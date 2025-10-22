Hombre muere en terminal de Medellín antes de reencuentro familiar

Tragedia en Medellín, hombre fallece tras viaje desde Cesar - crédito CTI de la Fiscalía

El reencuentro familiar que un hombre de 60 años había planeado en Medellín se vio abruptamente truncado cuando, al llegar a la Terminal del Norte, su hija descubrió que ya no respondía a sus llamados.

El viaje, que había comenzado en el departamento del Cesar con la intención de visitar a una de sus hijas residente en la capital antioqueña, terminó en una tragedia inesperada, según informó Minuto30.com.

El hombre, originario de Purificación (Tolima), había emprendido el trayecto acompañado por uno de sus hijos y durante el recorrido en el bus intermunicipal permaneció dormido, lo que no causó sospechas hasta el momento del desembarque.

Fue entonces cuando su hijo intentó despertarlo sin obtener respuesta, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades de la terminal.

Autoridades investigan muerte de pasajero en Terminal del Norte de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la información compartida por el medio, el personal médico de la Terminal del Norte acudió rápidamente al lugar y comenzó las maniobras de reanimación, pero fue en vano, ya que a pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida.

El fallecimiento se confirmó en la misma plataforma de ingreso de buses, antes de que pudiera concretarse el esperado encuentro familiar.