Colombia

Investigan presunta agresión sexual contra un militar en el batallón Santander del Catatumbo

El Ejército Nacional conformó un equipo interdisciplinario y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer la situación e identificar a los responsables del hecho

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El militar afectado permanece bajo
El militar afectado permanece bajo atención médica mientras avanzan las pesquisas - crédito Ejército Nacional

Las autoridades adelantan investigaciones tras la denuncia por un presunto caso de violencia sexual en el batallón Santander, ubicado en la jurisdicción de Ocaña, región del Catatumbo.

La situación involucra a un militar que habría sido agredido por algunos de sus propios compañeros, quienes presuntamente lo ataron de manos y pies para cometer la agresión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia fue reportada inicialmente por la familia de la víctima ante el Ministerio Público de Ocaña, de acuerdo con la información recopilada por W Radio.

La denuncia llevó a que se encendieran alertas sobre la gravedad del hecho y al inmediato conocimiento de las instituciones responsables.

En respuesta a lo sucedido, el Ejército Nacional difundió un comunicado oficial en el que señaló que adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Las Fuerzas Armadas comunicaron que “ya se adelanta la correspondiente investigación disciplinaria que permita establecer la veracidad de la información suministrada”, y que existe “disposición para colaborar con todo lo requerido por las autoridades competentes, en contribución con la investigación correspondiente”.

Desde el comando se informó, además, que un equipo interdisciplinario asumió el acompañamiento a la víctima, bajo los lineamientos de los mecanismos de protección integral y los protocolos de atención establecidos.

El objetivo es garantizar el acceso a las rutas de atención necesarias, según lo divulgado por la institución militar.

Las primeras versiones indican que la víctima permanece en un centro hospitalario de la zona, recibiendo atención médica tras la presunta agresión.

Temas Relacionados

Agresión sexualViolación contra militarViolación en el BatallónEjército NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

Durante la rueda de prensa después del partido un periodista le sugirió al técnico del Pereira que no habían preparado las tandas de penalti, lo que molestó al entrenador venezolano

El fuerte cruce de Rafael

Partidos Comunista y Unión Patriótica presentaron su renuncia ante el CNE para que la consulta del Pacto Histórico sea partidista

Ambas colectividades buscan garantizar que la consulta tenga carácter partidista, después de que el CNE la calificara como interpartidista

Partidos Comunista y Unión Patriótica

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

La nueva fase del ‘Desafío 2025′ ya tiene a sus protagonistas y refuerzos definidos, mientras la audiencia especula sobre la ausencia de figuras polémicas y espera la confirmación oficial de los semifinalistas

Sin dinero y con ganas

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

El equipo verdolaga pegó primero en el partido de ida cuando se impuso 1-0 como visitante, por lo que ahora con su hinchada buscará el paso a las semifinales

EN VIVO Atlético Nacional vs.

Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

Durante el partido del Poderoso contra Independiente Santa Fe en la Liga Betplay II-2025, los asistentes al estadio grabaron las goteras en varios sectores del escenario deportivo

Alcalde de Medellín anuncia estadio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Sin dinero y con ganas

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

Exparticipante del ‘Desafío The Box’ denunció que un motociclista la atacó mientras trotaba: “Me agarró la nalga”

Luisa Fernanda W habló sobre los hombres que “ghostean” y dio trucos de lo que hay que hacer con ellos: “Uno se lo cuestiona todo”

Yina Calderón aseguró que ella no se retiró del combate ante Valdiri en ‘Stream Fighters’: “Fue el juez el que terminó la pelea”

Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por burlarse de su pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Una mujer llena de despecho y rencor”

Deportes

El fuerte cruce de Rafael

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

ABC de la Liga de Naciones Femenina: la selección Colombia quiere conquistar Sudamérica para ir al Mundial

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA