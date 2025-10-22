Investigan presunta agresión sexual contra un militar en el batallón Santander del Catatumbo

El militar afectado permanece bajo atención médica mientras avanzan las pesquisas - crédito Ejército Nacional

Las autoridades adelantan investigaciones tras la denuncia por un presunto caso de violencia sexual en el batallón Santander, ubicado en la jurisdicción de Ocaña, región del Catatumbo.

La situación involucra a un militar que habría sido agredido por algunos de sus propios compañeros, quienes presuntamente lo ataron de manos y pies para cometer la agresión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia fue reportada inicialmente por la familia de la víctima ante el Ministerio Público de Ocaña, de acuerdo con la información recopilada por W Radio.

La denuncia llevó a que se encendieran alertas sobre la gravedad del hecho y al inmediato conocimiento de las instituciones responsables.

En respuesta a lo sucedido, el Ejército Nacional difundió un comunicado oficial en el que señaló que adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Las Fuerzas Armadas comunicaron que “ya se adelanta la correspondiente investigación disciplinaria que permita establecer la veracidad de la información suministrada”, y que existe “disposición para colaborar con todo lo requerido por las autoridades competentes, en contribución con la investigación correspondiente”.

Desde el comando se informó, además, que un equipo interdisciplinario asumió el acompañamiento a la víctima, bajo los lineamientos de los mecanismos de protección integral y los protocolos de atención establecidos.

El objetivo es garantizar el acceso a las rutas de atención necesarias, según lo divulgado por la institución militar.

Las primeras versiones indican que la víctima permanece en un centro hospitalario de la zona, recibiendo atención médica tras la presunta agresión.