre apropiado del proceso.

El abogado recordó que la Corte Constitucional ya había confirmado la libertad de Uribe tras detectar irregularidades en la decisión de Heredia.

Temas Relacionados

Jaime GranadosAboslución UribeFallo uribeÁlvaro uribe vélezCaso UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 22 de octubre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Manuela Gómez admite que su pelea con Yina Calderón en 2020 fue un montaje y la comparó con el combate de Stream Fighters: “Ahí si era una pantera para pegarme”

La empresaria paisa reaccionó al desempeño de Yina en el reciente combate de boxeo y le pidió a Westcol que la dejara subir al ‘ring’ para enfrentarla, porque tienen una pelea pendiente

Manuela Gómez admite que su

¿En qué va la ampliación del metro de Bogotá hasta la calle 100? Proyecto mejoraría la movilidad en el norte

La ampliación de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza en distintas fases mientras las autoridades definen próximos pasos y tiempos para su desarrollo

¿En qué va la ampliación

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking de K-pop en iTunes Colombia

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue determinante para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

“Golden” de HUNTR/X domina el

Lotería de la Cruz Roja resultados 21 de octubre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios que ofrece más de 50 premios principales. Aquí están los números ganadores de cada uno de ellos

Lotería de la Cruz Roja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez admite que su

Manuela Gómez admite que su pelea con Yina Calderón en 2020 fue un montaje y la comparó con el combate de Stream Fighters: “Ahí si era una pantera para pegarme”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Laura González reaccionó a “puño” de Karina García por supuesto romance con su expareja

La Barbie colombiana filtró mensajes privados con Marcela Reyes y dio por terminada su amistad: “Merezco gente firme”

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

Deportes

La impresionante doble atajada del

La impresionante doble atajada del colombiano Kevin Mier en el Necaxa vs. Cruz Azul por la Liga MX

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Movistar confirmó decisión definitiva para el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo

Mackalister Silva, figura de Millonarios, habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, estrella de la selección Colombia: “Tiene la cabeza en otro lado”